So bekommt ihr die neuen Fragmente: Besucht ihr die Fremde Exo auf Europa, hat sie pro Woche 2 kleine Fragment-Quests für euch. Ihr könnt auswählen, ob ihr zufällige Aufgaben in Strikes, Gambit oder dem Schmelztiegel absolvieren wollt – ihr könnt auch zweimal die gleiche Aktivität wählen.

So schnell geht’s bei mehreren Chars: Die ganze Questreihe “Aspekt des Eingriffs” ist Account-weit. Das bedeutet, dass ihr die Quest nur mit einem Charakter abschließen müsst. Euer 2. und 3. Charakter müssen nur mit der Fremden Exo sprechen und dürfen direkt zum Zikkurat und den Aspekt abholen, ohne vorher all die aufwendigen Aufgaben zu erfüllen.

Die an Eis-Magie erinnernden Kräfte erhaltet ihr, wenn ihr die Kampagne von der Beyond-Light-Erweiterung durchgespielt und einige weitere Aufgaben meistert. Anschließend baut ihr die Stasis-Kräfte stufenweise weiter aus und individualisiert die Klassen so stärker, als es bei den herkömmlichen Fokussen möglich ist. So findet ihr alle Aspekte und Fragmente und das können die Eis-Kräfte.

Season 14 ist in Destiny 2 gestartet und beschert euch 3 neue Aspekte und 4 zusätzliche Fragmente, mit denen ihr eure Stasis-Klassen weiter individualisieren könnt. Wie stark die frischen Optionen sind und wie ihr die Quest “Aspekt des Eingriffs” meistert, lest ihr auf MeinMMO.

