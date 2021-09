Destiny 2 Update 3.3.0.2 kommt heute – Alle Zeiten und Infos

In Destiny 2 kommt heute, am 16. September ein neues Update auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Der Hotfix 3.3.0.2 behebt Probleme, bringt aber auch ein Server-Down und Wartungsarbeiten mit. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Donnerstag, den 16. September, ein Update angekündigt. Ihr müsst eure Jagd nach dem neuen Exotic Agers Zepter also eventuell umplanen. Damit zementiert sich, dass in Destiny 2 der Donnerstag der neue Patch-Tag ist. Denn auch nächste Woche steht schon ein Update an.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch Hotfix 3.3.0.2 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Infos.

Wartung am 16.09. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr sind die Server dann offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime fängt an.

Gegen 19:00 Uhr sind die Server wieder online und der Hotfix 3.3.0.2 rollt weltweit aus

Habt ihr das Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Diese Woche beschäftigt eine neue Exotic-Quest die Hüter

Das ändert sich mit Update 3.3.0.2 in Season 15

Das bringt der Hotfix heute: Bungie hat uns nach längerer Zeit endlich wieder eine Preview zu den Patch Notes gegeben, die euch heute erwarten (via Bungie.net). Das wurde angekündigt:

Die Barrieren um die Versengungswaffen im öffentlichen Gefallenen-Läufer-Event stoßen Spieler nicht mehr ab.

Spieler bleiben nicht mehr im Strike „Brutfeste“ oder im Verlorenen Sektor „Wolfschiff-Turbine“ stecken.

Nova-Warp erlaubt den Kurz-Teleport auch, wenn „Sprinten halten“ aktiv ist.

Die „Vorhut-Serie“ wird wieder funktionieren. Das ist diese Woche besonders wichtig, da ihr Bonus-Ruf erhaltet.

Der Gefahrenzone-Perk gewährt jetzt korrekt einen größeren Explosionsradius bei Raketenwerfern.

Der Triumph „Offenleger“ verzeichnet nun korrekt den Fortschritt, wenn ihr Vex-Wyvern mit Präzisionsschaden tötet. Somit könnt ihr euch den neuen Titel holen.

Der Exotische Warlock-Helm „Dämmerungskonzert“ verlängert korrekt den Verbrennungsschaden an Feinden.

Die Spieler hoffen zudem auf weitere Änderungen, immerhin wurden in Season 15 einige Exotics gesperrt und sogar eine Artefakt-Mod deaktiviert. Ob uns heute eine Überraschung erwartet oder ob er das größere Update nächsten Donnerstag Besserung verschafft?

Eine Waffe ist in Destiny 2 verflucht – Auch in Season 15 muss Telesto deaktiviert werden

Patch Notes für Hotfix 3.3.0.2 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Hotfix 3.3.0.2 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Derzeit liegen uns die Patch Notes jedoch noch nicht vor.

Traditionell erscheinen die Infos zusammen mit dem Update selbst. Wir fügen euch an dieser Stelle dann die Patch Notes ein und ergänzen, falls sich wichtige Änderungen ins Spiel geschlichen haben.

Müsst ihr die neue Exotic-Quest heute unterbrechen? Findet ihr den Donnerstag als Patch-Tag angenehmer als den Dienstag, an dem ja immer der Weekly Reste stattfindet? Sagt uns doch in den Kommentaren, was sich schleunigst in Destiny 2 ändern muss oder welche Probleme euch plagen.