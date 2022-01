Was ihr in Destiny 2 jetzt tun könnt, um euch auf Witch Queen vorzubereiten

In Destiny 2 neigt sich die längste Season bald dem Ende zu und viele Spieler können den Start der neuen Erweiterung kaum erwarten. Deshalb zeigen wir euch 5 Dinge, die ihr im Loot-Shooter noch erledigen solltet, bevor ihr euch der Hexenkönigin entgegenstellt.

Wann startet Witch Queen? Das neue Kapitel wird am 22. Februar 2022 an die Startlöcher gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr also noch ein bisschen Luft, um wichtige Dinge zu erledigen. Damit euch ein stressfreier Start ermöglicht wird, zeigen wir euch 5 Dinge, die ihr vor dem Release erledigen solltet.

5 wichtige Dinge, die ihr noch erledigen solltet

1. Alle Synthetikstränge von Ada-1 verdienen

Was sind Synthetikstränge? Diese Währung ermöglicht es euch, in der Sammlung freigeschaltete Rüstungen, als Ornamente tragen zu können. Somit müsst ihr nicht mit einer abscheulichen Rüstung mit guten Stats rumrennen, sondern könnt euren Hüter mit euren Lieblingsornamenten so richtig rausputzen.

Ada-1 in ihrer neuen Kleiderkammer

Wie verdiene ich sie am besten? Die Syntetikstränge sind pro Klasse pro Season auf 10 Stück begrenzt. Dazu müsst ihr zu Ada-1 im Turm gehen, die sich in der alten schwarzen Waffenkammer-Basis befindet.

Sie wird euch nach einer kurzen Interaktion Beutezüge anbieten, die in verschiedenen Aktivitäten nebenbei erledigt werden können.

Kann ich das nicht in Witch Queen nachholen? Vergangene Seasons haben gezeigt, dass verpasste Syntetikstränge nicht auf neue Seasons addiert werden. Somit ist davon auszugehen, dass auch zum Start des neuen DLCs alle verpassten Stränge verloren gehen.

2. Im Tresor Platz schaffen

Das umstrittene Thema in der Destiny 2 Community: der Tresor. Viele verachten ihn und doch ist er ein wichtiger Teil im Spielgeschehen. Umso besser, wenn euer Lager auch zum Start der neuen Erweiterung herausgeputzt wurde. Nehmt euch also die Zeit, sortiert alle unwichtigen Rüstungen und Waffen aus und sorgt damit für ein stressfreieres Looten.

3. Ornamente für Ritualwaffen freischalten

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich um den legendären Raketenwerfer “Hegemonie”. Dieser lässt sich im Laufe von Rangaufstiegen in der Vorhut, Schmelztiegel aber auch in Gambit ergattern.

Den Rang in Gambit zu erhöhen gleicht einer Qual

Nach der Freischaltung habt ihr die Möglichkeit, zusätzliche Ornamente für diese Ritualwaffe zu sammeln. Diese lassen sich nach Witch Queen jedoch nicht mehr freischalten. Falls ihr also eure Sammlung vervollständigen wollt, solltet ihr diesen Ornamenten noch nachjagen.

Wie komme ich an die neuen Lackierungen? Dazu müsst ihr nur in den Kernaktivitäten: Vorhut, Schmelztiegel oder dem Gambit den Rang erhöhen.

Das könnt ihr entweder durch penetrantes Auf- und Abspielen der Modi tun oder ihr wartet auf den wöchentlichen Ruf-Boost. Dieser rotiert jede Woche neu durch und erleichtert das Aufleveln bestimmter Aktivitäten enorm.

4. Xûrs Schiff erbeuten

Was ist das für ein Schiff? Das wohl kurioseste Schiff im Destiny 2-Universum. Mit diesem fliegenden Meteoriten beeindruckt ihr selbst Schargötter. Der Aufwand, um das gute Stück zu ergattern, ist aber groß. Deshalb bietet sich die aktuelle Dürreperiode an Content an, um euch das Schiff jetzt zu gönnen.

Das bislang ungewöhnlichste Schiff im Destiny-Universum

Wie bekomme ich es? Dazu müsst ihr Rang 16 bei Xûr erlangt haben und 7 Schatzschlüssel besitzen. Ihr steigt im Rang auf, wenn ihr bei den Mutproben der Ewigkeit bestehen könnt. Es empfiehlt sich, das nicht am Stück durchzuziehen. Das sorgt für Aufregungen und gereizte Nerven.

Sucht euch lieber immer mal wieder Situationen aus, in denen sich eine Runde Mutproben anbieten. Falls ihr diese Anforderungen erfüllt habt, könnt ihr zur Schatzkammer von Xûr gehen und die Schiffstruhe öffnen. Danach erhaltet ihr das Sammlerstück.

5. Mods der vergangenen Seasons vervollständigen

Was wird mit Witch Queen passieren? Der berüchtigte Content-Vault wird sich bald an Destiny 2 austoben und einige eurer geliebten Inhalte einsacken. Dazu gehören die Gemächer von Mara Sov, der Splicer-Servitor, die Gefallenen- und Erwachten-Flügel im Helm und vieles mehr.

Neue Stasis-Mods und Quell-Mods, die ihr noch einsammeln solltet

Um nicht wichtige Mods zu verpassen, solltet ihr noch davor alle Mods für eure Sammlung abstauben. Diese könnten nach dem Release des DLCs eventuell für eine unbekannte Zeit nicht errungen werden.

Deshalb macht euch auf zu den alten Händlern im H.E.L.M. und besorgt euch die nötigen Mods. Diese könnten sich vielleicht im kommenden Endgame als nützlich erweisen.

Bis zu Witch Queen ist es noch ein gutes Stück hin, doch die Vorbereitung ist der Schlüssel für einen stressfreien Start in ein neues Kapitel. Was haltet ihr von den Dingen, die wir aufgezählt haben? Fallen euch noch weitere Dinge ein oder haben wir euch damit weitergeholfen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.