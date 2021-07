Destiny 2: Weekly Reset am 06.07. – Heute mit Sonnenwende, hartem Raid und „neuen“ Waffen

Die neue Woche in Destiny 2 gibt euch überraschend viele Möglichkeiten, den Hüter-Alltag zu gestalten. Heute, am 6. Juli lohnt sich ein Besuch in der Gläsernen Kammer, das Sonnenwenden-Event startet und neuer und aufgewärmter Loot will gejagt werden. Was bietet der frische Weekly Reset im Detail?

Heute gibt’s einiges zu tun: Habt ihr den neuen Patch 3.2.1 erfolgreich heruntergeladen, ist ordentlich was los in Destiny 2. Das Mid-Season-Update brachte unter anderem die “Sonnenwende der Helden“. Besucht also Eva Levante im Turm und macht euch dran, die strahlenden Event-Rüstungen und Event-Waffe zu verdienen (siehe Titelbild).

Aber auch sonst zeigt die Season 14, dass sie noch nicht alles Pulver verschossen hat:

Die Sandbox wurde gehörig durcheinandergewirbelt. Im PvE freut ihr euch über einen Buff der Schläfer-Simulant und im PvP wurden Meta-Waffen wie Schrotflinten und 120er Handfeuerwaffen generft – welche Knarren dominieren jetzt wohl? Die wichtigen Buffs und Nerfs von Update 3.2.1

Viel zu tun gibt’s im Raid “Gläserne Kammer”: Hier erwartet euch ab heute die neue Schwierigkeit Großmeister und bringt erstmals Zeitverirrte Waffen zu Destiny 2.

Im Raid wartet eine neue Herausforderung beim Torwächter auf euch: “Fremde in der Zeit” verlangt, dass ihr Wyvern und Vex-Mino (Prätorianer) im Portal zeitgleich killt. Schießt die Wyvernalso erst runter und gebt ihnen parallel den Rest oder schaltet sie mit einer Super direkt aus, wenn der Reliktträger sich um den Mino kümmert.

Die angestaubten Locations Mond und in der Träumenden Stadt erhalten heute ein Loot-Upgrade: Destiny 2 bringt euch mehr Waffen: So werden 12 alte Knarren wieder stark gemacht.

Die saisonale Story von Season1 4 macht erst einmal Pause. Erst am 10. August sollen die Ereignisse um Savathûn und die endlose Nacht weitergehen – das verrät die Roadmap. Was bringt der neue Reset sonst für Gründe zum Einloggen?

Destiny 2: Das erwartet euch noch in der Season 14 – Die Highlights bis August

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 06.07. bis zum 13.07.

In der Dämmerung: Die Feuerprobe erwartete euch

Gefallenen S.A.B.E.R – zeigt dem Großen Schweber, wo der Hammer hängt.

Diese Woche ist das Scharfschützengewehr Uzume RR4 im Dämmerungs-Lootpool. Beißt ihr euch sogar durch Spitzenreiter, könnt ihr die bessere Meister-Version erbeuten.

Playlist-Strikes haben folgende Modifikatoren:

Leere-Versengen

Schwergewicht

Blackout

Der Elementar-Burn bleibt die ganze Woche gleich, die anderen Modifier rotieren täglich.

Besucht während des Events die Statue im Turm

Schmelztiegel: Lord Shaxx bietet diese PvP-Modi:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Zusätzlich könnt ihr euch in der 5. Aszendenten Herausforderung beweisen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Tilgungs-Mission – mit korrumpierten Schlüsselcode (+2)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Die Sonnenwende bringt sommerliche Geist-Hüllen

Was gibt’s bei Tess im Angebot?

Die exotische Geist-Hülle „Cabana-Hülle“

Die exotische Geist-Hülle „Archipel-Höhe“

Der exotische Sparrow „Eiras Anmut“

Das exotische Emote „Strahlen Einfangen“

Das exotische Ornament “Rasender Lepus” für Jadehase

Womit startet ihr die neue Destiny-Woche? Freut ihr euch auf die Rückkehr der Europäischen Luftzone im Rahmen des Sonnenwenden-Events? Habt ihr Bock die Rüstungen zu farmen oder tut ihr euch diesen Grind nicht (mehr) an oder schwitzt ihr lieber im Raid? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wir bei MeinMMO werden uns das Event ansehen und euch mit Tipps versorgen.