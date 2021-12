Heute Abend startet Destiny 2 sein Weihnachtsevent, den „Anbruch 2021“. Es werden wieder Plätzchen gebacken, um coole Items zu erspielen. MeinMMO verrät euch, wie die neuen “Dendrit-Schimmer“-Rüstungsornamente aussehen sowie welche Geschenk-Belohnungen beim Event auf euch warten.

Wie jedes Jahr im Dezember wird es in Destiny 2 winterlich. Der „Anbruch 2021“ (eng. The Dawning), das traditionelle Weihnachtsevent beginnt und der Turm erstrahlt hierfür in winterlichem Lichterglanz. Die Hüter treffen Eva Levante wieder und backen mit ihr beim Event leckere Plätzchen für die NPCs, erledigen neuen Aufgaben und verdienen sich dafür frostige Geschenke.

Wer kann am Event teilnehmen? Jeder Hüter ist eingeladen, bei den Aktivitäten des Anbruch 2021 mitzumachen. Um am Event teilzunehmen, müsst ihr also kein DLC oder einen Seasonpass besitzen. Es genügt, wenn ihr die erste Einführungsmission im Kosmodrom gespielt habt, um dabei zu sein.

Festlicher Winterglanz bringt feierliche Stimmung auf den Turm.

Wann kommt der Trailer? Aktuell hat Bungie noch keinen Trailer zum Event veröffentlicht. Sobald das passiert ergänzen wir diesen natürlich hier im Artikel.

Eva Levante, die Destiny 2 „Space-Omi“, erwartet alle interessierten Hüter auf dem Turm und hat hierfür wieder ihren Ofen mit, damit ihr leckere Plätzchen für die NPCs backen und ausliefern könnt. Insgesamt gibt es 11 neue Triumphe, die ihr erledigen dürft. Zudem hält Eva für euch wieder besondere Quests bereit und Beutezüge, für die ihr mit verschiedenen Items und Waffen beschenkt werdet.

Das Schwert „Zephyr“, vom Anbruch 2017, kehrt wieder zurück – diesmal mit Stasis statt Arkus und dem neuen Perk „Kalter Stahl“, der dafür sorgt, dass aufgeladene Treffer Ziele verlangsamen.

Und auch die Maschinenpistole „Kältefront“, das Solar-Maschinengewehr „Lawine“ sowie das Leere-Fusionsgewehr „Glazioklasmus“ sind wieder unter den Belohnungen.

Dazu wie immer viele winterlich-frostige Items, Emotes und Effekte

Wann startet das Anbruch-Event? Der Anbruch beginnt schon heute Abend nach dem wöchentlichen Reset um 18:00 Uhr. Traditionell feiert Bungie insgesamt drei Wochen Weihnachten, also vom 14. Dezember bis zum 4. Januar 2022.

Ihr habt also genügend Zeit, um alle Belohnungen zu ergattern und eure Godrolls zu farmen, wie etwa eine Lawine mit den neuen Perks “Auskommen” und “Adrenalin-Junkie” oder “Erster Schuss”.



Das Maschinengewehr “Lawine” mit den Perks “Selbstladehalter” und “Libelle”.

Wie funktioniert das Event? Die Belohnungen verdient ihr euch durch Triumphe und das Backen und Ausliefern von frischen Anbruch-Plätzchen. Während ihr Destiny 2 spielt, sammelt ihr Rezepte und Zutaten ein. Diese können dann im Festtagsofen, den euch Eva mitbringt, gebacken werden. Jeder NPC hat dabei seine Lieblingsplätzchen. Beschenkt ihr ihn mit der richtigen Sorte, bekommt auch ihr zum Dank etwas geschenkt.

Zavala steht auf explosive „Gjallardoodles“: Commander Zavala beispielsweise freut sich dieses Jahr auf frische „Gjallardoodles“-Plätzchen von euch. Dafür braucht ihr lediglich eine Ätherstange, eine Leckere Explosion und etwas Anbruchessenz.

