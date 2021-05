Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr euch dieses neue Exo bereits erspielt und konntet eigene Erfahrungen sammeln? Und was haltet ihr von den anderen neuen Exotics aus der Season 14. Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

So klappt die Heilung: Zündet man seine Super, so ist der Heilungsschub bei einem Stapel noch minimal, nimmt mit weiteren Stapeln aber zu. Erst beim Maximum von 4 Stapeln gibt es die volle Heilung inklusive Überschild. Dieser hält dann für 15 Sekunden oder bis er zerstört wird.

Das funktioniert das Exotic im Detail: Hebt ihr als Träger der Sternverschlinger-Schuppen eine Sphäre der Macht auf, dann bekommt ihr genau doppelt so viel Super-Energie gutgeschrieben, wie ohne das Exotic. Das Aufladen der Super geht mit den Exo-Stiefeln also deutlich schneller vonstatten.

Doch wie sieht das nun konkret in der Praxis aus? Wie hoch ist der Schadens-Buff und was hat es mit dem Überschild auf sich?

Was macht dieses Rüstungs-Exotic nun so gut, dass alle aktuell davon schwärmen?

Erste theoretische Einschätzungen gingen bereits von einem starken Exo aus, nun preisen es zahlreiche Experten als absolut Top-Tier an – einige, wie der bekannte YouTuber Ehroar, sagen sogar: Es ist das beste PvE-Exotic in ganz Destiny und aktuell unangefochten “Best in Slot” für den Jäger.

Spielt ihr in Destiny 2 einen Jäger? MeinMMO erklärt, was das neue Rüstungsexotic “Sternverschlinger-Schuppen” aktuell zu einem Must-have für euch macht.

