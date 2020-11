Nur 2 Tage nach dem Start von Beyond Light deaktiviert Destiny 2 eine beliebte exotische Waffe. Schuld ist offenbar ein Schadens-Bug im PvP.

Bei Destiny 2 sind vor Kurzem die neue Erweiterung Jenseits des Lichts sowie die neue Season 12, die Saison der Jagd, gestartet. Diese bringen allerlei neue Inhalte mit sich, aber offenbar haben sich damit auch Probleme eingeschlichen. So sah sich Bungie nun sogar gezwungen, eine exotische Waffe zu deaktivieren.

Um diese Waffe geht es: Betroffen von der Sperrung ist der exotische Granatwerfer Dürresammler. Dieser kam mit der Season 11 ins Spiel und stieg mit seinem sich ausbreitendem „Schaden über Zeit“-Effekt bei zahlreichen Spielern schnell zu dem beliebtesten Exotics auf. So manch einer ist damit auch in die neue Erweiterung gestartet.

Das sagt Bungie zu der Deaktivierung: Was genau das Problem mit diesem Waffen-Exotic ist, sagt Bungie nicht. In einem Tweet des Help-Accounts heißt es lediglich, dass man den Dürresammler (Witherhoard) aufgrund eines Problems bis auf Weiteres deaktiviert habe.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was ist nun der Grund? Doch auch wenn Bungie nicht näher auf das Problem mit der Waffe eingeht, wurde das Exotic offenbar entfernt, um die Balance im Schmelztiegel, also im PvP, zu wahren. So gibt es einige Berichte von Spielern, die nach Update 3.0.0.1 über einen Damage-Bug beim Dürresammler im PvP berichten.

Der YouTuber Cheese Forever hat den Bug hier ausführlich behandelt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Granaten des Dürresammlers hinterlassen eine Art Fäule-Pool, vergiften also einen Bereich. Stehen Feine in diesem Pool, erleiden sie Schaden über Zeit. Durch den Bug blieb der Effekt aber selbst dann erhalten, wenn man den Pool längst verlassen hat. So wurden im PvP zum Teil One-Hit-Kills möglich, wenn ein Gegner sich einmal im Pool befunden hat. Ob dieses Problem auch im PvE zum Tragen kam, ist dabei unklar.

Wann kommt die Waffe wieder zurück? Das ist aktuell nicht bekannt. Wir werden euch aber diesbezüglich hier auf MeinMMO auf dem Laufenden halten.

Übrigens, auch wenn der Start von Destiny 2: Beyond Light extrem holprig war, so war er auch sehr erfolgreich