Destiny 2: Was ist eine Exo-Herausforderung? So meistert ihr alle 3 Simulationen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Absolviert ihr jede Woche fleißig die Exo-Herausforderungen? Hättet ihr gerne mehr solcher Simulationen in Destiny 2 und wenn ja, dürfen die ruhig richtig schwer sein? Sagt es uns und den anderen Lesern doch in den Kommentaren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Simulation fordert von euch, das Bauwerk in der Mitte der Map zu schützen und die Stabilität (Quasi die Lebensleiste) so hoch wie möglich zu halten. Sowohl links als auch rechts vom Spawn befinden sich geschützte Vex-Konfluxe, die ihr zwischen den feindlichen Wellen zerstören sollt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr sollt in dieser Simulation eine Vex-Basis stürmen. Hier gilt es vor allem, treffsicher über Abgründe zu springen. Um einen Bereich abzuschließen, müsst ihr Konfluxe zerstören – das sind die viereckigen, schwebenden Vex-Apparate. Diese sind teilweise immun, solange Gegner in der Nähe sind.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Euer Ziel ist es, die Spitze eines verschneiten Berges zu erreichen. Haltet ihr euch in der Kälte auf, erhaltet ihr den Frostbeulen-Debuff, der euch bei 10 Stapeln sofort tötet. Seid ihr nahe an einer Hitze-Quelle, wie einem Feuer, dann seid ihr vor der Kälte geschützt und baut den negativen Modifikator wieder ab.

Die Exo-Herausforderungen teilen sich in 3 unterschiedliche Simulationen. Ihr bekommt es in allen Herausforderungen mit Vex zu tun. Je nach Herausforderung liegt der Fokus mal mehr auf dem Kämpfen, mal mehr auf euren Sprungkünsten.

Ihr müsst dafür zunächst den NPC Variks auf Europa besuchen. Den schaltet ihr in der Kampagne der Erweiterung von ganz alleine frei. Er gibt euch im Rahmen der Story und der Quest “In Dunkelheit geboren” dann die Mission, die K.I. Clovis Bray zu beeindrucken – das tut ihr in den Exo-Herausforderungen.

Ihr könnt in Destiny 2 eine gewaltige K.I. mit eurem Können beeindrucken. Jede Woche beweist ihr euch in einer von drei Simulationen. Seit der Erweiterung “ Beyond Light ” sind diese Missionen im Spiel, aber noch immer beliebt, da sie schnell solo zu meistern sind und den seltenen Spitzen-Loot abwerfen – nur dem dem erhalten Hüter ihr maximales Level.

Insert

You are going to send email to