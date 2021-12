In Destiny 2 ist gestern das Jubiläum „30 Jahre Bungie“ gestartet und brachte neue Inhalte ins Spiel, die an glorreiche Momente der Destiny 2 Geschichte erinnern sollen. Darunter auch alte Bekannte wie den exotischen Raketenwerfer „Gjallarhorn“. Wir verraten euch wie ihr die Waffe bekommt und vor allem wo ihr den Katalysator findet.

Seit gestern ist eine weitere ikonische Waffe aus Destiny 1, das Gjallarhorn, zu Destiny 2 zurückgekehrt. Der exotische Raketenwerfer stand gleich weit oben auf der Wunschliste der Hüter. Die erste gute Nachricht ist, dass es nicht mehr Wochen dauert den Raketenwerfer zu bekommen. In Destiny 2 ist das Gjallarhorn über eine Quest erhältlich, die bereits nach ein paar Spielstunden erledigt werden kann. Die zweite gute Nachricht, der Raketenwerfer ist wirklich gut gelungen und man spürt sofort, warum diese Waffe einst so mächtig und beliebt war.

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen:

Die Quest steht nur den Besitzern des „30 Jahre Bungie“-Paket zur Verfügung.

Ihr müsst also entweder das kleine Jubiläums-Paket oder das „Die Hexenkönigin“ Digital Deluxe Paket inkl. „30 Jahre Bungie“ erworben haben.

Alles Informationen zum Bungie-Jubiläum und den enthaltenen Aktivitäten, könnt ihr hier nachlesen:

Wie bekommt man das Gjallarhorn in Destiny 2?

Nach einem ersten Flug zu Xur in die neue Location „Ewigkeit“ und einem Schwätzchen mit ihm und seinem wiehernden Freund erhaltet ihr die Quest „Alle Wölfe fliegen hoch“. Darin bittet Xur euch, mit Shaw Han im Kosmodrom zu sprechen.

Die Quest hat insgesamt acht Schritte, die ihr erledigen müsst.

So beginnt die Quest “Alle Wölfe fliegen hoch” für das Gjallarhorn.

Sprich mit Shaw Han im Kosmodrom

Fliegt also zum Kosmodrom und besucht Shaw Han am Landepunkt „Die Steppen“. Er hat eine seltsame Kristallscherbe in der ehemaligen Loot-Cave entdeckt und braucht eure Unterstützung. Danach beginnt auch schon das Abenteuer, denn jetzt habt ihr Zugriff auf den neuen Dungeon und sollt diesen erkunden.

So beginnt die Jagd nach dem ikonischen Gjallarhorn

Schritt 1: Spielt den Dungeon „Sog der Habsucht“

Der neue Dungeon ist im Kosmodrom: Den Dungeon könnt ihr über die Übersichtskarte im Kosmodrom direkt auswählen. Es handelt sich hierbei um eine 3-Spieler-Aktivität, die wie ein kleiner Mini-Raid aufgebaut ist. Es gibt wie immer keine Spielersuche, sodass ein vollständiger Einsatztrupp empfehlenswert ist. Die Mechaniken und die Gegner in den einzelnen Encountern sind durchaus knackig und es gibt zudem einige Fallen und Gemeinheiten, die Bungie dort für euch vorbereitet hat.

Im Dungeon erwartet euch ein piratenhaftes Abenteuer.

Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen: Die Aktivität selbst hat zwei mögliche Schwierigkeitsstufen. Ihr könnt ihn entweder auf Legende oder auf Großmeister spielen. Im Großmeister sind Champions enthalten und der Modifikator “Passgenau” ist aktiv. Für die Quest und zum erstmaligen Erkunden reicht jedoch der Abschluss auf Legende. Für alle Spieler, die eine Herausforderung suchen, ist die Großmeister-Variante ideal.

Kleiner Tipp: Der Dungeon ist zunächst durch eine Mechanik verschlossen. Allerdings lassen die getöteten Gegner in eurer Nähe Unmengen an Fake-Engrammen fallen. Sammelt diese schnell auf, um den Debuff „Mit Reichtum belastet“ mal X zu erhalten. Je mehr Engramme ihr sammelt, umso besser. Gebt diese dann, vor Ablauf des Timers, am Kristall ab. Es genügt, wenn ihr euch dazu einfach vor den Kristall stellt. Habt ihr das ein paar Mal gemacht, ist die Tür offen und ihr könnt den Dungeon betreten.

Zum Öffnen der Tür sammelt Fake-Engramme und gebt diese am Kristall ab.

Schritt 2: Shaw Han besuchen

Wenn ihr den Dungeon erfolgreich abgeschlossen habt, seid ihr im Besitz eines ersten Rudelgeschosses. Step 2 der Quest „Alle Wölfe fliegen hoch“ schickt euch nun erstmal wieder zu Shaw, um ihm zu berichten. Er erkennt sofort die Verbindung zum berühmten Gjallarhorn und merkt an, dass es jetzt Zeit wird diese Waffe zurückzuholen.

Schritt 3: Rudelgeschosse finden und einsammeln

Sammelt noch mehr Spuren des einstigen Gjallarhorns: Damit die Waffe wieder vollständig ist, braucht ihr nun alle 7 Rudelgeschosse. In Schritt 3 der Quest beauftragt euch Shaw Han, die noch fehlenden Rudelgeschosse bei mächtigen Gefallenen-Plünderern in der Nähe zu suchen.

Erbeutet Rudelgeschosse von mächtigen Gefallenen im Kosmodrom.

