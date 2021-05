10 Dinge, die ihr vor Start der neuen Season 14 bei Destiny 2 noch erledigen solltet

In Destiny 2 endet in wenigen Tagen die Season 13 und die Saison des Spleißers startet. Gut vorbereitete Hüter holen sich jetzt noch 3 Waffen und decken sich mit den wichtigsten Ressourcen ein, um einen Vorsprung zu haben.- Doch wie sehr lohnt das in Season 14?

Deswegen bleibt nur wenig Zeit: Am 11. Mai um 19:00 Uhr beginnt die Season 14 in Destiny 2. Das Kapitel läuft dann bis zum 24. August 2021. Viel Zeit für Vorbereitungen bleibt also nicht.

MeinMMO hat euch die wichtigsten Tipps herausgesucht, die euch nicht viel Zeit kosten und die ihr bequem in den übrigen Tagen umsetzen könnt. Wir klären diese Fragen:

Welche Waffen brauche ich in Season 14?

Sollte ich Ressourcen sammeln?

Wie bereite ich mich auf die Level-Phase vor und was ist mit Beutezügen?

Mittlerweile hat es Tradition, dass Bungie eine neue Season erst wenige Tage vor dem Start offiziell enthüllt. Welche Inhalte auf euch warten, zeigt die Roadmap der Season 14.

3 Waffen, die ihr vor dem Ende von Season 13 braucht

Holt euch dieses Exotic: Das exotische Linear-Fusionsgewehr Schläfer-Simulant wird in Season 14 ein richtiges Monster.

Dank dem angekündigten Buff wird das Exotic für den Power-Slot im PvE aufräumen und ein heißer Kandidat in Damage-Phasen. Denn alle legendären und exotischen Linear-Fusionsgewehre richten bald +15 % mehr Schaden bei präzisen Treffern und haben +20 % mehr Reserve-Munition.

Ihr erhaltet Schläfer-Simulant im Exo-Kisoks im Turm. Keine Sorge, das Exotic kostet euch keine Eroberungsbeute aus Raids.

Welches Legendary wird wichtig? Das legendäre Linear-Fusionsgewehr Nadelöhr dürfte der beste Vertreter seiner Art sein, der keinen Exotic-Slot braucht. Mit Perks wie Vorpalwaffe und Selbstladehalter oder Schnelltreffer habt ihr einen echten Boss-Killer zur Hand, der voll von den Buffs profitiert.

Nadelöhr

Nadelöhr könnt ihr euch in Season 13 noch richtig leicht farmen. Über die Umbral-Engramme kommt ihr zielsicher an das Linear-Fusionsgewehr. Aber auch nach Schlachtfeldern und im Season Pass warten Exemplare als Belohnung.

Dieses Exotic ist bald weg: Noch läuft in Destiny 2 die “Hüter-Spiele”. Verpasst die Gelegenheit nicht und sichert euch das Event-Exotic Erben-Erscheinung.

Das MG gehört zwar nicht zur absoluten Meta, wird dann aber voraussichtlich für längere Zeit nirgends im Spiel zu finden sein. Der Aufwand für das Exotic ist aktuell richtig gering, also lasst die Chance nicht verstreichen.

2 exotische Katalysatoren, die ihr noch braucht

Passend zu den beiden exotischen Waffen empfehlen wir auch unbedingt die jeweiligen Meisterwerk-Katalysatoren zu holen:

Der Katalysator für Schläfer-Simulant erhaltet ihr zufällig nach abgeschlossenen Dämmerungen. Als Meisterwerk lädt die Waffe schneller auf und erhält noch größere Reserven. Ihr braucht zum leveln lediglich 300 Kills.

Den Katalysator für Erben-Erscheinung erhaltet ihr nur noch kurz in den Hüter-Spielen. Als Meisterwerk verbessert sich das einzigartige Schild des Exotics. Das Upgrade erfordert aber einiges an Arbeit: So holt ihr den neuen Katalysator fürs Event-Exotic – Das steckt im Upgrade

Welche Waffen in Season 14 noch von Buffs profitieren, lest ihr hier auf MeinMMO:

Destiny 2 verrät, welche Waffen und Exotics in Season 14 stärker werden

Ressourcen und Geld

Alle Shader zerlegen: In Season 14 verschwinden alle eure 1.000 Shader für immer. Egal ob sie im Tresor, Inventar oder der Poststelle landen.

