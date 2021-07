Für Destiny 2 kommt heute, am 15. Juli der Hotfix 3.2.1.1 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia. Wir liefern euch die wichtigen Zeiten und alle Infos zu den Wartungsarbeiten an den Servern mitten im Sonnenwenden-Event 2021.

In Destiny 2 kam erst kürzlich das große Mid-Season-Update für die Saison des Spleißers. Doch schon heute, am 15. Juli, spendiert Bungie dem Action-MMO den nächsten Patch. Für euch bedeutet das aber, dass ihr euch mit Wartungsarbeiten und einem kompletten Server-Down plagen müsst.

MeinMMO begleitet euch durch das Update heute und aktualisiert diesen Artikel über den Tag. So werdet ihr nicht von Server-Problemen im aktuellen Sonnenwenden-Event überrascht und findet dann später alle Patch Notes und Änderungen zu Hotfix 3.2.1.1.

Wartung am 15.07. – Ablaufplan und Server-Down

Die wichtigen Zeiten heute:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeiten gehen die Wartungsarbeiten los.

18:45 Uhr fahren die Server runter – seid ihr noch im Spiel, werdet ihr gekickt

Ab 19:00 Uhr ist Update 3.2.1.1 auf allen Plattformen verfügbar – die Server gehen wieder online

Ihr könnt direkt nach dem Download (und dem Kopiervorgang) Destiny 2 spielen

Die Wartungsarbeiten enden planmäßig erst um 20:00 Uhr komplett.

Bitte beachtet: Bis zum Ende der Wartung können Login-Probleme und Warteschlangen beim Einloggen auftreten. Sollte das Update nicht Punkt 19:00 Uhr live sein, ist das völlig normal. Außerdem können im Wartungszeitraum Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App nur eingeschränkt oder gar nicht verwendet werden.

Was ändert Update 3.2.1.1 heute in Destiny 2?

Wir wissen derzeit überraschend wenig zum neuen Patch. Sonst stellt Bungie die Änderungen meist ausführlich in einer Preview vor. Es wird aber spekuliert, dass einige der Fehler im laufenden “Sonnenwende der Helden“-Event gefixt werden. Zu den bekannten Fehler zählen:

Erneuerte Sonnenwende-Rüstung ist mit dem „Saison des Spleißers“-Symbol statt dem Sonnenwende-Symbol versehen.

Der wöchentliche Sonnenwende-Beutezug „Licht und Dunkelheit“ für Gambit verzeichnet nur Fortschritt durch Elementar-Todesstöße gegen Hüter.

Das UI des Events „Prismatischer Besessener“ könnte mit dem UI anderer Zielvorgaben überlappen, wenn bei Spielern mehrere Buffs aktiv sind.

Prisma-Sphären zählen nicht zur Gesamtzahl der Elementarsphären, die Spieler gesammelt haben.

Das Sonnenwende-Rüstungsset-Glühen aus dem Jahr 2018 könnte an manchen Stellen der Rüstung weniger intensiv sein.

Teile der „Filigranität des Lichts“-Geist-Hülle verschwinden, wenn man die Geist-Hülle in der Inventar-Vorschau dreht.

Es gibt Berichte darüber, dass Sonnenwende-Schlüsselfragmente und Sonnenwende-Pakete aus den Inventaren der Spieler entfernt wurden.

Wiederholbare Sonnenwende-Beutezüge zeigen keinen Glanzstaub als Prämie an, wenn man sie in Evas Inventar begutachtet. Man erhält pro Abschluss eines dieser wiederholbaren Beutezüge nach wie vor 10 Glanzstaub.

Viele Hüter hoffen zudem für einen Fix der erst letzte Woche eingeführten “neuen” Waffen, die bisher einfach nicht droppen: Spieler schimpfen in Destiny 2 über aufgewärmte Waffen: „Die sind ja schwächer als früher“

MeinMMO fügt euch hier später die wichtigsten Änderungen ein, sobald sie aus den Patch Notes bekannt sind.

Wo sind die Patch Notes für Update 3.2.1.1 von Destiny 2?

Zu jedem Update oder Hotfix veröffentlicht Bungie offizielle Patch Notes. Hier sind dann alle Änderungen, Fixes oder angezogene Schrauben fein säuberlich aufgelistet.

Traditionell erscheinen die Patch Notes zusammen mit dem Update (oder kurz darauf). Wir ergänzen euch die Liste für Hotfix 3.2.1.1 dann im Laufe des Abends, sobald sie von Bungie zur Verfügung gestellt wird.

Plagen euch Probleme während der Sonnenwende der Helden 2021 oder konntet ihr bisher problemlos die schicke Event-Rüstung grinden und leveln? Welche Schrauben zieht Bungie heute wohl an, habt ihr eine Vermutung oder ärgert ihr euch eher über die Zwangspause in Destiny 2? Sagt es uns doch in den Kommentaren.