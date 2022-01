Destiny 2: Die optimale Vorbereitung auf Witch Queen beginnt jetzt – So levelt ihr schnell das neue Artefakt

Es ist nur noch etwa einen Monat bis Destiny 2 seine nächste Erweiterung „Die Hexenkönigin“ veröffentlicht und ihr ein neues saisonales Artefakt mit interessanten Mods bekommt. Damit ihr zum Start schnell leveln könnt, verrät euch MeinMMO welche Beutezüge ihr für das neue DLC aufheben solltet und was für Artefakt-Mods euch in Witch-Queen erwarten.

So kurz vor dem Start einer neuen Erweiterung ist das wöchentliche Steigern des Powerlevels nicht mehr notwendig. Bungie wird voraussichtlich allen Hütern einen Powerlevel-Boost verpassen. Falls ihr also noch vorhattet, Spitzenloot zu farmen oder eure Artefakt-Power in Season 15 zu steigern: Spart es euch.

Darauf solltet ihr euch jetzt konzentrieren: Unsere Empfehlung ist in den letzten Wochen vor der Veröffentlichung von Witch Queen, den Fokus mehr auf das neue Artefakt und den Saison-Pass zu legen. Zumindest über das Artefakt aus Season 16 ist bereits einiges bekannt.

Jeder Erfahrungspunkt zählt, um die Mods im saisonalen Artefakt freischalten zu können

Wer alle 25 Artefakt-Mods in Witch Queen schnell nutzen will, braucht viele EP

Einige der neuen Champion-Mods aus Witch Queen sind bereits veröffentlicht, sodass man sich darauf ebenfalls vorbereiten kann

Eine der neuen Locations aus Witch-Queen

Natürlich weiß man nicht genau, was Bungie in Season 16 plant und welche Änderungen mit Witch Queen noch ins Spiel kommen. Bereits zu Beyond Light wurde das Beutezug-System angepasst, um zu verhindern, dass besonders aktive Spieler schnell „vorleveln“ können.

In gewissem Maße ist es aber trotzdem noch möglich, in Season 15 Vorbereitungen zu treffen und sich Erfahrungspunkte „aufzuheben“. Wie sehr sich das lohnt, zeigt ein Spieler im reddit.

So viel EP könnt ihr für Witch-Queen maximal rausholen: Der Spieler BYF9 hat sich viel Mühe gegeben und für die Destiny-2-Community ausgerechnet, wie viel EP ihr maximal in die neue Season 16 und damit die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ mitnehmen könnt.

Nach seiner Übersicht sind es satte 1,6 Millionen Erfahrungspunkte, was ungefähr 26 Rängen des Saisonpasses entspricht.

Um das zu erreichen, müssen pro Charakter 26 wöchentliche und 27 tägliche Beutezüge erledigt und für Witch Queen aufbewahrt werden. Zudem braucht ihr auch ein paar Wochen Vorbereitung, da euch nicht jeder Beutezug, wie die Clan- und Eisenbanner-Beutezüge, immer zur Verfügung stehen.

In seinem reddit-Artikel vom 16. Januar, den wir für euch hier aufgelistet haben, zeigt er alle möglichen wöchentlichen Beutezüge auf, die ihr zum Leveln nutzen könnt:

Alle Beutezüge, die ihr erledigen könnt, in der Übersicht

Beutezug Händler Letzte Woche Beschreibung Mond-Höhlenforschung Eris Morn/ Mond 02/15/2022 Plündere Truhen in 3 Verlorenen Sektoren auf dem Mond. Tiefschlaf-Unterbrechung Eris Morn/ Mond 02/15/2022 Schließe Angriffswellen der Altäre der Sorgen im Hafen der Sorgen ab. Alptraum-Besucher Pult der Bezauberung/ Mond 02/15/2022 Besiege Albträume in Verlorenen Sektoren im gesamten Sonnensystem. Alptraum-Jäger Pult der Bezauberung/ Mond 02/15/2022 Besiege Albträume in Albtraumjagden. Öffentliche Störung Shaw Han, Kosmodrom 02/15/2022 Schließe öffentliche Events im Kosmodrom ab. Volles Spektrum Shaw Han, Kosmodrom 02/15/2022 Besiege Kämpfer im Kosmodrom mit Arkus-, Leere- und Solar-Schaden. Mutige Expedition Variks/ Europa 02/15/2022 Schließe auf Europa Verlorene Sektoren, öffentliche Events und Patrouillen ab. Göttliche Intervention Variks/ Europa 02/01/2022 Besiege Kridis während der Imperium-Jagd „Die Priesterin der Dunkelheit“. Die Hitze des Gefechts Variks/ Europa 02/08/2022 Besiege Phylaks während der Imperium-Jagd „Die Kriegerin“. Kontrolliertes Experiment Variks/ Europa 02/15/2022 Besiege Praksis während der Imperium-Jagd „Der Technokrat“ Geballte Kraft Suraya Hawthorne/ Turm 02/15/2022 Schließe Dämmerungsaktivitäten mit Clankameraden ab. Raid-Kommando Suraya Hawthorne/ Turm 02/15/2022 Schließe einen beliebigen Raid mit Clankameraden ab. Gemeinsam durch die Unendliche Schlacht Suraya Hawthorne/ Turm 02/01/2022 Schließe Schmelztiegel-Matches mit Clankameraden ab. Zusammentreiben, Jagen, Aufräumen Suraya Hawthorne/ Turm 02/01/2022 Besiege andere Hüter in Gambit-Matches mit Clankameraden. Hartumkämpfter Sieg Suraya Hawthorne/ Turm unbekannt Tribalismus Suraya Hawthorne/ Turm unbekannt Schließe Gambit-Matches mit Clankameraden ab. Tag-Team Suraya Hawthorne/ Turm unbekannt Hilf bei Todesstößen oder erziele Todesstöße mit Clankameraden im Schmelztiegel. Chancenungleichheit Suraya Hawthorne/ Turm unbekannt Gewinne Gambit-Matches mit Clankameraden. Ums Feuer Lord Saladin/ Eisenbanner 15.02.2022

