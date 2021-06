Destiny 2: Das erwartet euch noch in der Season 14 – Die Highlights bis August

Bei der laufenden Saison des Spleißers sind wir mittlerweile fast bei der Halbzeit angekommen. Welche Highlights hat die Season 14 von Destiny 2 noch bis zum 24. August zu bieten? Wir werfen einen Blick auf die kommenden Inhalte.

Was ist gerade los bei Destiny 2? Bei Destiny 2 ist aktuell die Season 14, die Saison des Spleißers, in vollem Gange und so langsam steuern wir der Halbzeit der Season entgegen. Die meisten Punkte der Roadmap sind dabei zwar bereits abgegrast, doch noch immer wartet noch das ein oder andere Highlight auf die Hüter.

Wir werfen deshalb einen genaueren Blick auf die Inhalte, die euch noch bis zum 24. August erwarten. Dann sollte die Season 14 nämlich enden.

Was hat die Saison des Spleißers noch zu bieten?

In der Season 14 ist bereits so einiges passiert. Der Kult-Raid “Gläserne Kammer” ist beispielsweise zurück, die saisonale Story ist diesmal echt spannend erzählt und spitzt sich weiter zu, es gibt eine neue wöchentliche Mission mit Ausflügen in das Vex-Netzwerk – ein gigantisches Labyrinth. Die Trials laufen mal reibungslos, auch im Eisenbanner konnten sich die Hüter bereits austoben. Doch was kommt noch?

Vorsicht, mögliche Spoiler!

Das Vex-Labyrinth in der Tilgung-Mission

Korrumpierte Tilgung-Missionen

Mittlerweile sind wir bei der ersten korrumpierten Version der wöchentlichen Tilgung-Missionen angekommen, wo die 3 bisherigen Varianten nun durch die Besessenen-Infektion modifiziert werden. In den nächsten Wochen werden dann die 2 anderen Missionen mit Besessenen an den Start gehen. Hier erhaltet ihr durch korrumpierte Schlüsselcodes auch Spitzenloot.

Was nach diesen 6 Tilgung-Missionen passiert, weiß man aktuell noch nicht. Es gibt aber Gerüchte rund um eine mögliche 7. Tilgung-Mission, die von den anderen 6 abgekoppelt sein soll und möglicherweise einen Boss-Kampf gegen den mutmaßlichen, saisonalen Haupt-Antagonist Quira umfasst. Dieser Vex-Geist in der Form einer Hydra wurde einst durch Oryx korrumpiert und an Savathûn “verschenkt”.

Neue Story – Folgt der Bürgerkrieg?

Es wird immer deutlicher, dass sich im Konflikt zwischen Lakshmi, der Vorhut und den Gefallenen-Flüchtlingen in der Letzten Stadt der Menschheit etwas Großes anbahnt. Auch die Hexen-Königin Savathûn, der Hauptfeind aus der nächsten großen Erweiterung, ist offenbar bereits in der Stadt präsent. Hier erwartet man, dass es in Kürze im Rahmen der saisonalen Story gewaltig knallt. Explosive Konflikt-Herde gibt es mittlerweile mehr als genug.

Einige sind der Meinung, dass die Gefallenen nicht umsonst im alten Boss-Raum aus dem Raid “Geißel der Vergangenheit” untergebracht sind, wovon das Flüchtlingslager aber nur einen Bruchteil ausmacht. Es wird spekuliert, dass es dort zum Haus gegen feindlich gesinnte Gefallene von außerhalb der Stadt oder zu einem Gefecht gegen die Vex kommen könnte. So manch einer hält sogar einen Bürgerkrieg in der Letzten Stadt für möglich, wenn Lakshmi es schafft, die Bürger durch Propaganda und Intrigen endgültig gegen die Alien-Flüchtlinge aufzubringen.

Die Gläserne Kammer bekommt bald neue Schwierigkeitsstufen spendiert

Großmeister-Modus für die Gläserne Kammer

Dabei handelt es sich um einen Hard Mode für den neuesten Raid von Destiny 2, die eine höhere Herausforderung, aber auch bessere Belohnungen bieten soll. Start ist am 6. Juli, sonst ist darüber aber im Prinzip nichts bekannt – man weiß bislang weder, wie sich die Mechaniken, noch wie sich die Powerlevel-Anforderungen ändern werden.

