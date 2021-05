In Destiny 2 startet in wenigen Tagen die Season 14 und wir kennen jetzt viele der neuen Waffen, die auf euch in den unterschiedlichen Aktivitäten warten. Die Spieler erwartet ein Mix aus beliebten Klassikern in neuem Gewand und frischen Knarren.

Kürzlich hat Bungie den Spielern mit einem launigen Trailer Bock auf die neue Season 14 gemacht, die schon am 11. Mai starten. Jetzt legt der Destiny-Entwickler im TWaB (wöchentlicher Blogpost) nach und präsentiert die neuen Mordwerkzeuge, die ihr in der Saison des Spleißers jagen werdet.

Uns wurden viele neue und überarbeitete Waffen gezeigt. Aktuell sorgt vor allem die Rückkehr eines legendären Klassikers für Aufregung bei den Hütern – und wir sprechen mal ausnahmsweise nicht vom Schicksalsbringer. Mit dabei ist aber auch die neue Auftragswaffe und viele Waffen aus den unterschiedlichsten Aktivitäten.

Dieser Favorit kommt: Fragt man Hüter, welche legendären Waffen sie in Destiny 1 stets bei sich führten, bekommt man viele Antworten. Wenn man die Frage aber auf das beliebteste Scout-Gewehr einschränkt, dann lautet die Antwort in 99 % der Fälle: “Die Hung Jury (Uneinigkeit SR4) vom toten Orbit!”

Genau diese präzise Waffe mit erstklassigen Perks bringt Bungie mit Season 14 zurück zu Destiny 2. Wie die Waffe in der neuen Version heißt oder welche Perks sie hat, ist noch ein Geheimnis. Das “Uneinigkeit 2.0” aber genauso schick wie damals aussieht, können wir mit Gewissheit sagen:

Oben links sehen wir, wie Hung Jury (Uneinigkeit SR4) in Destiny 2 aussieht

So bekommt ihr die Waffe: Die Waffe wandert in den Loot-Pool der Dämmerung: Feuerprobe. MeinMMO hat bereits darüber berichtet, dass die 3 aktuellen Waffen aus Season 13 eine Pause einlegen und von 3 frischen Waffen ersetzt werden – nun wissen wir was uns da optische erwartet.

Das Omolon-Scharfschützengewehr und das Fusionsgewehr auf dem Bild sind ebenfalls neu aufgelegte Klassiker aus Destiny 1, die jetzt als Dämmerungs-Waffen zurückkommen.

Für Dämmerungs-Waffen gilt:

Je höher die Schwierigkeit, desto höher ist die Drop-Chance am Ende der Strike-Mission

Die 3 Waffen rotieren durch: jede Woche ist eine andere Knarre im Loot-Pool

Auf Spitzenreiter könnt ihr euch die stärkeren Meister-Versionen der Waffen verdienen (diese hohe Schwierigkeit wird erst im Laufe der Season 14 verfügbar gemacht)

15 weitere Waffen aus der Saison des Spleißers

Das gibt’s im neuen Season Pass:

Links sehen wir eine Schrotflinte

Unten befindet sich ein schweres Maschinengewehr

Rechts seht ihr eine exotische Pistole

Was wissen wir zum Exotic? Über die Pistole ist schon so einiges bekannt: Das ist das ein neues Exotic aus Season 14 mit dem Namen Kryosthesie 77K. Das Teil richtet Stasis-Schaden an und im Trailer sahen wir schon, wie die Waffe nach kurzem aufladen einen Feind einfror.

Bisher gab es die gefährlichen Eiskräfte nur durch Fähigkeiten – mit Ausnahme eines exotischen Granatwerfers, der sehr schwach ist, seltene Power-Munition benötigt aber dafür Stasis-Kristalle erschaffen kann. Eine Pistole, die vermutlich mit Primär-Munition betrieben wird, aber Zugriff auf Stasis hat, lässt die PvP-Hüter schon jetzt schlottern.

Hier ein genauerer Blick auf Kryosthesie 77K:

Stasis auf einer Primär-Waffe – was ist der Haken?

Die legendäre Schrotflinte, das legendäre MG und die exotische Pistole warten im neuen Season Pass der Season 14. Hier können sie auch von Free2Play-Hütern erspielt werden. In der Vergangenheit wartete das Exotic für Käufer des Passes schon auf Stufe 1, für alle anderen auf Stufe 35.

