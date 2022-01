Destiny 2 ist dabei, das Spiel umzukrempeln und mit der neuesten Erweiterung finden deswegen auch weitreichende Änderungen ihren Weg ins Spiel. Vor allem die zuletzt angekündigte Artefakt-Mod-Änderung ist großartig und MeinMMO verrät euch, warum.

Das saisonale Artefakt bringt jede Season besondere Mods ins Spiel, die das Gameplay maßgeblich beeinflussen. Durch das Verdienen von Erfahrungspunkten konnten Spieler bisher 12 Mods von 25 Mods freischalten und so ihr Artefakt individuell zusammenstellen.

Das Artefakt bestimmt, welche Waffen in der jeweiligen Season gegen Champions funktionieren

Spezielle Artefakt-Rüstungs-Mods personalisieren das Spiel und werden oft zur Meta

Über das saisonale Artefakt lässt sich auch das eigene Powerlevel, bis zum Ende jeder Season, mit dem Sammeln von Erfahrungspunkten, noch anheben.

Das saisonale Artefakt hat jedoch ein Problem: Die Spieler kritisieren, dass ihnen zwar jede Saison 25 Mods zur Verfügung stehen, sie aber eben nur 12 davon freischalten und aktiv nutzen können.

Eine Zurücksetzung ist möglich, sodass man auch andere Mods auswählen und seine erste Wahl ändern kann. Doch das kostet je Reset immer mehr der erspielbaren Ingame-Währung Glimmer. Das schränkt die Build-Vielfalt ein, ist teuer und erschwert es Neues auszuprobieren.

Das aktuelle Artefakt aus Season 15 erlaubt nur 12 nutzbare Mods.

Bungie wollte es einfach halten: Bereits im September sprach der Game-Director von Bungie, Joe Blackburn, im PC-Gamer-Interview über das saisonale Artefakt. Der Grund, warum man sich einst entschieden hat, nur 12 Mods freischaltbar zu machen, war, dass man die Komplexität reduzieren wollte. Ob sich seine Aussage jedoch auf das Spiel selbst oder auf die Überforderung der Spieler durch die vielen Artefakt-Mods bezog, führte er leider nicht weiter aus.

Die Beschränkung sollte nie den Spielspaß dämpfen: Nachdem das Entwickler-Team jedoch beobachten konnte, wie die Spieler ihr saisonales Artefakt genutzt haben und vor allem nutzen wollen, wird diese Mechanik nun geändert.

Zukünftige Änderung am Artefakt-Mod-System ist großartig

Besonders bei der fünften Reihe im saisonalen Artefakt war es, durch die Beschränkung auf 12 Mods, ziemlich schwierig eine passende Auswahl zu treffen.

Das wird euch bald mehr Freiheit geben: Die Anpassung des Artefakt-Mod-Systems ist also vor allem deswegen so großartig, weil sie nicht mehr die Build-Vielfalt in einem Spiel verhindert, in dem das Erstellen von Theorien und Erfinden einzigartiger Build-Kombinationen sehr lohnend und gewollt ist.

Die Zeiten, in denen Spieler hin- und herüberlegen mussten, welchen der wertvollen Artefakt-Mods sie, neben den Champion-Mods, spielen wollen, sind also bald vorbei. Bungie wird es für Witch-Queen erlauben, dass alles freigeschaltet werden kann, sodass ihr ab dann wirklich frei experimentieren könnt.

Bis jetzt musste man sich immer entscheiden.

Als kleines Beispiel: Hätte Bungie diese Änderung des Artefakt-Mod-Systems bereits in der aktuellen Season 15 für den “Wegfinder-Kompass” gebracht, so hätte man problemlos die im Endgame unverzichtbaren Mods Partikelzerlegung, Thermoklastische Blüte, Fokuslinse und den Elementarquellen-Mod „Stärkequelle“ zusammen nutzen können.

Destiny 2: Neue Artefakt-Mod ist unverzichtbar im Endgame – Rasiert Bosse gnadenlos

Wie funktioniert das System genau?

Bungie hat im neuesten TWaB (This Week at Bungie) vom 13. Januar 2022 mitgeteilt, dass sich grundlegend nicht allzu viel an der Art und Weise ändert, wie das Artefakt gelevelt und damit die Mods freigeschaltet werden. Ihr spielt und sammelt Erfahrungspunkte. Je mehr Erfahrung ihr sammelt, desto mehr Artefakt-Mods könnt ihr auch freischalten und nutzen.

Es wird lediglich eine kleine Anpassung an der benötigten EP-Menge für die ersten 12 Artefakt-Mods vorgenommen. Das soll sich jedoch, laut Bungie, nicht merklich vom bekannten Freischalttempo aus der aktuellen Season 15 unterscheiden.

Die Spieler sollten also auch weiterhin schnell die wichtigsten Artefakt-Mods, wie die wichtigen Champion-Mods in Reihe 1, freischalten können.

Der Wegfinder-Kompass ist das Artefakt der Saison 15

Was kostet die Freischaltung der Artefakt-Mods? Nach der 12. Freischaltung werden immer mehr Erfahrungspunkte für die nächste Artefakt-Mod-Freischaltung benötigt. Wer alles freischalten will, muss also viel spielen und entsprechend Erfahrungspunkte sammeln.

Die Spieler müssen damit zwar etwas mehr grinden, sich jedoch nicht mehr entscheiden, welche Artefakt-Mods sie nehmen wollen, sondern nur noch in welcher Reihenfolge sie diese freischalten wollen. Außerdem können sie jederzeit ihre Meinung ändern und das Artefakt wieder zurücksetzen, um eine neue Auswahl zu treffen.

Wann kommt die Änderung und was erwartet die Spieler noch? Bungie wird das neue System für die Artefakt-Mods mit der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ ins Spiel bringen. Also am 22. Februar 2022. In den nächsten Wochen wird es zudem spannend bleiben. Es erwarten die Spieler noch Informationen zu Gambit und dem neuen Waffen-Crafting.

Was sagt ihr persönlich zu den Änderungen am saisonalen Artefakt? Ist es das, was ihr euch gewünscht habt? Oder bringt Bungie hier eine Lösung, mit der ihr gar nicht zufrieden seid?