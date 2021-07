Das Beste an neuen Updates in Destiny 2 sind mittlerweile die bescheuerten Kommentare

Destiny 2 verärgert mit seinen Updates regelmäßig die Spieler. Unseren MeinMMO-Autor Philipp Hansen amüsiert es aber, wenn ein 14-facher Vater 2.000 Stunden die Minute Arbeitet und ausgerechnet in 2,7 Sekunden Zock-Zeit ein Patch alles ruiniert. Was daran so lustig ist, lest ihr in dieser todernsten Meinung.

Hüter hassen Updates: Destiny 2 ist ein Life-Service-Game und wird als solches regelmäßig mit Content und Updates versorgt. Gut, neuer Content kommt nicht so regelmäßig wie die kleineren Patches, die etwa 1-2 Mal im Monat eintrudeln. Wenn so ein Update kommt, dann kommt es unpassend – das ist vorprogrammiert.

Besonders ärgerlich ist es, wenn das Update nur 3 klitzekleine Dinge fixte, die einem persönlich gar nicht ärgern. Ja du, Hotfix 3.2.1.1 vom 15. Juli darfst dich angesprochen fühlen. Doch Updates sind noch viel gemeiner, als ihr denkt.

Darum sind Update-Artikel für mich die witzigsten Artikel

Damit euch die Updates nicht so krass überraschen und einen kritischen Treffer von hinten landen, begleiten wir bei MeinMMO die Patch-Tage stets mit einem Artikel, der alle Zeiten und Änderungen auflistet und aktualisieren das ganze mehrfach. In letzter Zeit sind das für mich die lustigsten Artikel, die ich schreiben darf.

Das bringt mich zum Lachen: Es gehört dann zu meinem Job, mich durch Bungies Twitter-Posts zu klicken – man will ja keine verlängerte Server-Wartung verpassen. Die Kommentare dort treiben mir die Tränen vor Lachens ins Gesicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der Hüter Jale Stevenson schreibt todernst: “Ich habe dieses Spiel so satt. War an einem Solo-Flawless-Raid-Run dran und war gerade dabei, Atheon zu legen und wurde gekickt. Bungie, ich habe 14 Kinder und arbeite 2.000 Stunden pro Minute. Das war meine einzige freie Zeit. Totes Spiel”.

Jalen Stevenson nimmt damit natürlich all die Kommentare auf die Schippe, die sich sonst unter solch einem Update-Post auf Twitter sammeln:

Destiny 2 ist tot, wozu updaten?

Man kann Destiny 2 nicht zocken, wenn man will (das tote Destiny 2 wohlgemerkt).

Ich war kurz davor, die irrste Leistung meines Hüter-Lebens abzuschließen, als die Server down gingen.

Ich bin schwer beschäftigt, habe wenig Zeit und das Update kommt mit tödlicher Präzision dann, wenn ich mal eine freie Minute habe.

Solche todernsten Kommentare versüßen mir die Update-Artikel richtig. Und nicht nur mich bringt das zum Lachen, denn solche Posts haben regelmäßig die meisten Upvotes.

Dieses Video ist das Verrückteste, was ich seit Langem zu Destiny 2 gesehen habe

So reagieren die Hüter: Richtig lustig wird’s dann, wenn andere User das für bare Münzen nehmen. So kann man dann als Antwort lesen, dass Bungie das Update doch angekündigt hat, der 14fache Vater solle sich mal nicht so aufregen. Wenn Jale Stevenson dann ironisch sagt, Bungie könne sich doch ruhig an seinem persönlichen Leben orientieren, trifft das auf Unverständnis.

Doch stopp, andere Hüter werden noch härter von den Updates getroffen. Wer dachte 2.000 Stunden die Minute zu arbeiten und trotzdem Zeit für Destiny zu finden, wäre krass, sollte sich Zeit-Magier Deroni76 anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der fleißige Hüter hat gleich 17 Jobs und nur 2,7 Sekunden pro Woche Zeit, um Destiny zu spielen. Zwar ist er nur Vater von 8 Kindern, dafür aber alleinerziehend. So viel Hingabe beeindruckt dann auch unseren ersten Hüter Jale Stevenson, der sich daran jetzt ein Vorbild nimmt. Das war jetzt nur ein Ausschnitt, aber so läuft es in letzter Zeit bei jedem Update-Artikel. Danke dafür.

