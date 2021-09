7 ungeschriebene Gesetze aus Destiny 2 – Haltet ihr euch an alle?

In Destiny 2 halten sich viele Spieler an einen Ehrenkodex. Wir liefern euch 7 ungeschriebenen Regeln des Action-MMOs, die jeder kennen muss.

Um welche Regeln geht’s? Destiny 2 hat schon 4 Jahre auf dem Buckel – manche Hüter spielen ihren Charakter sogar schon seit Destiny 1, also 7 Jahren. In all der Zeit haben sich massig Regeln etabliert, die nicht offiziell im Spiel stehen, die man als Hüter aber kennen sollte.

MeinMMO listet euch die 7 wichtigsten dieser ungeschriebenen Gesetze auf und hat sogar eine goldene Regel als Finale. Zwar wird euer Hüter bei Missachtung der Regeln nicht verhaftet, ihr outet euch aber schnell als Noob oder unhöflicher Spieler.

So entstand die Liste: Wir haben uns eine Umfrage zum Thema “Was sind die ungeschriebenen Regeln in Destiny 2?” mit 4.700 Upvotes und über 2.300 Kommentaren auf Wir haben uns eine Umfrage zum Thema “Was sind die ungeschriebenen Regeln in Destiny 2?” mit 4.700 Upvotes und über 2.300 Kommentaren auf reddit angeschaut. Der Content Creator Fallout Plays hat selbst auch eine ähnliche Umfrage durchgeführt (via YouTube ). MeinMMO hat die populärsten Antworten ausgewählt und ordnet sie für euch mit einem Augenzwinkern ein.

1. Regel: Öffentliche Events macht man auf heroisch

Erkundet ihr die Planeten im Destiny-Universum, dann finden in der offenen Welt immer wieder kleinere Event statt, die vollkommen optional sind. Mal rast ein Satellit aus dem Orbit, mal gilt es einen feindlichen Bohrer am Raub unserer wertvollen Ressourcen zu hindern. Wer gerade in der Nähe ist, der kann mit völlig Fremden zusammen mitmachen.

Wenn ihr euch dazu entscheidet bei so einem öffentlichen Event mitzumachen, dann aber gefälligst auf heroisch!

Ballert man den Boss zu schnell aus, ist das Event vorzeitig vorbei, gibt weniger Loot und kann anderen sogar schaden. Denn einige Quests verlangen explizit heroische Events – die armen Hüter müssen dann warten, bis woanders wieder solch ein Event startet und niemanden ihnen den heroischen Abschluss verwehrt.

Weil es nicht immer so einfach ist zu erraten, wie ein Event auf heroisch geht: Sei kein Noob – So triggerst du bei Destiny 2 alle Heroischen Events.

Helft anderen Hütern bei heroischen Events.

2. Regel: Tea-bagge nur, wenn du zuerst gebeutelt wurdest

Im Schmelztiegel kommt diese soziale Interaktion (leider) recht häufig vor: Ein Hüter geht nach einem Kill mehrmals schnell in die Hocke. Das soll symbolisieren, wie man seine Geschlechtsteile dem besiegten Feind ins Gesicht reibt… klar eine Demütigung.

Diese Prozedur verstößt aber für viele wohlerzogene Hüter gegen die Etikette. Anders ist es, wenn ein dreister Hüter zuerst teebeteulte. Dann ist es erlaubt, zurückzubeuteln – anständiger wird es aber auch dann nicht.

Das Peinlichste im PvP ist, wenn man jemanden hart baggt, das vermeintliche Opfer dann aber seinen inneren Shaxxx entfesselt und euch krass dominiert. In jeder Killcam erwartet euch dann entweder ein Konter-Teebeuteln oder einfach eiskalte Ignoranz – beides lässt euch fürs ganze Match emotional verkrüppelt zurück.

Warum „tea-baggen“ wir unsere Gegner eigentlich in Online-Spielen?

3. Belebe tote Hüter und lass dich gefälligst auch beleben

Hüter sterben in Destiny oft und das ist eigentlich fast nie ein Problem. Man kann durch einen Tastendruck belebt werden. So spart man massig Respwan-Zeit und muss nicht nochmal ewig ins Gefecht rennen. Weil aber viele Hüter nicht belebt werden, beleben sie auch selbst andere nicht – ein Teufelskreis.

Darum sollt ihr euch beleben lassen: Ärgerlich ist es auf der anderen Seite, wenn sich ein Hüter in Todesgefahr begibt, zu eurem Geist eilt, euch schon fast belebt hat und ihr dann einfach selbst Respawnt.

Das ist einerseits ärgerlich, kann anderseits aber auch gefährlich sein.

Durchs Beleben gibt’s einen kleinen Überschild – genau dieser Schild fehlt dem noblen Samariter dann oftmals und er stirbt.

Gut, manchmal kann man das Selbstbeleben nicht verhindern, da das Spiel in manchen Modi feste Timer zum automatischen Spawn hat. In dem Fall ist es halt blöd gelaufen.

4. Die erste Power-Munition im Gambit gehört dem Invader

Im PvEvP-Modus Gambit kann man dem anderen Team den Tag gehörig versauen, indem man ihr Schlachtfeld entert und einen nach dem anderen ausschaltet. Damit der einsame Eindringling gegen die Übermacht auf der “anderen Seite” eine Chance hat, braucht er aber seine stärksten Waffen.

Glaubt uns, ein Invader mit Augen von Morgen verhilft euch mehr zum Sieg als ihr mit einem Schwert nach der ersten Welle. Wir haben euch auf MeinMMO auch 2 wichtige Regeln für Gambit aufgestellt – ihr findet dort noch mehr zur entscheidenden Rolle des Eindringlings und Partikel-Abgabe.

PvP-Crakcs erweitern diese Regel zudem um: Wer in den Trials einen Kill macht, bekommt die Spezial-Munition dafür. Aber so viel Gewicht wie die Power-Munition für den ersten Eindringling hat das nicht wirklich.

Das gegnerische Team ist in der Überzahl, lasst dem Eindringling daher die Power-Munition.

Auf der nächsten und letzten Seite geht es mit den letzten ungeschriebenen Regeln weiter, die jeder kennen sollte. Zum Abschluss könnt ihr auch noch eine Moralpredigt lesen.