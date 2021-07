Destiny 2: Update 3.2.1 kommt heute – Alle Infos und Zeiten zum großen Mid-Season-Patch

Destiny 2 erhält heute, am 6. Juli auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia ein neues, umfangreiches Mid-Season-Update – den Patch 3.2.1. Ihr müsst aber erst einmal Wartungsarbeiten über euch ergehen lassen. Wir haben alle Zeiten und Infos dazu, was sich ändert und auf welche neuen Inhalte ihr euch freuen dürft.

Im Destiny 2 läuft seit Mai 2021 die Season 14. Erst im Augst geht die noch unbekannte, neue Saison an den Start. Doch heute spendiert Bungie dem Action-MMO ein umfangreiches Mid-Season-Update. Das bringt frischen Wind ins PvP und neuen Content fürs PvE.

Doch bevor ihr am neuen Sommer-Event teilnehmt, die zusätzlichen Waffen testet oder euch über Buffs und Nerfs ärgert/freut, müsst ihr einen neuen Patch laden. Hier erfahrt ihr alles zu Update 3.2.1, welches mit einem Server-Down, also einer Zwangspause daherkommt.

MeinMMO aktualisiert diesen Artikel im Laufe des heutigen 6. Juli, damit ihr keine wichtigen Infos verpasst.

Wartung am 06.07. – Ablaufplan und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeiten starten die Wartungsarbeiten.

18:45 Uhr gehen dann die Server offline und alle Spieler fliegen aus laufenden Aktivitäten.

Ab 19:00 Uhr fahren die Destiny-Server wieder hoch und das neue Update 3.2.1rollt weltweit auf allen Plattformen aus.

Um Destiny 2 spielen zu können, müsst ihr das Update laden (und kopieren), direkt danach sollt ihr loslegen können.

Die Wartungsarbeiten sollen erst 20:00 Uhr vollständig abgeschlossen sein.

Nach dem Update gleich mal die neuen Rüstungen und Waffen farmen?

Nicht vergessen: Bis zum Ende der Wartung können Login-Probleme und Warteschlangen beim Einloggen auftreten. Sollte das Update nicht Punkt 19:00 Uhr live sein, ist das völlig normal. Außerdem können im Wartungszeitraum Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App nur eingeschränkt oder gar nicht verwendet werden.

Was ändert Update 3.2.1. heute alles in Destiny 2?

Laut Bungie schnürt man den Hütern heute das umfangreichste Mid-Season-Update überhaupt. Sprich, so viele Änderungen soll es sonst nur zum Start einer neuen Saison geben und nicht wie jetzt mitten in der laufenden Saison des Spleißers. Hier ein Ausblick:

Dabei handelt es sich nicht um alle Änderungen, die heute ihren Weg ins Spiel finden. Erst wenn wir Zugriff auf die Patch Notes haben, können wir uns das Gesamtbild von Update 3.2.1 anschauen.

Das neue Update macht die Sleeper stärker, andere Erzählung eines Toten schwächer

Was sagen die Patch Notes für Update 3.21 von Destiny 2?

Zu jedem Update oder Hotfix veröffentlicht Bungie offizielle Patch Notes. Hier werden dann alle Änderungen, Fixes und Neuerungen aufgelistet.

Aktuell liegen die Patch Notes für das neueste Update 3.2.1 nicht vor noch nicht auf Deutsch vor. Erwartungsgemäß erscheinen die Infos zusammen mit dem Update oder kurz danach, also noch am heutigen 6. Juli. Wir ergänzen die Patch Notes dann für euch hier im Artikel.

Hättet ihr mit einem so umfangreichen Update tief in der aktuellen Season 14 gerechnet und freut euch auf die Änderungen? Oder ärgert ihr euch bei jedem Patch, dass er natürlich genau dann live geht, wenn ihr Zeit zum Zocken habt? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren.