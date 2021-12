Destiny 2 hat jetzt neue Rüstungen mit einem starken Vorteil, doch nicht für jeden

In Destiny 2 gibt es jetzt ein neues Rüstungs-Set namens „Kunstvolle Rüstung“, welches mit dem 30-jährigen Jubiläum ins Spiel kam. Diese Rüstung bietet jedem, der sie besitzt, einen besonders starken Vorteil beim Build-Crafting und erlaubt einen Blick in die Zukunft. Doch derzeit kann sie noch nicht jeder Hüter bekommen.

Spieler in Destiny 2 zocken gerade die neuen Aktivitäten des „30 Jahre Bungie“ Pakets. Während die Hüter auf der Jagd nach den von Halo-inspirierten Waffen in der 6-Spieler-Aktivität „Mutproben der Ewigkeit“ sind, kommentiert der alte Xur mit seinem galoppierenden Sternenglanz-Freund unterhaltsam das Geschehen. Doch das ist noch nicht alles, was es derzeit an neuer Loot-Beute gibt:

Das Gjallarhorn ist zurück, inklusive Katalysator

Die Magnum-Pistole aus Halo 1 wurde für Destiny 2 neu aufgelegt

Und das neue Dorn-Rüstungsset erstrahlt in chromatischem Glanz

Jetzt ist zudem ein weiteres, cooles Highlight des Jubiläums-DLCs bekannt geworden. Wer den Dungeon „Sog der Habsucht“ spielt, bekommt als Loot ein derzeit einzigartiges Rüstungsset mit einem praktischen Vorteil für das neue Build-Crafting.

Was macht die „Kunstvolle-Rüstung“ so besonders? Das Besondere am „Kunstvolle-Rüstung“-Set ist, dass es einen zusätzlichen fünften Bonus-Mod-Slot besitzt. Dort können die Spieler alle Artefakt-Mods aus der jeweils aktuellen Season ausrüsten, beispielsweise Champion-Mods.

Das ist eine Option, die es bis jetzt nicht gab: Normalerweise haben Rüstungen in Destiny 2 nur vier Mod-Slots. Es gibt einen allgemeinen Slot, um seine Rüstungswerte zu verbessern. Beispielsweise für die Nutzung von Belastbarkeits- oder Erholungs-Mods. Zwei weitere Slot sind für verschiedene Waffen-Mods vorgesehen, darunter Munitionsfinder- oder Selbstladehalter-Mods. Der letzte Slot ist ein Kampfstil-Mod-Slot für Elementarquellen-, Kriegsgeistzellen- oder Licht-Mods.

Dieser besondere Vorteil von fünf statt vier Slots macht deswegen eine „Kunstvolle Rüstung“ in Destiny 2 derzeit zu einer begehrten Beute. Vor allem mit Blick auf das neue Build-Crafting bietet dieses Rüstungs-Set den Spielern die beste Option mehr Mods gleichzeitig anzuwenden.

Wie bekomme ich eine Kunstvolle-Rüstung? Spieler können sich „Kunstvolle Rüstung“ mit dem fünften Mod-Slot aktuell nur im Jubiläums-Dungeon „Sog der Habsucht“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister erspielen. Sich ein komplettes Set zu erspielen, das auch noch gute Rüstungs-Werte besitzt, ist also gar nicht so einfach.

Was einigen Spieler daran nicht gefällt: Die Aktivität ist Teil der kostenpflichtigen Inhalte des Jubiläums-DLCs und damit momentan nur Besitzern des „30 Jahre Bungie“-DLCs zugänglich.

Mehr besondere Belohnung für schwierige Aktivitäten: Der Dungeon „Sog der Habsucht“ auf Großmeister setzt außerdem ein entsprechend hohes Powerlevel voraus (derzeit 1360) und enthält Champions sowie den Modifikator “Passgenau”. Also eine anspruchsvolle Aktivität, die Bungie absichtlich mit dieser besonderen Beute ausgestattet hat, wie dmg04, Bungies Community-Manager, auf Twitter mitteilte. Es war das Ziel den Spielern mehr als nur Meister-Waffen für schwierige Endgame-Aktivitäten zu bieten. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft auch andere Endgame-Aktivitäten diese Adept- oder Meister-Rüstungen als Loot enthalten werden.

Seid ihr bereits stolzer Besitzer eines „Kunstvolle Rüstung“-Sets oder wusstet ihr bisher gar nicht, welch besondere Belohnung im Großmeister-Dungeon wartet? Was sagt ihr dazu, dass Bungie besonders lohnenswerte Items für die höheren Schwierigkeitsgrade anbietet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.