2021 kommen sicherlich wieder neue Rezepte und Zutaten dazu. Damit ihr euch schon mal einen Überblick verschaffen könnt, was es Leckeres gibt und was ihr für die Rezepte genau braucht, hier die komplette Liste aus dem vergangenen Jahr:

Destiny 2: Alle Zutaten und Rezepte – So backt ihr 2020 richtig

Bei den Belohnungen, die ihr euch durch das Plätzchenbacken verdienen könnt, hat besonders das Leere-Fusionsgewehr „Glazioklasmus“ im Vorfeld bereits für eine Menge Aufregung gesorgt.

Diese alte Anbruch-Waffe wird besonders gehyped: Spieler wollen herausgefunden haben, dass es dank zweier Perks das absolute Must-Have des diesjährigen Events sein könnte. Die Waffe soll 2021 mit den Perks “Auskommen” und “Speicher-Salve” droppen können.

Das Leere-Fusionsgewehr „Glazioklasmus“ soll 2021 völlig OP sein.

“Auskommen” würde durch Waffenkills das Magazin aus den Reserven nachladen, während “Speicher-Salve” den nächsten Schuss mit zusätzlichem Schaden ausstattet und Feinde explodieren lässt, wenn sie sterben. Eine richtig tödliche Kombi, die „Glazioklasmus“ zu einer sehr starken Waffe machen würde. Vor allem da derzeit Fusionsgewehre, mit Mods wie „Partikelzerlegung“ auch über das saisonale Artefakt unterstützt werden.

Im Shop erwarten euch 2021 zudem neue Anbruch-Rüstungen für alle drei Klassen.

Das bietet euch Tess beim “Anbruch 2021” im Everversum an

Neben verschiedenen, eisigen Emotes, wie beispielsweise “Ski-Sprung” oder “Schneehase”, bietet euch Tess im Everversum auch besondere Anbruch-Rüstungen als Ornamente an.

Auf Twitter wurde von DestinyNews wurde hierzu bereits ein erstes Bild des neuen Rüstungs-Ornament-Sets für 2021 veröffentlicht, das frostig-schimmernde Rüstungen offenbart hat.

Die neuen “Dendrit-Schimmer“- Rüstungsornamente.

Auf reddit wurden zudem weitere Bilder der neuen Rüstungen veröffentlicht:

Was kosten die Rüstungsornamente? Wenn sich ihre Preise nicht geändert haben, dann könnt ihr die universellen Rüstungsornament-Sets der drei Klassen wieder für je 6.000 Glanzstaub (erspielbare Ingame-Währung) oder 1.500 Silber erwerben.

Die Schneebälle kehren 2021 ebenfalls zurück: Bungie erfüllt beim diesjährigen Anbruch-Event zudem einen weiteren Hüter-Wunsch. Schneebälle kehren nämlich zurück zu Destiny 2 und werden und Stasis-Schaden sowie -Effekte verursachen. Ihr dürft also wieder Schneeball-Schlachten veranstalten und mit Frost-Effekten um euch werfen.

„Langer Winter“: Verlängert die Dauer der Verlangsamungseffekte von Schneebällen.

„Noch längerer Winter“: Erhöht den Verlangsamungseffekt bei Gegnern, die durch Schneebälle Schaden erlitten haben.

„Der längste Winter“: Schneebälle frieren Kämpfer, die durch sie Schaden erlitten haben, sofort ein.

„Cool bleiben“: Schneebälle hinterlassen beim Auftreffen eine Stasis-Mine.

Seid ihr beim Event dabei und backt wieder fleißig Plätzchen für die Destiny-2-NPCs um alle Weihnachts-Event Items zu bekommen? Oder holt ihr euch lieber die brandneue “Kunstvolle Rüstung” im Dungeon “Sog der Habsucht” ab, damit ihr zum Start von “Die Hexenkönigin” bestens vorbereitet seid? Was sagt ihr zur Rückkehr der Schneeball-Schlachten?