Öffentliche Events geben schnell Fortschritt: Ideal zum Sammeln der Rudelgeschosse ist das Öffentliche Event „Glimmer-Extraktion“ in den Steppen im Kosmodrom. Dort könnt ihr gleich mehrere der mächtigen Gefallenen erledigen. Der Drop eines Rudelgeschoss ist zwar zufällig, aber es sollte dennoch nicht allzu lange dauern. Wer nicht warten will, besucht einen Verlorenen Sektor.

Schritt 4: Holt euch bei Shaw Han das Basis-Gehäuse ab

Es fehlt nicht mehr viel, bis ihr die Waffe vollständig zusammensetzen könnt. Ihr braucht eine Zielvorrichtung, ein gepanzertes Gehäuse und andere Teile. Shaw Han kann euch allerdings nur noch mit einem Basis-Gehäuse dienen. Für die restlichen Teile schickt er euch im nächsten Questschritt zu Banshee-44 auf den Turm.

Schritt 5: Ihr braucht einen fähigen Waffenschmied

Auf dem Turm angekommen kann euch Banshee-44 die restlichen Teile bereitstellen. Er übergibt euch draufhin einen Auslösemechanismus für das Gjallarhorn. Über die restlichen Teile verfügt er jedoch nicht, weiß aber wo ihr diese auftreiben könnt.

Basnhee-44 schickt euch zurück ins Kosmodrom.

Schritt 6: Spielt einen Verlorenen Sektor im Kosmodrom

Die benötigten Teile hat Banshee im Verlorenen Sektor „Exodus Garten 2A“ ausgemacht. Dorthin haben die Gefallenen nach der Roten Schlacht viele Teile gebracht, die sie auf dem Turm geplündert haben.

Hier findet ihr den benötigten Verlorenen Sektor:

Hier findet ihr den Verlorenen Sektor „Exodus Garten 2A“.

Sobald ihr den Sektor-Boss erledigt habt, findet ihr das benötigte Teil in der Lootkiste und aktiviert damit bei der Quest Schritt 7 von 8.

Schritt 7: Fliegt ins Kosmodrom und erschafft eure Legende

Alle Teile sind da jetzt müsst ihr die ikonische Waffe nur noch im Lager von Shaw Han zusammensetzen. Fliegt also zurück in „Die Steppen“. Direkt beim Landepunkt ist auch schon die improvisierte Lager-Werkstatt von Shaw, wo ihr alles zusammensetzen könnt.

Hier findet ihr Shaw Hans Lager, wo ihr das Gjallarhorn zusammenbauen könnt.

Schritt 8: Eine besondere Kleinigkeit fehlt noch

Sind alle Komponenten zusammen gebaut, erhaltet ihr ein „Nahezu vollständiges Gjallarhorn“. Schritt 8 der Quest schickt euch aber noch ein letztes Mal zu Shaw zurück. Er hat noch ein besonderes Teil für eure neue Legende des geflügelten Wolfs, welche er schon lange für einen Moment wie diesen aufbewahrt hat.

Damit ist die Quest dann auch schon abgeschlossen und ihr erhaltet eurer neu-erschaffenes Gjallarhorn, mit dem ihr nun auch zur Legende werden könnt.

So findet ihr den Gjallarhorn-Meisterwerk-Katalysator

Jetzt wo ihr im Besitz des exotischen Raketenwerfers Gjallarhorn seid, könnt ihr euch auch den Katalysator dazu erspielen und eure Legende noch mächtiger machen. Kehrt dafür zurück in den Dungeon „Sog der Habsucht“. Es ist erneut egal, auf welcher Schwierigkeitsstufe ihr die Aktivität startet.

Der Gjallarhorn-Katalysator versteckt sich in geheimen Truhen: Euer Ziel ist es, drei mächtige Vandalen zu töten, ihren Debuff zu übernehmen und damit drei versteckte Kisten im Dungeon zu öffnen. Gelingt euch das, erhaltet ihr aus der dritten Kiste den Gjallarhorn-Katalysator.

AndyEdition hat hierzu ein praktisches Video gemacht und zeigt euch, wo diese „Katalysator-Kisten“ und die benötigten Gegner genau zu finden sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So aktiviert ihr den Meisterwerk-Katalysator: Nach der dritten Kiste könnt ihr den Dungeon entweder beenden oder wieder verlassen. Ein Abschluss der Aktivität ist nicht notwendig. Um den Katalysator im Anschluss zu aktivieren, müsst ihr dann nur noch 400 Feinde mit dem Raketenwerfer töten.

Das kann der Gjallarhorn-Katalysator: Wenn der Katalysator fertig ist, lässt er euren exotischen Raketenwerfer schneller nachladen und erzeugt zusätzliche stärkere Raketen, wenn eure Rudelgeschosse einen Feind töten. Zudem erhöht sich die Magazingröße auf 2 Raketen und kann dann auch Sphären der Macht erzeugen.

Besonders interessant ist auch der Perk „Rudeljäger“: Spielt ihr im Einsatztrupp, ist das Gjallarhorn dank „Rudeljäger“ noch stärker, denn Handhabung und Nachladegeschwindigkeit verbessern sich in der Nähe von Verbündeten. Wird die Waffe abgefeuert, erhalten Verbündete mit nicht-exotischen Raketenwerfern ebenfalls den Buff “Rudelgeschosse”.

Habt ihr die Quest schon erledigt? Findet ihr die Schritte zu leicht oder genau richtig? Was haltet ihr vom ikonischen Rückkehrer? Ist das neue Gjallarhorn bald wieder eine unverzichtbare Waffe für das Endgame? Wie fandet ihr das Quest-Debüt von Shaw Han?