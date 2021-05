Jeder kennt in Destiny 2 Saint-14 als strahlenden Helden der Menschheit. Doch ein neues Video macht euch jetzt ein richtig schlechtes Gewissen und zeigt den Titanen als gewissenloses Monster und vermeintlich sogar Baby-Mörder.

Dieses Video wurde gefunden: Die Saison des Spleißers ist erst 2 Wochen alt. Spieler haben nun aber in den Game-Daten eine Cutscene gefunden, die erst im Verlauf der Season 14 ingame gezeigt wird. Dieses Video wirft ein ganz anderes, ganz düsteres Licht auf den “größten Titanen der je lebte”, also Saint-14 (zu Deutsch der 14. Heilige).

Da das Video selbst noch nicht live ist, sprechen wir hier eine leichte Spoiler-Warnung aus. Wer sich das verstörende Bild des Helden noch nicht angucken will, wurde gewarnt.

Für uns ein Held, für andere der Mörder unschuldiger Babys?

So ein schauriges Bild wird gezeichnet: Im Video spricht Mithrax, der Anführer des Gefallenen-Hauses des Lichts und unser Verbündeter, der uns in Season 14 maßgeblich beim Kampf gegen die Vex hilft.

Sein Volk, die Eliksni – bei uns Hütern als die Gefallenen bekannt, wurde von der “großen Maschine” verlassen, also dem Reisenden. Dann tauchte eine Kreatur auf, die angetrieben von Hass war. Man sieht dann wie Saint-14, dämonisiert dargestellt, flüchtige Eliksni hochhebt und ihnen das Rückgrad bricht. Sein Erscheinungsbild gleich immer mehr einem Monster.

Anschließend hören wir, dass Saint seinen Blutdurst auf den Schlachtfeldern nicht stillen konnte und sogar die unschuldigsten Eliksni heimsuchte. In Anbetracht der Tatsache, dass wir die Gefallenen seit Neustem mit ihren süßen und wehrlosen Babys sehen, dürfte Saint-14 also ein Kindermörder sein, denn wer wäre unschuldiger? Im Video sieht man dann auch vorne eine Mutter, die mit ihren Babys zu fliehen versucht.

Dann wird erwähnt, dass dieses unsterbliche Monster seine Opfer in seine Kuppel schleift, um sie zu pfählen und zu würgen. Das Video endet damit, wie die verängstigten Eliksni Saint-14 anstarren und Mithrax beweint, dass sie ihren Peiniger heute jeden Tag im Turm sehen müssen. Die Eliksni müssen lernen damit zu leben, wenn sie überleben wollen.

Die unschuldigen und vor allem super-süßen Babys der Eliksni sind bei den Hütern so beliebt, dass es sie nun bald auch als Kuscheltiere gibt:

Destiny 2 macht uns ein schlechtes Gewissen

Das ist das Erschütternde: Die Gruselgeschichte über Saint-14 ist uns gut bekannt. Sein ikonischer Helm ist so verbeult, weil er damit Gefallenen wie am Fließband die Schädel einschlug. Nur sind das für uns die glorifizierten Märchen eines Helden, der die Menschheit rettete.

Wir Spieler haben den Held der Menschheit selbst in der Vergangenheit geholfen, Gefallene auszurotten und dabei den Schutz seiner Licht-Kuppel genutzt. Und anschließend haben wir Saint-14 dann quasi von den Toten zurückgeholt, damit er jetzt im Turm stehen kann, wo er am liebsten Tauben füttert.

Wir selbst haben aber unzählige Feinde auf dem Kerbholz, in der ersten Destiny-Mission rotten wir direkt einen halben Gefallenen-Stamm aus. Natürlich haben wir als Spieler keine Dörfer geplündert oder schlimmeres getan, sondern uns nur gegen aggressive Gegner zur Wehr gesetzt.

Wir kennen Saint-14 als Tauben-fütternden, netten Kerl, der alle beschützen will.

Es ist aber ziemlich interessant, wie wir auf unsere Gegner wirken. Destiny 2 hält uns da den Spiegel vor und zeigt, dass hinter den Aliens nicht nur gefühllose Fieslinge stecken, sondern eigene, empfindsame Völker. Was für uns Hüter die Gruselgeschichten von Oryx und Crota sind, die in zahllose Verbündete abschlachteten, sind für die Gefallenen wir Hüter – und vor allem Saint-14.

Ein Besuch im Eliksni-Camp erfordert einen starken Magen

Habt ihr hier zugehört? Ganz zu Beginn der Season 14 halfen wir Mithrax dabei, sein Volk in der letzten Stadt in Sicherheit zu bringen. Seitdem hausen sie in den Ruinen des alten Raids “Geißel der Vergangenheit“. Dort haben sie ein Flüchtlingslager aufgeschlagen.

Wir sehen dort provisorische Feldbetten, zu wenig Platz und Mütter mit Kindern, die um ihre Existenz bangen. Bei den Gesprächen dort erfahren wir mehr über die Geschichte der Eliksni und wie hoffnungslos, heimatlos sie sind.

Rechts das Lila-Symbol soll wohl Saints ikonischen Helm darstellen und eine Warnung im Flüchtlingslager sein

Doch die Gefallenen sind auch gewillt zu überleben und wollen den Menschen vergeben. Wir hören, dass nicht alle Menschen gleich sind, wie auch nicht alle Gefallenen gleich sind. Beide Völker müssen lernen, zu koexistieren – so Eido, die Tochter von Mithrax.

Das friedliche Miteinander klappt glücklicherweise auch schon etwas. Im Turm sehen wir einige Eliksni, die menschlichen Technikern dabei helfen, die Servitor-Technik zu untersuchen.

Was sagt ihr dazu – seht ihr die Hüter und vor allem Saint-14 jetzt mit anderen Augen? Findet ihr es einen spannenden Ansatz, wie die Season 14 uns auch mal andere Seiten zeigt als die von Pathos triefenden Helden-Geschichten? Oder sagt ihr, die Gefallenen sind Feinde und Destiny wäre ziemlich langweilig, wenn man auf nichts schießen könnte? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

