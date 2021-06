Spieler von Destiny 2 sind neidisch auf den fairen Battle Pass von Halo Infinite

In Destiny 2 und Halo Infinite soll euch ein Season Pass auf Dauer beschäftigen. Doch warum fordern die Hüter jetzt, dass Bungie sich bei der Konkurrenz eine Scheibe abschneidet?

So kennen die Spieler den Battle Pass in Destiny 2: Hüter bekommen etwa alle 3 Monate eine neue Season spendiert. Passend zur saisonalen Story kommen neue Aktivitäten, Waffen aber auch ein Battle Pass ins Spiel. Die Spieler von Destiny 2 schielen nun neidisch zur Konkurrenz, denn da ist der Battle Pass “viel fairer”, als sie es kennen:

Jede Season kommt ein neuer Battle Pass zu Destiny 2 – hier warten haufenweise Items drauf, durch Erfahrungspunkte freigeschaltet zu werden.

Das Meiste im Battle Pass ist rein kosmetisch, also Emotes und Skins (Ornamente). Aber auch Waffen, Booster und Ressourcen locken zum Leveln.

Es gibt (wie in den meisten Games) eine freie Schiene und eine Premium-Schiene. Wer zahlt, erhält beide Schienen und kann bis Level 100 grinden.

Das saisonale Exotic und die legendären Waffen gibts für alle in der Mitte, doch die richtig schicken Items warten erst ganz am Ende.

Am Ende einer Season verschwindet der Battle Pass – alles, was nicht durch Erfahrung freigeschaltet wurde, verschwindet im Nirvana.

Startet die nächste Season, gibt’s einen frischen Battle Pass und das Spielchen Richtung Level 100 geht erneut los.

Das macht Halo anders: Im Zuge der E3 2021 sind neue Details zum im Herbst erscheinenden Shooter Halo Infinite bekannt geworden. Vor allem der Battle Pass erntet schon jetzt Lob. Dabei macht er nur ein paar Kleinigkeiten anders als Destiny 2, die aber dafür vielen wichtig sind: Der Battle Pass wird dem Spieler niemals weggenommen.

“Der Spieler kommt immer zuerst”

Der Battle Pass von Halo Infinite ist permanent. Auch wenn eine Season endet, könnt ihr in den folgenden Seasons und Monaten stets zurück zum “alten Battle Pass”. So kann man sich das eine, geile Item gezielt erspielen, für das man damals keine Zeit hatte, das man aber unbedingt noch haben will.

Es soll sogar möglich sein, sich einen Battle Pass von früher im Nachhinein zu holen. Diesen levelt man dann, wenn einem der aktuelle nicht zusagt. So kann man eine Season auslassen (oder wenn man mit dem kostenlosen Multiplayer erst später anfing), durch die Sammlung an Pässen blättern und dann seinen Favoriten auswählen. In Halo Infinite levelt ihr dennoch wohl nur einen Ballte Pass gleichzeitig.

Die saftigsten Happen warten natürlich am Ende des Season Pass von Season 14 – aber die 12 Level sollten in 69 Tagen drin sein

Großspurig tönt der Halo-Entwickler 343 Industries bei der Multiplayer-Vorstellung: “Wir haben die Player-First-Mentalität” (via YouTube), also vor allem anderen kommt der Spieler. Ob das dann bei Halo Infinite auch wirklich komplett so umgesetzt wird, muss sich natürlich erst beim Release am und in den späteren Seasons noch zeigen.

Mehr zum Thema gibt’s hier auf bei unserer Schwester GameStar: Faire Mikrotransaktionen? Halo Infinite erntet schon vor Release viel Lob

So reagiert die Destiny-Community auf die Konkurrenz

Das sagen die Hüter: Alles, was das Fomo reduziert, ist den Spielern von Destiny willkommen. Fomo (eng. Fear of missing out) bezeichnet die Angst, etwas zu verpassen. Mit diesem “Ich war zu dem einen speziellen Zeitpunkt dabei”-Gefühl ist Bungie letztes Jahr ordentlich auf die Nase gefallen und rudert da seit Seasons zurück.

Und geht’s nach den Hütern, sollte Bungie nun ganz schnell dem Battle Pass von Halo Infinite nacheifern:

“Yeah, Bungie sollte den Battle Pass von Halo Infinite stehlen” heißt es bei Paul Tassi, der für Forbes schreibt (via YouTube)

Auf reddit hat ein entsprechender Thread schnell fast 4.000 Upvotes gesammelt. In Kommentaren loben die Hüter Halo und wollen doch bitte, dass Destiny 2 sich daran ein Beispiels nimmt (via reddit).

Manche User beweinen das aktuelle System: Ich bin noch immer sehr enttäuscht, dass ich das saisonale Ornament aus Season 8 verpasst habe. Ich mag das Titanen-Set […] Es gab niemals die Gelegenheit, das nachzuholen.

Die Hüter würden es zudem auch begrüßen, wenn man alte Pässe später kaufen könnte. Da die saisonalen Aktivitäten und Quests eh nicht mehr nach einer Saison verschwinden, kann man so nicht nur Cosmetics erspielen, sondern auch die Highlights der Season nachspielen. Das wäre super für alle, die mal eine Pause machten oder neu bei Destiny sind.

Die “Titanen-Flügel” aus Season 8 sind begehrt, aber heute nicht mehr zu erspielen

Philipp meint: Auch Destiny-Autor Philipp Hansen von MeinMMO hat dazu eine klare Meinung:

Klar, schaden kann das Halo-System dem Battle Pass von Destiny 2 nicht, aber …

Bungie hat Fomo schon ordentlich zurückgeschraubt. Über Umbral-Engramme gibt’s Waffen aus alten Aktivitäten und den Battle Pass habe ich bisher jedes Mal ohne Probleme bis Level 100 gepusht. Gut, ich logge mich auch mindestens 2 Mal die Woche für ein paar Stündchen ein. Den Wunsch, alte Pässe nachzuholen, verstehe ich aber zu 100 %.

Doch generell habe ich nicht das Gefühl, dass der Battle Pass ein recht langer Grind in Destiny 2 ist – gerade mit Blick auf Call of Duty.

Ich Spiele in CoD nur Warzone, aber hier ist jedes einzelne Level im Battle Pass ein schneckenhafter Grind. Level 100 dürfte für viele Gelgenheits-Soldaten nur ein weit entfernter Traum sein – ich selbst habe jede Season gezockt und noch nicht einmal das Maximum erreicht.

Da die coolsten Skins natürlich am Ende warten, würde ich hier gerne zu alten Pässen zurück, statt den aktuellen zu leveln. Aber hey, alles, was den Spielern entgegenkommt, ist mir natürlich immer willkommen. Auch wenn ich denke, dass andere Entwickler als Bungie sich eine größere Scheibe vom Halo-Pass abschneiden sollten.

Wie seht ihr das? Erreicht ihr stets das maximale Level im Battle Pass oder käme euch das Nachholen sehr gelegen? Fahrt ihr in Destiny 2 mit Gratis-Content und der freien Schiene gut, oder lohnen die Bezahlinhalte deutlich mehr? Sagt es uns doch in den Kommentaren.