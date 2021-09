Die Trials of Osiris waren ein beliebter PvP-Modus in Destiny 1, funktionierten in Destiny 2 aber nie so richtig. Bis jetzt. Mit neuen Änderungen erreicht der Modus Rekord-Werte und wird heute, am 17.9., sogar noch besser.

Das ist der Modus:

Die „Trials of Osiris“ sind ein kompetitiver PvP-Modus, der früh zu Destiny 1 kam, und das PvP dort prägte. Teams von drei Hütern traten gegeneinander an: Das Ziel war es, „makellos“ zu spielen, neunmal in Folge zu gewinnen, ohne einmal zu verlieren. Dann konnte man auf den „Leuchtturm“ fliegen und besondere Belohnungen einheimsen. Das Konzept sorgte für Spannung, verbitterte Matches, Frust und viel Ehrgeiz. Der Modus war nur am Wochenende aktiv

In Destiny 2 kam der Modus zwar zurück, konnte aber nicht überzeugen. Das lag vor allem am insgesamt schwächeren PvP des Nachfolgers. Außerdem machten Cheats und Hacks den Modus problematisch. Daher wurden die Trials für längere Zeit ausgesetzt.

In Season 15 hat Bungie den Modus gründlich überarbeitet und der Modus ist in Destiny 2 beliebter als je zuvor.

So beliebt sind die Trials jetzt: Wie eine Statistik zeigt, wurden am letzten Wochen mehr Trials-Matches gespielt als jemals zuvor in der Geschichte von Destiny 2. Obwohl Destiny 2 im Jahr 2021 weniger Spieler hat als zum Release und auch weniger an den Trials teilnehmen, spielt jeder teilnehmende Hüter deutlich mehr Matches als früher.

Die Trials sind durch Veränderungen zugänglicher geworden und nicht mehr ganz so gnadenlos wie früher.

105.000 zum ersten Mal makellos

Das sagt Bungie zu dem Erfolg: Bungie feiert diese Änderungen in einem, Blog-Post. Sie sagen:

750.000 Spieler hätten die Prüfungen gespielt – 120.000 davon zum ersten Mal. 470.000 von ihnen nach längerer Trials-Abwesenheit

237.000 Spieler und Spielerinnen erreichten „Makellos“ – 105.000 davon zum ersten Mal überhaupt.

Ab Samstag wird „Makellos“ wahrscheinlich schwerer

Das sind die neuen Änderungen: Bereits heute am Freitag, dem 17.9, sollen neue Änderungen an den Trials aktiv werden:

Bungie wird Strafen fürs „Aufgeben“ aktivieren. Wer zu viele Spiele verlässt, bekommt eine 30-minütige Auszeit.

Spieler, die 7 Siege erreichen, warten jetzt zu lange auf neue Gegner. Daher wird Bungie einen eigenen Pool für „makellose Spielersuche“ schaffen. Der Pool soll ab Freitagnachmittag (in den USA – hier also eher Samstagfrüh) aktiv werden.

So werden schwächere Spieler zudem auch von den Makellos-Killern beschützt, die dann unter sich kämpfen.

Spieler, die zu oft verlieren, sollen eine Hilfe bekommen, also sollen gezielt schwachen Teams zugelost werden, damit sie auch mal gewinnen. Sobald sie aber gewinnen, ist diese Hilfe wieder weg.

Das ist erstaunlich: Man reibt sich die Augen, wie schnell Bungie plötzlich reagieren kann. Das ist jetzt alles mit heißer Nadel gestrickt. Die Änderungen wurden von Spielern letzte Woche erst gewünscht.

Bungie sagt denn auch: Man will die Änderungen permanent überwachen und im Zweifel nachsteuern. Offenbar ist es für Bungie besonders wichtig, dass zwar mehr Leute “makellos” erreichen als früher, aber es auch nicht einfach so rausgegeben wird. Denn die Trials “makellos” zu schaffen, soll eine besondere Leistung in Destiny 2 bleiben.

Als Nachfolge für “Trials of Osiris” war in Destiny 2 eigentlich mal der Modus “Gambit” vorgesehen. Auch dort sind heiße Matches möglich:

