Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Bedenkt dabei: Die Auswahl basiert sowohl auf aktuellen Trends und Experten-Meinungen als auch auf eigenen Erfahrungswerten. Sollten wir eurer Meinung nach irgendeinen Top-Performer vergessen haben, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir werden diese Liste bei Bedarf gerne Hand in Hand mit euch erweitern.

Was heißt Meta? Der Ausdruck kann als Abkürzung für “most effective tactics available” benutzt werden – also die effektivsten Taktiken, die zur Verfügung stehen. Ist etwas Meta, dann gehört es im aktuellen Patch zur den stärksten Waffen oder Skills, die deutlich mehr Vorteile als Nachteile haben – daher nutzen viele informierte Spieler die Meta. Alternativ kann Meta auch benutzt werden, um etwas zu beschreiben, dass über das eigentliche Spiel hinaus geht. Der Begriff kann aus dem Griechischen mit “über” oder “darüber hinaus” übersetzt werden.

Neue Saison, neue Meta: Destiny 2 befindet sich gerade in seiner nunmehr 14. Saison . Und in jeder Season stechen immer wieder exotische Waffen – neu und alt – hervor, die sich im Rahmen einer Saison als besonders effektiv für gängigsten Aktivitäten im PvP und PvE herausstellen. Sie definieren dann die Meta – ob nun durch einen Buff, saisonale Mods, einen neuen exotischen Meisterwerk-Katalysator oder auch einfach nur durch dauerhaft solide Eigenschaften.

Aktuell ist bei Destiny 2 die Saison des Spleißers in vollem Gange und mittlerweile haben sich einige Waffen-Exotics klar als Meta herauskristallisiert. MeinMMO zeigt euch, auf welche exotischen Waffen in der Season 14 setzen solltet – im PvE und PvP.

