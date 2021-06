Destiny 2 bringt euch mehr Waffen: So werden 12 alte Knarren wieder stark gemacht

Destiny 2 poliert in Season 14 Waffen vom Mond und aus der Träumenden Stadt mit neuen Perks und Levelgrenzen auf. Alles zur Rückkehr und warum manche Spielern darüber schimpfen, andere sich aber freuen.

Das kommt: Damit euer Arsenal in Destiny 2 etwas abwechslungsreicher wird, kommen bald 12 “neue” Waffen zum Action-MMO. Doch ganz so neu sind die Items nicht, es handelt sich um aktualisierte Versionen der Waffen vom Mond und aus der Träumenden Stadt – also den beiden DLC-Locations aus 2018 (Forsaken) und 2019 (Shadowkeep).

Die 12 Waffen kommen mit neuen Perks, die bisher teilweise nur auf Waffen der laufenden Season 14 zu finden sind

Alle Rückkehrer haben eine neue und vor allem eine unbegrenzte Infundier-Grenze (ihr könnt die Waffen endlos upgraden).

Die aktualisierten Waffen findet ihr dann genau bei den ursprünglichen Loot-Quellen.

Bereits zur vergangenen Season 13 kehrten 8 Waffen aus dem Mond- und dem Träumende-Stadt-Arsenal zurück. Durch die neuen Rückkehrer sind nun alle Waffen der beiden Locations in aktuellerer Form bei Destiny 2 zu finden.

MeinMMO klärt in diesem Artikel, wann die neuen Knarren kommen, welche frischen Perks ihr auf den Klassikern findet und was das überhaupt für Waffen im Detail sind. Doch warum freut das vergrößerte Arsenal nicht alle Hüter?

Wann kommen die “neuen” Waffen? Bungie plant für den 6. Juli ein neues Update für Destiny 2. Der Patch soll unter anderem die 12 aufgemotzen Waffen enthalten (und auch einige Probleme beheben). Somit lohnt sich noch im Rahmen der laufenden Saison des Spleißers ein Besuch in den alten DLC-Locations.

Season 14 bekommt 9 Mond-Waffen mit frischen Perks

Einige der aufgefrischten Mond-Waffen

Beachtet: Der angegebene, neue Perk ist nur einer von vielen. Es ist nicht genau klar, ob auch alle alten Perks zurückkommen und welche weiteren Neuzugänge ihr auf den Knarren findet.

3 Waffen locken euch in die Träumende Stadt

Diese 3 Waffen aus der Träumenden Stadt kommen in Season 14 zu Destiny 2

Rückkehr der Waffen sorgt für Kritik

So, das waren alle 12 Waffen, auf die ihr euch noch in der laufenden Season 14 freuen könnt. Doch manche Hüter sehen in den Rückkehrer ein Problem.

Das ist positiv: Einige Hüter freuen sich über die Rückkehrer. Beispielsweise hat das Scharfschützengewehr Dämmerbruch-Schwur treue Anhänger und in der aktuellen PvP-Meta dürfte der 120er Revolver Klangvolles Wiegenlied richtig mächtig sein. Viele der frischen Perks auf den alten Haudegen sind zudem richtig stark und machen die Waffen so wieder interessant.

Laut den Spielern werden so die alten DLC-Locations deutlich attraktiver, da der Loot dann auf aktuellem Niveau ist. Sprich, man kann alles, was man in der Träumenden Stadt oder auf dem Mond findet, auch überall hin (auch ins Endgame) mitnehmen. Das ist wichtig, da die DLCs ja auch noch im Nachhinein gekauft werden können.

Destiny 2: Die besten exotischen Waffen in Season 14 – Diese Exos sind gerade Meta

Das wird bemängelt: Andere Hüter mögen das Aufwärmen von Waffen jedoch gar nicht. Und das auch zurecht, immerhin haben sie unter Umständen schon God-Rolls der Knarren gefarmt, die Items blieben dann durch den Waffenruhestand zurück und müssen nun erneut gefarmt werden.

Viel Spieler wünschen sich schlicht so etwas: “Bungie, bastel neue Waffen, statt immer altes Zeugs minimal verändert zurückzubringen!”. Das ist ein heißes Thema, denn aktuell zeigt sich aber auch, dass gerade der aufgewärmte Content erfolgreich ist: Viele verfluchen Content-Recycling, doch ausgerechnet alte Inhalte sind gerade DAS Highlight in Destiny 2.

Wie steht ihr der Rückkehr der 12 Waffen vom Mond und der Träumenden Stadt gegenüber? Freut ihr euch, geliebte Waffen mit neuen Perks zu jagen und besucht die alten Locations gerne erneut? Oder denkt ihr euch, dass dieses Aufwärmen von Loot Destiny 2 nur schadet und Bungie die Spieler nicht respektiert? Sagt es uns doch in den Kommentaren.