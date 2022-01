Unterschätzte Schrotflinte in Destiny 2 ist ein Must-Have im PvE – Mit unendlich Munition

In Destiny 2 gibt es eine starke Waffe, deren Potenzial bislang unentdeckt blieb. Die Rede ist vom „Komödiant“. Wie ihr an die Waffe kommt und in welchen Build sie ihre wahre Kraft entfalten kann, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hier um die aus Destiny 1 bekannte Vorhut-Schrotflinte “Der Komödiant”. Die Leere-Schrotflinte im Spezial-Slot wird selten von Hütern ausgerüstet und es gleicht einer Ausnahme, falls eine Benutzung anstehen sollte.

Doch was viele nicht wissen: Die Waffe wird mit passenden Rolls und im richtigen Build euch zu einer Tötungsmaschine machen. Euch wird es weder an Munition noch an Lebensenergie mangeln, da euer humorvoller Freund den Rest übernimmt – ihr müsst nur stetig Kills erzielen.

Unendliche Munition und schnelle Superregeneration

Das ist der Komödiant

Was macht die Waffe stark? Der Komödiant ist im Vergleich zur Fractethyst stärker in der Schlagkraft, doch darin liegt nicht seine Stärke. Es sind die richtigen Perks und die Adept-Version, gepaart mit den richtigen Mods, die ihn herausstechen lassen.

Pro Starke Schlagkraft

Schnelle Feuerrate

Adept-Version mit Status-Boni als Meisterwerk

Adept-Mods können bei Adept-Version verwendet werden

Besitzt als einzige Schrotflinte den Perk „Auskommen“ Contra Andere Stats außer Schlagkraft sind nicht überzeugend

Besitzt nur vier Kugeln im Magazin

Bekommt ihr nur in der Dämmerung

Ist kein Bosskiller

Nach welchem Roll soll ich Ausschau halten? Der Komödiant ist die einzige Schrotflinte im Spezial-Slot mit dem Perk „Auskommen“. Seit der Season des Spleißers wurde dieser Perk so verändert, dass die Munition in den Reserven nur teilweise ins Magazin gezogen wurde. Gepaart mit dem Perk „Dreschen“ sorgt ihr zusätzlich zu euren Kills automatisch für mehr Super-Energie.

So sieht der Roll aus den ihr suchen solltet:

Gezogener Lauf – Verbesserte Geschosse (oder) Zusatzmagazin – Auskommen – Dreschen

Warlocks werden zu unaufhaltsamen Tötungsmaschinen

Wie sieht ein starkes Setup aus? Um die Waffe in ihren Vollen auszukosten, solltet ihr einen Warlock spielen. Dieser lohnt sich vor allem durch den exotischen Brustschutz „Mantel der Kampfharmonie“. Rüstet ihr also eine Waffe passend zu eurem Element aus, sorgt ihr für zusätzliche Super-Energie bei Kills.

Novabomben sind mit diesem Build kein Problem mehr

Habt ihr eure Superleiste voll, erhaltet ihr Bonusschaden mit eurer Leere-Pumpe. Vorausgesetzt ihr benutzt auch die Leere-Ulti des Warlocks.

Darüber hinaus solltet ihr den unteren Baum der Ulti ausrüsten, da dieser euch beim Verspeisen eurer Granaten oder Nahkampfkills den Effekt „Verschlingen“ gibt.

Dieser sorgt dafür, dass bei jedem darauffolgenden Kill euer Leben regeneriert wird, bis der Buff ausläuft. Das gute hierbei ist, dass der Timer des Effekts nach jedem Kill zurückgesetzt wird, somit könnt ihr das bis ins Unendliche ziehen, vorausgesetzt ihr besitzt genügend Gegner.

Die einzigen Mods, die ihr für eure Rüstungen braucht, sind:

Schwerhändig (Arkus, “Licht aufgeladen”-Mod) – Die Mod wird für den sekundären Effekt benutzt, welcher euch Munition in die Reserven liefert, wenn ihr von Gegnern umzingelt seid und diese mit der Schrotflinte tötet.

Ladungsaufnahme (Neutral, Licht aufgeladen-Mod) – Ladet euch mit Licht auf, wenn ihr Sphären des Lichts einsammelt

Energieumwandler (Leere, “Licht aufgeladen”-Mod) – Benutzt ihr eure Granate, werden alle Stapel des Lichts aufgebraucht und ihr erhaltet im Gegenzug Superenergie zurück.

Wie komme ich an die Waffe ran? Die Pumpe lässt sich in der Dämmerung erfarmen. Möchtet ihr jedoch die Adept-Version besitzen, solltet ihr die Spitzenreiter-Dämmerung besuchen. Passend dazu habt ihr sogar vom 11. Januar bis zum 18. Januar Zeit, euch einen dieser Komödianten zu sichern.

Was haltet ihr von solchen Builds? Findet ihr so einen Guide hilfreich und werdet ihr das nachstellen? Oder haltet ihr nichts davon und benutzt lieber andere Waffen und Builds? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.