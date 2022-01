Waffen-Crafting ist das nächste große Feature in Destiny 2 – Das wissen wir

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr vom kommenden Waffencrafting? Findet ihr auch, das wird das Highlight von Witch Queen? Oder ist das nichts für euch und ihr haltet euch eher an den Random-Rolls aus den Aktivitäten? Lasst es uns wissen!

Was wird das Waffencrafting in Destiny 2? Bungie verkündete im Vorfeld schon Einzelheiten zu einem neuen System in Destiny. Mit diesem seid ihr dazu in der Lage, eigene Waffen dank Ressourcen zu schmieden und auf eure Bedürfnisse anzupassen.

In Destiny 2 werdet ihr bald zum Start von Witch Queen selbst Waffen schmieden können. Das neue System soll sich aber komplett von anderen Crafting-Systemen abheben. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr dazu wissen solltet.

