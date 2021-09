In Destiny 2 ist das Kult-Exotic “Falkenmond” so kaputt, dass Spieler jetzt die Sperrung in Season 15 fürchten. Ein Glitch gibt der Waffe unendlich oft enormen Schaden, was im PvP zu sofortigen Kills mit einem Schuss führt.

Dieses Exotic macht Probleme: Die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond ist bei Hütern seit Destiny 1 Kult und seit Ende 2020 auch in Destiny 2 mit einem Rework angekommen. Jetzt, in Season 15, macht der schicke Revolver aber fiese Probleme.

Ein Glitch sorgt nun dafür, dass ihr unendlich oft enorm hohen Schaden mit der Waffe anrichten könnt. Das Ärgerliche: Das alles geht ohne die sonst nötigen Voraussetzungen, die Falkenmond ausbalancieren. Die Spieler rechnen schon mit einer Deaktivierung des Exotics, da der Glitch auch im PvP funktioniert.

Falkenmond ist in Season 15 im PvP und PvE unfair verbuggt

Normalerweise muss man mit Falkenmond präzise Treffer landen oder Gegner besiegen, um sogenannte Parakausale Ladung zu sammeln. Das ist ein abgedrehtes Wort für einen stapelbaren Schadens-Buff, der nur dem letzten Schuss im Magazin astronomische Kraft verleiht.

Im PvE ist der Schaden mit voller Parakausale Ladung fast 20x-Mal höher als normalerweise

Im PvP verwandelt sich Falkenmond bei maximalen Buff in einen One-Shot-Kill, selbst bei Körpertreffern

Die komplette Schadensberechnung und mehr Infos zum Exotic, gibts hier: Wie gut ist Falkenmond? God Rolls, Katalysator, Praxistest

Um diesen neuen Glitch geht’s: Der Fehler erlaubt nun, das man seine Parakausalen Ladungen nach Abfeuern des letzten Schusses aus Falkenmond nicht mehr verliert. Das ganze klappt kinderleicht dank der neuen Mod “Handfeuerwaffen-Holster” und eurem Geist – genauer wollen wir darauf nicht eingehen.

Ihr habt also unendlich oft Zugriff auf den Super-Schuss und müsst nicht vorher erst mühsam den Buff aufbauen.

Vergesst nicht, trifft der letzte Schuss von Falkenmond nicht ins Schwarze oder ballert ihr beim Aufbauen der Stapel daneben, hat sich der enorme Extra-Schaden für das ganze Magazin erledigt, und ihr müsst eure Präzision erneut unter Beweis stellen. Der Glicht umgeht all diese nötigen Balance-Schranken für Falkenmond.

Der Super-Schuss von Falkenmond wird in Season 15 zum Problem

Im PvE beschwert sich sicher kein Gegner, dass ihr ihn mit Falkenmond viel einfacher als Gedacht so hohen Schaden drückt. Im PvP, also Kampf gegen echte Menschen, sieht ein dauerhaftes und sofortiges Killen mit einem Schuss schon viel unfairer aus.

Wie stark ist der Glitch wirklich? Falkenmond ist eindeutig kaputt, keine Frage. Doch der Glitch ist nicht so stark, wie er erstmal wirkt.

Denn um den Super-Schuss zurückzubekommen, steht ihr erstmal 3-4 Sekunden wehrlos in der Gegend rum. Für viele Spieler ist es schon unmöglich, im PvP überhaupt erst die 7 Parakausalen Ladungen für einen One-Shot-Bodykill aufzubauen. Dann in hitzigen Gefechten einige Sekunden komplett machtlos zu sein, ist in der Praxis nicht so mächtig.

Dennoch, Hüter wie ZkMushroom zeigen, wie unfair der Glitch mit Falkenmond in der Praxis sein kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wird das Exotic von Bungie bald gesperrt?

Da das Problem mit Falkenmond auch andere Spieler im PvP betrifft, ist es recht wahrscheinlich, dass Bungie handelt. Ähnliches geschah direkt zum Start der Season 15 mit anderen Exotics, die wegen Bugs deaktiviert wurden.

Diese 3 Szenarien sind denkbar:

Falkenmond komplett deaktivieren – oder nur speziell für den Schmelztiegel (und Gambit) sperren. So hat Bungie das bei dem kürzlich deaktivierten Exotic “Strahlende Tanzmaschinen” gehandhabt.

Die Mod Handfeuerwaffen-Holster deaktivieren – das würde aber wohl etwas übers Ziel hinausschießen.

Ein Hotfix, der das Problem komplett aus der Welt schafft, kommt (bald) und bis dahin bleibt der Glitch aktiv.

Was sagt Bungie dazu? Der Destiny-Entwickler hat sich bisher nicht zur Problematik um Falkenmond und die Holster-Mod geäußert (Stand 08.09.21 – 9:00 Uhr).

Weder auf den Twitter-Kanälen, noch auf der Seite mit bekannten Fehlern, an den gearbeitet wird, findet sich ein Kommentar zum Falkenmond-Glitch (via Bungie.help). Auch im offiziellen Help-Forum, wo der Glitch am 7. September angesprochen wurde, gab es noch keine Reaktion seitens des Entwicklers (via Bungie.net).

Wir dürfen aber davon ausgehen, dass Bungie sich des Problems bewusst ist und bald reagieren dürfte.

Findet ihr es immer wieder interessant, was für verrückte Fehler die Hüter in Destiny 2 finden oder regen euch solche Entdeckungen nur noch auf? Seid ihr der Falkenmond mit unendlichen Super-Schüssen schon selbst begegnet und sagt, dass der Glitch aktuelle in ernstes Problem im PvP ist? Sagt es uns doch in den Kommentaren.