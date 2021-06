Destiny 2 verschickt versteckte Nachricht in mysteriösen Kisten – Was steckt dahinter?

Ausgewählte Content Creators von Destiny 2 haben gerade von Bungie ein Paket erhalten, das neben einigen Gegenständen auch eine versteckte Nachricht beinhaltet. Was hat es damit auf sich? Reine PR-Aktion oder kommt da noch mehr?

Was hat es mit den Kisten auf sich? Wie man jüngst den sozialen Medien und reddit entnehmen kann, haben einige Auserwählte ein mysteriöses Paket von Bungie erhalten. Unter den “Glücklichen” ist beispielsweise der bekannte Destiny-YouTuber Rick Kackis, auch bekannt als KackisHD. Insgesamt wurden offenbar 45 solcher Kisten vergeben.

Was steckt drin? Im Paket von Kackis befand sich ein Schutzkoffer mit der Gravur “29 von 45” sowie der Aufschrift “Saison des Spleißers”, der wiederum einige weitere Gegenstände umfasste – darunter

ein Paar Koss Porta Pro Kopfhörer

ein Kassetten-Player mit einer dazugehörigen Audio-Kassette

eine Karte, mit einzelnen, verstreuten Buchstaben

einen Leuchter mit Destiny-Logo

sowie eine UV-Taschenlampe

PR-Aktion oder kommt da noch mehr?

Das sieht man nicht auf den ersten Blick: Auf der Kassette befindet sich nach bisherigen Erkenntnissen nur der Soundtrack der Season 14. Doch auf der Karte mit den verstreuten Buchstaben, die zusammen “Splicer”, also Spleißer, ergeben, versteckt sich noch eine Nachricht. Diese kann offenbart werden, indem man die Karte mit der UV-Lampe ausleuchtet.

Hier könnt ihr das in einem kurzen Video von Rick Kackis sehen:

Das ist die versteckte Nachricht: Der Text der Nachricht bezieht sich auf die Story der aktuellen Season 14, die sich darum dreht, die Letzte Stadt der Menschheit aus einer Vex-Simulation zu befreien. Dort heißt es:

“Hüter, ihr werdet dazu aufgerufen, Spleißer zu werden, um die endlose Nacht zu überwinden, die die Letzte Stadt heimgesucht hat, indem ihr das Vex-Netzwerk von innen heraus zu zerstören. Hier ist euer Survival-Kit, um die endlose Nacht zu überstehen und in Destinys neueste Season, die Saison des Spleißers, einzutauchen.

Zeigt eurer Community, dass ihr bereit seid, in diese neue Saison einzusteigen, indem ihr den folgenden Hashtag #SeasonoftheSplicer verwendet. Wir wünschen euch eine tolle Reise!”

Das wird diskutiert: Auf reddit und in den sozialen Medien wird bereits fleißig über diese Nachricht diskutiert. So manch einer sagt, das hört sich stark nach PR an und dürfte für Bungie einfach dazu dienen, um Aufmerksamkeit über die Content Creators zu bekommen und im Gespräch zu bleiben.

Ob wir bald so verwundert aus der Wäsche gucken wie Amanda Holliday?

Einige sind aber der Meinung, dass durch die kryptische Natur der Nachricht durchaus noch mehr dahinter stecken könnte. Die Nachricht sei einfach zu generisch, um sie auf diese Weise zu verstecken. Und Bungie ist schließlich gut für seine teils gigantischen Community-Rätsel bekannt. Einige halten es also für möglich, dass es sich dabei nur um den Anfang handeln könnte und dass da noch mehr kommt – möglicherweise beim anstehenden Reset.

Zudem wundert man sich, warum man sich die Mühe macht und den Soundtrack auf einer altmodischen Kassette verschickt und warum das Ganze ausgerechnet zur Halbzeit der Season passiert. Wäre es eine reine PR-Aktion, hätte sie eher im Vorfeld oder zumindest in der ersten Woche der neuen Season Sinn ergeben, aber nicht jetzt. Solche Aktionen sind bei Bungie zudem an sich immer gut durchdacht, “einfach so” passiert da eigentlich so gut wie nie etwas.

Bei einigen rätseln treibt es die Community auf die Spitze:

Destiny 2: Twitch-Streamer macht Tausende $ mit Rätsel – Bungie schickt ihn ins Bett

Eins hat Bungie damit schon mal erreicht: Es wird diskutiert, gerätselt und darüber gesprochen. Wir von MeinMMO behalten das Ganze auf jeden Fall für euch weiter im Auge und werden darüber berichten, sollte es tatsächlich mehr werden, als eine kurze PR-Einlage zur Halbzeit der Saison.

Was denkt ihr? Ist es eine reine PR-Aktion? Kommt da noch mehr? Vielleicht ein neues Community-Rätsel? Würdet ihr euch darüber freuen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.