Destiny 2 macht euch zu Laborratten – Das kommt auf euch im neuen Trials-Experiment zu

Die Trials of Osiris habe eine lange Geschichte mit den Trials in Destiny 2 und Teil 1. Nun, nach einer endlosen Odyssee entschloss sich Bungie dazu, den Trials einen neuen Modus zu spendieren und die Hüter dürfen ihn testen. Wir von MeinMMO zeigen euch alle wichtigen Neuerungen.

Das ist das Experiment: Destiny 2 feiert derzeit große PvP-Erfolge. Doch da die Trials im Kern seit 6 Jahren unverändert blieben, experimentiert Bungie jetzt mit einem „Prüfungen-Labor“. Das bringt einen neuen Modus und Regeländerungen ins PvP-Endgame.

Zudem erklärt Bungie, warum sie Solo-Spieler besonders schützen wollen und geht auf die harte Kritik der Vorwoche ein. MeinMMO erklärt, wie die Trials euch als Laborratte diesmal locken will.

Wichtige Informationen zum neuen Trials-Modus

Wie läuft der Modus ab? Ihr werdet also wie gewohnt den Modus Eliminierung spielen, aber müsst zusätzlich zufällige Zonen auf der Map einnehmen. Der Modus ist etwas abgeändert worden, im Vergleich zu den bekannten Trials.

30 Sekunden nach Start spawnt eine Eroberungszone

Erste Eroberungszone spawnt in der Mitte

Gewinnerteam der ersten Runde bekommen nächste Eroberungszone in ihrer Nähe

Ihr könnt also frei entscheiden, entweder ihr killt euch gegenseitig oder übt Druck mit der Zone aus

Wann kommt der neue Modus? Der neue Trials-Modus wird am Freitag, dem 24. September um 19 Uhr mit dem Daily-Reset online gehen. Ihr könnt die Neuerungen also sofort testen, wenn die Trials online sind. Bis zum 28. September geht das Experiment, dann machen die Trials eine ganze Woche Pause.

Es werden hart umkämpfte Zonen.

In der Test-Zeit erwarten euch aber doppelte Rang-Punkte. Ihr steigt also schneller bei Saint-14 auf und könnt euch so über mehr Prämien freuen.

Des Weiteren erwarten euch:

Die Spielersuchhilfe wird erst nach 2 gespielten Matches aktiviert

Spezialmunition wird bei der Wiederbelebung von Spieler nun nicht mehr nachgefüllt

Versehentliche Käufe beim 14. Heiligen werden ab sofort vermieden, indem ihr auf die Produkte, die ihr wollt, eure Taste gedrückt halten müsst

Die Meisterwerk-Slots an den Waffen, die über die Ruf-Rang-Prämien-Laufbahn beim Heiligen erhalten werden können, sind jetzt aktiv

Der Patch für den deaktivierten Zähler von aktiven Spielern in einem Matchmaking wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Weitere Informationen findet ihr hier im TWAB von Bungie.net.

Makellos für schlechte Spieler erst Sonntagabend?

Die kritisierten Spieler letzte Woche: Viele Spieler die makellos erreichten – also ohne Niederlagen 7 Siege einfuhren – kritisierten das getrennte Matchmaking. Bungie beobachtete das Geschehen schon seit längerem und sah eine Unfairness gegenüber nicht so begabten PVP-Spielern.

Dazu wurde dann das getrennte Matchmaking implementiert. Dieses soll nun die Schwitzer und Streamer in einen Topf schmeißen, damit Talente sich gegenseitig zerfetzten können und nicht Spieler die eine gute Zeit in den Trials haben möchten.

Das ändert sich jetzt: Bungie setzte die Zeit, in der das separate Makellos-Matchmaking vorhanden sein wird, auf den Sonntag zum Daily-Reset.

Das dürften einige deutsche Spieler sauer aufstoßen, denn bei uns in Deutschland ist für die meisten das Wochenende am Sonntag um 19 Uhr schon vorbei. Es bleiben dann quasi nur Montag und der halbe Dienstag, um von den stärken Spielern verschont zu bleiben.

Solospieler werden an die Hand genommen

Bungie äußert sich zu einsamen Wölfen: Da die Solospieler das Fundament von den neuen Trials sind, werden sie auch von Bungie nicht fallen gelassen. Sie sorgten bislang für den neuen Erfolg.

Denn da jetzt erstmals auch ohne volle, vorgefertigte Teams gekämpft werden kann, braucht man genug Einzelspieler um die Matches zu starten. Bekommen eben jene Solisten nur auf den Deckel, bricht das alles zusammen.

Solos werden mit vielen Belohnungen, besseren Win-Rates und später auch mit einer Freelance-Option in den Trials berücksichtigt. Damit will Destiny 2 die Trials auch attraktiver für die Solospieler der Community halten.

Was haltet ihr davon, findet ihr die starken Bemühungen um die Trials wieder zum Glänzen zu bringen gut? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.