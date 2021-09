Destiny 2: Weekly Reset am 14.09. – Die letzten Atlasbilder erwarten uns

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr schon gespannt auf das neue Spurgewehr im Kinetik-Slot oder geht euch das alles viel zu schnell? Habt ihr auch das Gefühl, dass die Strory hier zu schnell weitererzählt wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

So findet ihr die Locations: Das sind die folgenden Locations zu den letzten Atlasbildern dieser Quest zusammengefasst in einem Youtube-Video:

In der träumenden Stadt werden nun auch die Atlasbilder der 4. Woche verstreut sein. Haltet also eure Augen offen.

Was ist in Destiny 2 passiert? Heute werden wir wieder die Möglichkeit haben, der Quest Exo „Agers Zepter“ einen Schritt näherzukommen, denn diese Woche erscheint die Fortsetzung zur Quest „Auf den Spuren der Sterne 4“.

In Destiny 2 schaffen es endlich die letzten verbleibenden Atlasbilder ins Spiel. Mit ihnen kommen die Hüter nun hoffentlich näher an ihr neues Exotic „Agers Zepter“. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Neuerungen diesmal in der 4. Woche auf euch warten.

