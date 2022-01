Destiny 2: Unterschätzte SMG wird mit den richtigen Perks zum eiskalten Killer

Nachdem in Destiny 2 das Anbruch-Event diese Woche endete, schnappten sich die Hüter ihre neuen Waffen und machten damit den Schmelztiegel unsicher. Hier hat sich gezeigt, dass eine kleine, frostige SMG im PvP, mit den richtigen Perks, zum schnellen, effizienten und damit eiskalten Killer wird.

Die kleine Killermaschine hatten im Dezember nur wenige Hüter auf ihrer Anbruch-Wunschliste 2021 stehen.

Zu geringer Zoom (13 ohne Plus)

Viel zu kleine Reichweite (46 ohne Plus)

und nur eine 750er Feuerrate

Das waren für einige Spieler genug Gründe, die Maschinenpistole vom Weihnachtsevent nicht weiter zu beachten. Sie kann von ihren Werten nicht mit den Top-MPs, wie „Shayuras Zorn“, mithalten und gilt als eher instabil.

Die Basiswerte von “Kältefront” konnten nicht überzeugen.

Und doch hat sich jetzt gezeigt, dass eine gut gerollte Waffe bei jeder Aktivität in Destiny 2 den Unterschied ausmachen kann. Selbst, wenn sie auf den ersten Blick nicht viel zu bieten hat und keine Meta ist.

Um welche Waffe handelt es sich? Die Rede ist von dem SMG „Kältefront“. Die Maschinenpistole konnten sich Destiny-2-Spieler während des Anbruch-Events 2021 über Gegenleistungs-Geschenkpakete gezielt bei Eva Levante “erbacken” oder sie als Drop von mit Plätzchen belieferten NPCs erhalten.

In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigt nun der Spieler OmniBready seine neue „Kältefront“ der Community in Aktion. Mit den richtigen Perks und etwas Gegnerglück wird die SMG im PvP-Modus „Kontrolle“ zum echten Abräumer.

Da hilft auch kein Überschild: Selbst der Schutzschild, welchen Spieler in Destiny 2 automatisch nach dem Respawn im PvP erhalten, haut die SMG problemlos weg. Der Gegner ist kaum richtig gespawnt und bereits tot. Er hatte nicht einmal die Möglichkeit zu reagieren, so schnell schickt ihn die kleine Maschinenpistole wieder ins eiskalte Down.

Was macht die Waffe so stark? Grundsätzlich ist die Kältefront auch weiterhin eine eher durchschnittliche Maschinenpistole. Im gezeigten Video ist es hauptsächlich dem Perk „Harmonie“ zu verdanken, dass der Hüter seine Gegner so schnell wegräumen konnte.

„Harmonie“ bewirkt, dass Todesstöße mit anderen Waffen kurzzeitig den Schaden und die Leistung der Waffe verbessern.

Damit die Waffe also punkten kann, ist es nötig vorher Kills mit einer anderen Waffe gelandet zu haben. Nur dann profitiert man von den Vorteilen und holt in dem Moment, in dem der Perk aktiv ist, das Maximum aus der Waffe.

Wie stark ist die „Kältefront“ im Vergleich?

Die beeindruckende Leistung des Spielers im Umgang mit der „Kältefront“ ist sicherlich herausragend. Dennoch gibt es tatsächlich wesentlich bessere Alternativen, die ebenfalls mit dem Perk „Harmonie“ droppen können.

Unser Vergleich zeigt deutlich, warum die “Kältefront” bei den Hütern nicht punkten konnte.



Shayuras Zorn mit “Harmonie”

Die recht starke PvP-Maschinenpistole „Shayuras Zorn“ können sich Spieler nur im exklusiven PvP-Modus „Prüfungen von Osiris“ erspielen. Sie hat im Vergleich eine 600er Feuerrate, dafür einen enormen 17er Zoom (ohne Perks oder Visiere). Dazu kommt die herausragende Reichweite und der hohe Aim-Assist. Insgesamt überzeugt die Trials-MP durchweg mit starken Werten und spielt sich eher wie ein Automatikgewehr.

Der Unterschied zwischen beiden Waffen ist, dass die „Kältefront“ jeder bekommen konnte und das sehr einfach. Sie ist zwar nicht der Top-Killer, sollte aber auch nicht unterschätzt werden.

Das darf man auch nicht vergessen: Bei jeder Waffe spielen die persönlichen Vorlieben eine ebenso wichtige Rolle. Wenn ihr mit einer Waffe gar nicht oder nicht gut zurechtkommt, dann helfen auch die besten Perks nicht immer weiter.

Habt ihr euch während des Anbruchs eine gute “Kältefront” erspielt? Was ist eure bevorzugte SMG fürs PvP? Shayura’s Zorn? Multimach CCX? Oder eine Andere? Und was haltet ihr von dem Perk „Harmonie“? Wird er zu sehr unterschätzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.