So viel Humor haben aber nicht alle Hüter. Viele beschweren sich wirklich, auch wenn durch das Update Dinge verschoben werden, die man genauso gut 15 Minuten später erledigen kann, ganz ohne Nachteile:

War kurz davor, den Spleißer-Titel zu bekommen. Ich bin 10 entschlüsselte Daten vom letzten Upgrade zum Handschuhe entfernt, um meinen allerersten Titel zu bekommen. Und jetzt das? Ich bin gerade wirklich verärgert Via Twitter

Ein Patch kommt immer zu früh und immer zu spät

Bei uns im deutschsprachigen Raum schlagen diese Patches meist abends auf und legen die Server zwischen 18:00 und 20:00 Uhr lahm. Gerne gehen die Wartungsarbeiten länger. Wenn dann ab 23 Uhr alles wieder glattläuft, gehen wir verärgert ins Bett und müssen den geplanten Ausflug als Hüter auf ein anderes Mal verschieben.

Wann kommt das Grauen? Traditionell ist Dienstag, der wöchentliche Reset-Tag, im Eimer. Doch auch Donnerstage und wenn es richtig fies kommt Freitage, werden von Bungies hinterhältigen Update-Orgien gerne ruiniert.

Wenn es bei uns 19:00 Uhr ist, dann ist das bei den Entwicklern in Bungie nahe Seattle 10:00 Uhr morgens. Sie haben sich also den ersten Kaffee hinter sich und haben nichts Besseres zu tun, als den Europäern über den Ozean hinweg eins auszuwischen – typisch Amis halt.

Auf MeinMMO warnt der Titan die Leser vor Updates

Darum immer unpassend: Aber man glaubt es kaum, die Updates ärgern nicht nur uns Europäer. Selbst im Lande der Freiheit rauben die Patches einem die Freiheit, Destiny dann zu zocken, wenn man will. Überall auf dem Globus schimpfen Hüter, dass sie gerade im unpassendsten Moment vom Update aus dem Spiel gekickt wurden.

Du warst im Raid, hattest fast deine Vex Mythoclast? Update!

Gerade im kompetitiven PvP eine 5er Strähne am Start? Update!

Nach Insiderberichten soll es sogar Hüter erwischen, die einfach im Turm chillen und die Bungie gar keinen Grund geben, sie zu kicken. Trotzdem: Update!

Bei Updates in Destiny 2 verhält es sich wie bei Zauberern in “Der Herr der Ringe” … nur umgedreht: Ein Update kommt immer zu spät, Hüter, ebenso immer zu früh. Es trifft genau dann ein, wenn er es keiner will. (Das originale Gandalf-Zitat aus dem Film gibt’s hier auf Kino.de)

Butter bei die Fische

Natürlich schreibe ich das hier mit einem Augenzwinkern und weiß, dass Zock-Zeit knapp bemessen ist und wie frustrierend ein Patch im falschen Moment sein kann.

Wenn man mal die ganze Truppe schafft zu einem Raid zu versammeln, das tagelang plant und dann zack, kommt so ein Update und versaut einem die Planung. Auch wenn die Wartung an sich nur kurz ausfällt, gilt bei vielen die Weisheit: never play on Patch Day. Denn auf ständige Meldungen à la “kontaktiere Destiny-Server” und Fehlercode “Weasle” hat keiner Bock.

Manchmal gar nicht so einfach, die ganze Truppe zu versammeln

Da ist die anfängliche Frustration verständlich. Doch allen recht machen kann man es nie. Auch wenn wir uns hier oft in unserer Prime-Time angegriffen fühlen, so kommen die Updates für alle Hüter weltweit stets ungünstig. Man muss auch bedenken, dass Bungie jemanden braucht, um die Wartung zu überwachen. Das geht dann nicht zu Zeiten, wo die Devs im Hauptquartier schlafen.

Wurdet ihr auch schon im schlechtesten aller Momente von einem Patch überrascht? Welche Leistung wurde euch so ruiniert? Wie steht ihr generell zur Update-Politik von Bungie? Fändet ihr es besser, lieber nur große Update, 1-2 Mal pro Season zu bekommen, oder sollten auch kleinste Sachen schnell gefixt werden und ihr nehmt dafür öfters Wartungszeiten in Kauf? Sagt es uns doch in den Kommentaren.