Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Die Waffen können ausschließlich während des Anbruch-Events erspielt werden. Das weihnachtliche Event läuft in Destiny 2 seit dem 14. Dezember 2021 und endet am 4. Januar 2022.

Auch in PvE Aktivitäten sieht man sie recht selten, da es deutlich bessere Optionen gibt. Solltet ihr aber dennoch Gefallen an ihr gefunden haben, sind diese Perk-Kombos empfehlenswert:

Das Solar-Maschinengewehr „Lawine“ erinnert optisch an das einstige Gambit-Mähgerät „21 % Delirium“. Allerdings mit wesentlich geringerer Feuerrate und ohne den einst so starken Perk „Killstrichliste“. Dennoch hat das Maschinengewehr auch heute noch praktische Vorteile und ist, dank adaptivem Gehäuse, robust und zuverlässig.