Saisonale Waffen mit einer Prise Cyberpunk

Das gibt’s in den Saisonalen Aktivitäten: Weitere Waffen mit futuristischem Neon-Chrom-Look erspielt ihr euch über die neue Override-Aktivität.

Links oben haben wir entweder einen Granatwerfer für den Spezial-Slot oder ein Automatikgewehr, mit sehr offenem Lauf

Rechts dürfen wir eine Pistole sehen – eventuell eine Handfeuerwaffe, obwohl das Model etwas klein für die gewaltigen Revolver wäre

In der Mitte haben wir etwas, dass an eine schnell schießende Veist-Waffe erinnert – ein Automatikgewehr, Scout oder eine Maschinenpistole vermutlich?

Unten sehen wir vermutlich ein Impuls-Gewehr

Override ist eine Aktivität für 6 Hüter, die über eine automatische Spielersuche verfügt. Das Mitspielen setzt den Besitz des Season Passes voraus – eine Woche lang können aber alle Hüter gratis in die Aktivität schnuppern.

Die neuen Waffen auf dem Bild erhaltet ihr aber auch aus den Umbral-Engrammen. Ob sie zusätzlich zum aktuellen Loot dorthin kommen oder die Engramme dann überarbeitet werden, ist derzeit nicht bekannt.

Das ist die neue Auftragswaffe: Jede Season könnt ihr euch über eine Quest eine sogenannte Auftragswaffe erspielen. Das ist eine legendäre Knarre, die feste Perks besitzt, bei denen ihr aber aus unterschiedlichen Kombinationen wählen könnt.

In Season 14 holt ihr euch das Fusionsgewehr “Fassunglos”:

Fassungslos dürfte Fangfrage 2.0 werden

Ob ihr die Quest im PvP, Gambit oder dem Schmelztiegel angeht, war in jüngster Vergangenheit komplett euch überlassen. Habt ihr die Waffe, könnt ihr euch zu den 3 Aktivitäten passende Ornamente (Skins) freispielen.

Einen der Perks von “Fassungslos” kennen wir sogar schon: Speicher-Salve. Das ist die bisher einmalige Fähigkeit der Spitzenwaffe “Fangfrage”, die aber im Ruhestand ist. Mehr zum Perk und warum der bei der Ankündigung für richtig viel Wirbel sorgte, lest ihr hier: Destiny 2 flüstert „ganz heimlich“, dass bald eine starke Waffe zurückkommt.

Welche Waffen kommen noch in Season 14?

Dieser Loot kommt in die Playlists: Die sogenannten Kern-Playlists in Destiny sind Strikes, Gambit- und Schmelztiegel-Matches. Alle 3 Modi erhalten je eine neue Legendäre Waffe ab Season 14, die ihr nach Abschluss einer Runde zufällig erhalten könnt.

Über die 3 neuen Waffen ist bislang nur das Aussehen bekannt:

Links den Granatwerfer holt ihr in Strikes

Rechts die Maschinenpistole ist fürs Gambit – die Waffe erinnert stark an die Spitzen-MP aus Season 8, die fast alle vergessen haben dürften.

Der Revolver unten wandert in den Schmelztiegel

Die neuen Waffen verdrängen keinen alten Loot, sondern kommen zusätzlich in den Pool. Ihr könnt also weiterhin euren “Letzten Dollar” jagen.

Was ist mit dem Eisenbanner? Auch das angestaubte PvP-Event Eisenbanner erhält in Season 14 etwas Liebe. 4 Neue Waffen bringt Lord Saladin euch dann jeden Monat mit.

Waren das alle neuen Waffen? Nein! Wir wissen schon jetzt, dass uns noch die Raid-Waffen aus der Gläsernen Kammer erwarten. Ihr könnt euch also auf den Schicksalsbringer 2.0 freuen.

Zudem können wir mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass sich noch ein geheimes Waffen-Exotic irgendwo in Season1 4 versteckt. Bungie selbst verkündet im TWaB: “Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir “und mehr” sagen. Es gibt natürlich noch mehr Waffen zu entdecken, während ihr spielt. “

Was sagt ihr zu den bisher bekannten neuen Waffen? Ist euch da zu viel Fan-Sercive für die Destiny-1-Veteranen dabei oder ist es voll okay, dass Bungie die geliebten Modelle nimmt und ihnen neue Perks und Werte verpasst? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren.