Destiny 2 stellt im neuen Trailer zu Witch Queen Mechanik vor, die euch geheime Orte finden lässt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ich hoffe wirklich, dass es viel mehr Geheimnisse gibt als in der Träumenden Stadt, denn die Aszendenten Ebene und all das andere Zeug haben mir wirklich gut gefallen.

Was sagt die Community? Viele Hüter aus der Community hoffen, dass es genügend Geheimnisse und Orte zu erkunden gibt. Dabei wollen sie, dass “The Witch Queen” sogar die Träumende Stadt an Fülle übertreffen soll.

Neues Exotic hat einen Namen: Am Ende des Trailers wurde auch das Gesamtpaket von Witch Queen aufgezeigt und welche Vorteile bei einer Vorbestellung winken. Darunter wurde der Name des neuen Exotics offenbart, welcher lautet: Osteo Striga.

Gibt es neue Infos zu Savathun? Dem Trailer zu urteilen wird die Königin sich in verschiedene Kopien zerteilen können, um euch als Hütern das Leben schwer zu machen. Des Weiteren wurde auch ein schattenhaftes Ebenbild von ihr gesehen, welches stark an das von Crota aus Destiny 1 erinnert.

Die neue Fähigkeit ähnelt stark der klaren Sicht, welche durch die Königinenlaub-Tinktur in der Träumenden Stadt hervorgerufen wurde. Mit ihr konnten geheime Orte und Passagen in der Stadt der Erwachten entdeckt werden.

Da sich die Hüter in der Welt der Täuschungen aufhalten, gehören Tricks und Geheimnisse an der Tagesordnung. Dabei erhaltet ihr, wie im Trailer zu sehen ist, eine neue Fähigkeit, um unsichtbare Plattformen zu offenbaren und so tiefer in die Thronwelt zu gelangen.

Bungie veröffentlichte am 11. Januar einen neuen Trailer zu Destiny 2 : Witch Queen. Dieser gibt nun genauere Einblicke in verschiedene Areale der Thronwelt. Darüber hinaus werden Hüter die Fähigkeit erlagen, durch Gedankenkraft Täuschungen aufzudecken.

Insert

You are going to send email to