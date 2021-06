Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von Bungies Plan für die Sleeper Simulant? Habt ihr das Exotic früher gerne gespielt? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn die Waffe bald wieder relevant werden würde? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Was bedeutet das? Das könnte dem einstigen Top-Exotic tatsächlich wieder zu altem Glanz verhelfen und es endlich wieder bei Boss-Kämpfen und generell in Endgame-Inhalten relevant machen – etwas, wonach viele Hüter seit einer gefühlten Ewigkeit fragen.

Ein Spieler hakte nun aber auf reddit mal vorsichtig nach, ob denn die 3 % tatsächlich so gedacht und beabsichtigt waren. Und siehe da: Von Bungie kam tatsächlich eine Antwort und die dürfte so manch einen freuen. Wie der Community Manager Cozmo23 erklärte, handelte es sich bei den 3 % um einen Fehler, es war ein größerer Buff geplant. Man wird die Waffe nun definitiv kräftiger machen – sogar noch stärker, als ursprünglich geplant.

