Was sagt Bungie zum Cheese? Der Entwickler hat sich noch nicht zur Neuentdeckung des Cheese für die Servitor-Phase geäußert. Es gibt also noch keine Aussage dazu, ob und wann die Spieler einen Fix dafür erwarten können. Es ist aber gut möglich, da der Cheese nun bekannt geworden ist, dass Bungie in einem der kommenden Hotfix-Updates das Problem schnellstmöglich angeht.

Eine kleine Änderung würde das Glitchen verhindern: In Destiny 2 gibt es leider noch keine Funktion, die verhindert, dass Spieler solche Glitches ausnutzen können. In anderen Games wird man, sobald man die Map oder das Gebiet verlässt, automatisch zurückgeportet. Das würde bereits im Vorfeld verhindern, dass Spieler überhaupt solche Abkürzungen nutzen könnten, um Abkürzungen zu finden.

