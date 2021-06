Destiny 2: Nach 15 Stunden und 400 Toden – Spieler knackt riesiges Vex-Labyrinth in Rekordzeit

Ein Spieler hat bei Destiny 2 die wöchentliche Tilgung-Mission in rekordverdächtiger Zeit gemeistert – und das alleine, als Jäger und auch noch ohne zu sterben. Dafür wird er jetzt massiv auf reddit gefeiert, es hagelt Komplimente und Glückwünsche.

Was hat es mit dem Labyrinth auf sich? In Season 14 bietet Destiny 2 seit Kurzem eine neue wöchentliche Mission: Tilgung. Diese führt wöchentlich die saisonale Quest rund um die Vex fort. Dort infiltrieren Spieler verschiedene Bereiche des Vex-Netzwerks, um die Letzte Stadt der Menschheit aus der Vex-Simulation zu befreien, in der sie aktuell gefangen ist. Das Netzwerk gleicht dabei im Prinzip einem Labyrinth gigantischen Ausmaßes, das hauptsächlich die akrobatischen Geschicklichkeitskünste der Spieler auf die Probe stellt und sie vergleichsweise nur wenig kämpfen lässt.

Um diese Mission ist dabei eine Art Wettkampf entstanden, in dem zahlreiche Spieler versuchen, das Labyrinth in einer möglichst kurzen Zeit zu durchlaufen und den Boss am Ende zu legen – ab besten auch noch ohne zu sterben. Einem Spieler ist dort nun eine starke Leistung gelungen. Er verwies mit seinem Jäger nicht nur die sonst dominanten Warlocks und Titanen ihrer Plätze, sondern schaffte das ganze auch noch in rekordverdächtiger Zeit.

Das Vex-Labyrinth in der Tilgung-Mission

Jäger-Beherrschung in Perfektion

Das hat der Spieler geschafft: Dem Redditor Herbieh gelang als Jäger ein makelloser Durchgang der ersten Tilgung-Mission in einer Zeit von nur 3 Minuten und 26 Sekunden. Eine schnellere Zeit haben wir bislang (beim Schreiben des Artikels) nicht entdecken können. Am nächsten heran kommt ein Spieler mit 3:28 – allerdings war dieser mit einem Warlock unterwegs.

Herbieh fegt dabei förmlich durch das gewaltige Labyrinth, jede Bewegung sitzt, er trifft jede noch so kleine Stufe mit atemberaubender Präzision. Auch der Boss wird am Ende in nur wenigen Augenblicken und fast schon im Vorbeigehen gelegt.

Hier könnt ihr euch seinen Run in voller Länge (oder Kürze) anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist daran so besonders? Zum einen generell die Zeit. Zwar schaffen es viele Spieler in unter 5 Minuten, so manch einer auch in unter 4 Minuten. Doch in weniger als dreieinhalb Minuten – da gibt’s kaum jemanden, zumindest nicht solo (ein Team aus 2 Spielern knackte die Mission bereits in unter 3 Minuten). “Normale” Hüter beißen sich derweil die Zähne an der Herausforderung aus, die Mission zumindest noch unter 10 Minuten abzuschließen.

Zum anderen wurden und werden so gut wie fast alle Top-Zeiten schwerpunktmäßig von Warlocks und Titanen eingefahren, da sie mit ihren Schwebesprüngen an sich besser und präziser manövrieren können. Herbieh packt das aber als Jäger und ist damit in seiner Klasse im Prinzip ohne Konkurrenz.

Abschließend ist da noch die enorme Hingabe und Hartnäckigkeit von Herbieh zu erwähnen, die ihm zu dieser Perfektion Klassen- und Waffenbeherrschung verhalfen. Es kostete ihn nämlich mehr als stolze 15 Stunden und 400 Tode, bis ihm dieser makellose Run so gelang.

Wie besonders seine Leistung ist, merkt man zudem auch ganz klar an den Kommentaren. Der Tenor dabei: Die beeindruckendste (Jäger-)Leistung, die man je gesehen hat.

Das Vex-Labyrinth in der Tilgung-Mission

Wie hat der Jäger das gemacht?

Herbieh setzt bei seinem Run auf einen Jäger mit dem Wiedergänger-Fokus (Stasis) und den exotischen ST4MP-F3R-Stiefeln. Er bedient sich vermehrt des Splittersprungs (vermeidet so Fallschaden), nutzt die Gletschergranate, um eine Plattform aus Eis zu erzeugen, und führt während der Sprungpassagen stets das exotische Schwert Weltlinie Null. Mit dem Teleport-Angriff des Schwertes kann er längere Distanzen überwinden und so Wege einschlagen, die als Jäger unmöglich wären.

Den Boss legt er am Ende mit einer Kombination aus dem exotischen Granatenwerfer Anarchie und der Raid-Schrotflinte Erbe und einer weiteren Shotgun. Zudem nutzt er am Ende auch noch geschickt die Boss-Stomp-Mechanik, um schneller auf eine der Plattformen zu kommen, wo er ein Datenbündel abgeben muss, um die Immun-Phase des Endgegners zu überwinden.

Was haltet ihr von dieser Leistung und wie findet ihr die Tilgung-Mission an sich? Wie schnell kommt ihr durch das gigantische Vex-Labyrinth? Oder lasst ihr generell die Finger von solchen Sprung-lastigen Einlagen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, wie gefällt euch eigentlich die Rückkehr des Kult-Raids “Gläserne Kammer”?