Ihr habt noch wenige Tage, um alle Shader manuell zu zerlegen und euch so ein kleines Vermögen anzueignen. Beim Kryptarchen geht das Zerlegen etwas schneller. Die Shader verschwinden übrigens, weil Bungie kosmetische Features in Season 14 stark überarbeitet und auch endlich Transmog kommt.

So investiert ihr Glimmer:

Seid ihr schon am Glimmer-Maximum, kauft ihr euch jetzt teure exotische Sparrows und Schiffe. Diese lasst ihr in eurem Inventar und zerlegt sie dann in Season 14, wenn ihr Glimmer braucht.

Nie verkehrt ist es zudem, überschüssigen Glimmer bei Banshee-44 im Turm in Upgrade-Materialien zu investieren.

In einer neuen Season fallen zum Start oft viele Ausgaben an. Jetzt gegen Ende der Season 13 hingegen schwimmen die Hüter meist im Geld, mit diesem Trick denkt ihr also an die Zukunft. Gerade durchs Zerlegen all der Shader kommt nochmals ordentlich Cash in die Kasse.

Beim Schwarzmarkthändler Spider in der Wirrbucht könnt ihr Ressourcen und Glimmer tauschen

Vorbereitung auf die Levelphase in der Saison des Spleißers

Wie wichtig ist das? Eine intensive Vorbereitung auf die Levelphase wird in Season 14 zum Glück weit weniger wichtig als in der Vergangenheit. Das neue Maximal-Level von Ausrüstung liegt bei 1.320. Das ist nur ein Sprung von +10 Leveln – also deutlich geringer als die sonst üblichen +50.

So entfällt der für viele Hüter nervige Grind alter Aktivitäten, nur um in den neuen Missionen und Aktivitäten mithalten zu können. Die Gläserne Kammer wird zum Start am 22. Mai sogar auf 1.300 gedeckelt sein, ihr könnt also recht zügig und ohne große Vorbereitungen mitmachen.

Lohnen sich Beutezüge noch? Viele Hüter horten erledigte Beutezüge, um sie dann in der neuen Season einzulösen. Die Erfahrung kommt den frischen Seasonpass und dem Artefakt zugute. Bungie hat Season für Season diese Vorbereitungs-Methode abgeschwächt.

Wer sein saisonales Artefakt direkt zum Start der neuen Season 14 trotzdem mit EXP füttern möchte, kann das tun und sich so einen kleinen Vorsprung verschaffen. Nutzt dann primär wöchentliche Beutezüge.

Diese NPCs haben wöchentliche Beutezüge:

Hawthorne im Turm (die Clan-Beutezüge)

Variks auf Europa

Shaw Han im Kosmodrom

Eris Morn auf dem Mond

Ihr könnt euch auch einige tägliche Beutezüge sichern, beispielsweise von den Planenten-NPCs wie Devrim in der ETZ. Doch ob sich das wirklich lohnt, müsst ihr selbst entscheiden.

Das müsst ihr zum aktuellen Season Pass wissen

Wie zu jeder Season stellt sich die Frage, was mache ich mit den Inhalten des Season Passes der auslaufenden Season 13? Ihr habt 2 Optionen:

Räumt den Pass auf allen Charakteren komplett leer und seid auf der sicheren Seite.

Ihr könnt auch alle nicht benötigten Inhalte im Pass lassen und sie in der neuen Season 14 dann nachträglich einfordern. In der Vergangenheit hatten die Rüstungen dann das Level der neuen Season und in den exotischen Engrammen konnte teilweise auch das neue Zeug stecken. Der Nachteil: Ihr müsst die Prämien über Bungies Internetseite einfordern: https://www.bungie.net/7/en/Seasons/PreviousSeason.

Vergesst aber nicht, den Pass zu Leveln – solltet ihr nicht schon Level 100 sein. Sobald die neue Season startet, wird das unmöglich und alle nicht erspielten Inhalte verschwinden für immer.

Hier ein Überblick der Highlights des Season Passes aus der Saison der Auserwählten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Vergesst bei all den Vorbereitungen zudem nicht, alle offenen Titel zu beanspruchen. Sonst war die ganze Arbeit für Eroberer und Co umsonst.

Wie startet ihr in die neue Saison des Spleißers von Destiny 2? Ganz unvorbereitet und ihr lasst alles einfach auf euch zukommen oder holt ihr immer das Optimum raus, um einen Vorteil zu haben? Wie findet ihr es übrigens, dass Bungie den Levelgrind jetzt zwischen den Season so reduziert hat? Sagt es uns doch in den Kommentaren.