Man geht aber davon aus, dass hier endlich die Timelost-, also die Zeitverirrt-Varianten der Raid-Waffen erspielt werden können. Denn diese speziellen Versionen sind zwar bereits seit geraumer Zeit in den Daten des Spiels, allerdings noch nirgendwo ingame zu finden.

Eisenbanner

Bis zum 24. August warten noch 2 Eisenbanner-Turniere auf die Hüter. Ihr habt also noch ausreichend Zeit, um die saisonale Eisenbanner-Quest zu beenden sowie euch die neuen Eisenbanner-Waffen aus der Season 14 zu erspielen, falls noch nicht geschehen. Auch könnt ihr im Rahmen des einwöchigen PvP-Events euch noch zusätzlichen Spitzenloot über die Eisenbanner-Beutezüge verdienen.

Das jährliche Event Sonnenwende der Helden

Sonnenwende der Helden

Ebenfalls am 6. Juli startet das traditionelle, jährliche Sommer-Event “Sonnenwende der Helden”. Mit diesen Festlichkeiten lässt Destiny 2 sein laufendes Jahr ausklingen, Spieler können in diesem Rahmen vor dem Release der nächsten großen Erweiterung auf ihre bisherigen Errungenschaften und Leistungen zurückblicken, diese feiern und sich dabei schicke Event-Rüstungen verdienen. Hier ein erster Blick darauf:

Viel ist über die diesjährige Sonnenwende sonst nicht bekannt – lediglich, dass es im Rahmen des Events offenbar wieder mal in die ETZ geht. Wie das Fest im letzten Jahr ablief, könnt ihr hier nachlesen: Destiny 2 stellt sein Sommer-Highlight vor – Sonnenwende der Helden 2020 im Detail.

Epilog

Für den 10. August ist ein Epilog angesetzt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für die saisonale Story. Das Interessante dabei: Das sind 2 Wochen, bevor die Season 14 eigentlich endet. Ob sich das Ganze also an diesem einen Tag abspielt oder über mehrere Tage oder sogar Wochen erstreckt, weiß man nicht. Man geht bislang lediglich davon aus, dass es der Zeitpunkt sein dürfte, an dem die Hüter endlich die Letzte Stadt aus der Vex-Simulation befreien.

Ob dann ein großes Saison-Finale folgt, wird sich zeigen müssen. Was einerseits Hoffnungen weckt: Die Story in dieser Saison wird bislang wirklich toll und spannend erzählt.

Was aber diese Hoffnungen mindert: Bei der ebenfalls in der Roadmap gelistete Abschlusszeremonie für die Hüter-Spiele ist im Prinzip absolut gar nichts passiert. Hier wird man sich also überraschen lassen müssen – hoffentlich positiv.

Gibt’s diese Saison möglicherweise noch ein neues Waffen-Exotic?

Hat Season 14 noch Geheimnisse?

Schaut man sich frühere Seasons an, so ist nicht generell auszuschließen, dass wir diese Saison noch ein weiteres neues Waffen-Exotic bekommen könnten – wenn auch vielleicht nicht in einem solch großen Rahmen wie bei der Omen-Mission für Falkenmond oder bei der Vorzeichen-Mission für Erzählung eines Toten.

Zudem gab es die mysteriösen Orakel in Verlorenen Sektoren, die aber schnell rausgepatched wurden und seitdem nicht mehr auftauchten. Man geht davon aus, dass sie eigentlich erst später in der Saison hätten auftauchen sollen und verfrüht aktiviert wurden.

Und seit jüngstem rätseln einige Spieler auch, ob die 45 Kisten, die Bungie inklusive einer versteckten Nachricht an ausgewählte Content Creators verschickt hat, möglicherweise zu einem neuen Community-Puzzle (oder ähnlichem) führen oder ob es eine reine PR-Aktion war. Mehr dazu hier: Bungie verschickt versteckte Nachricht in mysteriösen Kisten – Was steckt dahinter?

Es könnte also durchaus noch etwas passieren, doch offiziell gibt es dazu keinerlei Infos.

