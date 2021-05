Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das steckt dahinter: Am Morgen des 1. Mai machte ein neuer Glitch die Runde: durch das Stasis-Geschütz konnte man sich eine unendliche Lange Stasis-Super erschummeln. Das war nicht mal schwer und klappte in jedem Spiel-Modus.

Was sagt Bungie dazu? Über den offiziellen Twitter-Account von Bungie Help, hieß es in den Abendstunden des 1. Mai nur, dass “Dämmer-Wächter” wegen eines Fehlers deaktiviert wurde.

So schrieb unser Leser MikeSkader: “Mir ist gerade aufgefallen, dass das Stasis Turret vom Warlock deaktiviert ist. Hatte allerdings nichts dazu gelesen, das sowas geplant ist. Hat jemand nähere Infos dazu?” (via MeinMMO ). Später fand MikeSkader Bungies Antwort darauf.

