Nach Monaten des Jammerns feiern Spieler Destiny 2 und spielen es wieder

Destiny 2 verbucht immer mehr Spieler, obwohl keine große Erweiterung veröffentlicht wurde. Woran das liegen könnte und ob kleinere Änderungen vielleicht größere Auswirkungen haben, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Steam verzeichnet immer mehr Spieler auf Destiny 2, obwohl die Witch-Queen-Erweiterung noch Monate entfernt ist. Eine lange Season wird uns noch bevor stehen, dennoch macht es dem Sci-Fi Shooter nichts aus, dass 2021 die traditionelle Herbst-Erweiterung ausfällt. Denn, wie in Steam-Charts zu entnehmen ist, kommen immer mehr Spieler dazu:

In den letzten 30 Tagen sind die durchschnittlichen Spielerzahlen auf Steam um 48,05% gewachsen.

Mit 84,843,8 Spielern im Durchschnitt hat Destiny 2 auf Steam den höchsten Spieler-Stand seit November 2020 erreicht.

Was treibt Spieler nun zu Destiny 2? Bungie sorgte mit der neuen „Season der Verlorenen“ für allumfassende Neuerungen was System und Ingame-Inhalte angeht. Somit wurden nicht nur jede Menge NPCs in ihrem Rangsystem überarbeitet, sondern es folgten auch Änderungen im Transmog-System und neue Inhalte, wie die neue Rüstung und Waffen aus dem Eisenbanner.

Die größte Änderung, die die meisten Hüter sehnlichst erwartet haben, waren die Trials-Änderungen. Der Hardcore-PVP Modus, der von vielen Tryhardern und Schwitzern heimgesucht wurde, gehört momentan der Vergangenheit an. Bungie sorgte mit vielen kleineren Änderungen für eine große Wirkung und verwandelte den Albtraum eines jeden PVP-Players in eine zugängliche Plattform für ebenbürtige Kämpfe.

Neuer Content im eingestaubten Eisenbanner gefällt den Hütern

Es werden mehr Matches in den Trials gespielt als jemals zuvor in Destiny 2

Die Trials of Osiris waren am Wochenende am Start. Die Prüfungen kamen mit einigen Änderungen an, die sich wirklich sehenlassen konnten. Das sorgte am Wochenende für einen regelrechten Boom an Spielern. Noch nie wurden so viele Matches in den Trails gespielt wie an diesem Wochenende. Das bestätigt die Stat-Tracking-Seite Trails Report mit diesem Twitter Post:

Dafür sind kleinere Änderungen verantwortlich, die Bungie in Season 15 veranlasst hat. Diese Änderungen haben eine sehr große Wirkung auf den weiteren Verlauf der Trails, wie man an den Zahlen sehen kann.

Was wurde denn geändert?

Anti-Cheat-Engine wurde implementiert

Matchmaking wurde angepasst

Pass wurde angepasst

Lootsystem wurde von den lästigen Münzen zum besseren Rangsystem geupgradet

Solo-Hüter und Hüter-Duos können gemeinsam gegen Teams oder andere Solo-Spieler gegeneinander antreten

Alle Spieler können nun schwitzen: In Trails war es üblich, mit einem Team aus drei Hütern gegen andere 3er-Teams anzutreten. Ein Mittelmaß gab es nie. Weder in Destiny 1 noch in Destiny 2 konnten Einzel- oder Duo-Spieler gegen andere Mini-Gruppen antreten, immer ging es gegen voller Dreier-Teams.

Bungie sorgte mit den Änderungen nun für einen zugänglicheren Modus. Nun können Solo- oder Duo-Spieler, die gut im PVP sind, sich ins Match-Making einklinken und mit Randoms gematcht werden.

Das sorgt für eine zugänglichere Atmosphäre, da kein Spieler dank vorgeschriebenen Dogmen ausgeschlossen wird. Dennoch besteht die Gefahr, dass man von einem eingespielten Schwitzer-Team aus drei Hütern rassiert wird, aber dank des neuen Match-Makings wird Wert auf die gleiche Leistung gelegt.

Somit keine Angst – Ihr werdet mit den Hütern in ein Match geschmissen, mit denen ihr auch mithalten könntet.

Es regnet Loot: Bungie überarbeitete auch das Loot-System in den Trails. Durch abgeschlossene Matches, bekommt ihr nun wie im Schmelztiegel oder in der Vorhut, Punkte zugeschrieben. Diese variieren nach Sieg oder Niederlage. Nach gespielten Matches steigt ihr im Rang beim Heiligen auf und könnt somit in seinem Belohnungs-Zweig passende Trails-Belohnungen absacken.

Dieses Schmuckstück lässt sich neu in den Trails ergattern

Ihr bekommt aber auch nach errungenen Rangstufen die Möglichkeit, Prüfungs-Engramme zu ergattern. Diese lassen sich dann teuer beim Heiligen für legendäre Bruchstücke und Glimmer zu eurem Wunschgegenstand fokussieren. Rahool der Kryptarch im Turm wäre die günstigere Variante, aber dort erlangt ihr nur zufällige Trails Gegenstände.

Trails könnte sich nun ins Positive entwickeln dank dieser Änderungen. Viele Spieler können nun ein makelloses Ticket erspielen, falls sie die Geduld besitzen dran zu bleiben. Durch solche Änderungen wie im Falle der Prüfungen sorgt Bungie für eine positive Umgebung, in der jeder Spieler seinen Spaß haben kann, ohne gleich von Hardcore-Schwitzern in Grund und Boden geteebeutelt zu werden.

Was haltet ihr davon das durch solche Änderungen Destiny 2 mehr Zuwachs bekommt? Findet ihr diese Änderungen gut? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.