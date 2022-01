Russische Zeitung schreibt: Destiny und Call of Duty sind mitverantwortlich für Unruhen in Kasachstan

Videospiele wurden schon häufiger als Ursache für Probleme in den realen Welt ausgemacht. Eine russische Zeitung wirft Spielen wie Destiny und CoD vor, zu Unruhen in Kasachstan beizutragen.

Das ist der Vorwurf? Das staatlich geförderte, russische Medienunternehmen “Kommsomolskaya Pravda” verfasste einen Beitrag zu den momentanen Unruhen in Kasachstan. Putin sandte Truppen des Militärs dorthin, um sich um die “regierungsfeindlichen Proteste” zu kümmern.

Dabei erwähnt die russische Zeitung, dass junge Menschen im Alter von 25–30 Jahren der Grund für die Proteste seien. Sie wären mit amerikanischen Videospielen aufgewachsen, die sich damit befassen, Symbole der alten UdSSR zu vernichten. Unter diesen zerstörten Symbolen findet sich das bekannte Kosmodrom “Baikonur”, das viele Spieler von Destiny 1 & 2 Spieler kennen.

Diese Montage zeigte Trump im Weißen Haus zu „Gewalt in Games“

Attentate und die Ruinen im Kosmodrom

Welche Spiele sind angeblich verantwortlich? Das Medienunternehmen macht vier bekannte Spiele verantwortlich, die junge Menschen dazu animiert haben sollen, zu protestieren:

Command and Conquer

Frontline: Fuel of War

CoD: Black Ops

Destiny

Das von feindlichen Spezies eingenommene Kosmodrom in Destiny

Welche Gründe werden genannt? Spezifisch werden CoD und Destiny in den Fokus gerückt. In Black Ops sollte man eine Rakete der sowjetischen Truppen vernichten, sowie einen General der damaligen UdSSR töten. Doch die Zeitung geht noch weiter und nennt folgende Dinge, die Teil einer Mission sind:

Darin musste der Spieler die Wachen des Kosmodroms Baikonur neutralisieren, die Sojus-2-Rakete abschießen, den CIA-Agenten retten, den sowjetischen General Dragovich eliminieren, welcher ihn nach dem Großen patriotischen Krieg dazu zwang, für die Nazi-Wissenschaftler der UdSSR zu arbeiten. Diese Befreiungsmission namens “Special Assignment” wurde 2010 von amerikanischen Programmierern geschrieben.

In Destiny soll das Kosmodrom, auch bekannt als Weltraumfriedhof, Opfer voriger Staatsstreiche gewesen seien, ehe der Ort von Gefallenen und der Schar überrannt wurde. Durch solche Bilder und Ereignisse in diesen Spielen werden junge Spieler angeblich dazu animiert, gegen das russische System zu agieren.

Dabei schrieb die russische Zeitung folgenden Absatz:

Ein völlig frisches Spiel von einem Entwickler aus den Vereinigten Staaten – Destiny, 2014. Dort ist bereits in der ersten Mission das Kosmodrom Baikonur eine Ruine, und die Feinde sind Aliens. Es stellt sich heraus, dass Szenarien von Staatsstreichen in Kasachstan vor 20 Jahren in den Vereinigten Staaten geschrieben wurden.

Mit dem “völlig frischen Spiel” ist Destiny 1 gemeint, das bereits fast 8 Jahre alt ist.

Destiny 1 zeigt tatsächlich das verwüstete Kosmodrom. Die russische Zeitung verschweigt allerdings, dass Destiny in der Post-Apokalypse spielt: Die ganze Welt von Destiny ist ein Trümmerfeld. Da muss es also keinen “Staatsstreich” in Kasachstan gegeben haben, damit das Kosmodrom verwüstet ist – ein Alien-Angriff ist die wahrscheinlichere Ursache.

Was haltet ihr von diesen wilden Behauptungen? Findet ihr da ist etwas dran und Destiny ist wirklich an den Protesten schuld? Oder könnt ihr euch bei dem Gedanken nur an die Haare fassen? Lasst es uns wissen!