(nicht bestätigt) Nimm Zonen in der Eisenbanner-Playlist ein. Ein Arsenal voller Kunststücke Lord Saladin/ Eisenbanner 15.02.2022

(nicht bestätigt) Besiege Gegner mit Todesstößen, während du eine beliebige Fähigkeit nutzt. Eiserne Überzeugung Lord Saladin/ Eisenbanner 15.02.2022

(nicht bestätigt) Besiege Gegner mit Todesstößen, während du eine beliebige Waffe nutzt. Haushoch besiegt Lord Saladin/ Eisenbanner 15.02.2022

(nicht bestätigt) Besiege Gegner im Eisenbanner. Wöchentliche Beutezüge Sternenpferd 02/15/2022 Zufällige Ziele jede Woche, es kann immer nur ein Beutezug erhalten werden

Das müsst ihr beachten, wenn ihr Beutezüge nutzen wollt:

Gebt keine Beutezüge ab, bis ihr nicht das saisonale Artefakt in Season 16 erhalten habt

Packt nicht alle Slots voll, denn ihr braucht noch Platz für die neuen Witch-Queen-Quests

Priorisiert T ägliche Beutezüge, die nicht zu mächtigen Belohnungen führen

ägliche Beutezüge, die nicht zu mächtigen Belohnungen führen Beutezüge von Locations, die mit dem Start des DLCs verschwinden, bringen wahrscheinlich keinen Vorteil mehr – verschwendet also damit keine Zeit

Wenn Bungie etwas ändert, kann es passieren, dass ihr den Aufwand umsonst macht. Erledigte Beutezüge könnten dann zum Start des DLCs einfach aus eurem Inventar verschwinden.

Sichert euch zusätzlich die besten Waffen für Season 16

Eine ebenso gute Empfehlung ist, sich in der laufenden Saison 15 noch die besten Waffen zu sichern. Mit der neuen Erweiterung werden einige Waffen nicht mehr verfügbar sein, die ihr vielleicht kommende Season 16 gegen Champions gut gebrauchen könnt.

“Chromatinrausch” ist für viele Spieler derzeit das beste PvE-Automatikgewehr.

Bungie hat bereits so einiges über die kommenden Champions-Mods verraten. Ihr könnt also euer Arsenal jetzt entsprechend ausstatten.

Diese Waffen sind in Season 16 stark gegen Champions: Auch in Witch Queen treten die Hüter wieder gegen Champions an. Hierfür stehen ihnen über das Artefakt der Season 16 dann verschiedene Waffen-Mods zur Verfügung:

Scout-Gewehre und Bögen sind stark gegen Anti-Barriere-Champions

Die neue Waffe „Glefe“ wird Unaufhaltsame-Champions stoppen können

Überladungs-Champions stört ihr mit Automatikgewehren und Maschinenpistolen

Gerade bei den Automatikgewehren wird vor allem „Chromatinrausch“ von einigen Spielern favorisiert. Die Waffe kam mit der Saison des Spleißers ins Spiel und ist ein schnell feuerndes 720er Automatikgewehr mit großem Magazin.

Es gilt mit den Perks „Auskommen“ und „Toben“ als eines der derzeit besten PvE-Automatikgewehre im Spiel. Ob es jedoch nach der Veröffentlichung von Witch Queen noch erspielt werden kann, ist unklar.

Wie macht ihr es? Bereitet ihr euch speziell auf den 22. Februar vor? Habt ihr Tipps für andere Hüter? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.