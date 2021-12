Destiny 2 bringt wichtige Änderung, die eure Loadouts und Builds erheblich verbessern wird

Nach der Ankündigung in Destiny 2, dass die Spieler ab Dezember mehr Build-Crafting erwartet, war die Community skeptisch. Zwischen kreativen Builds und Loadouts standen die hohen Kosten. Im letzten TWaB-Blog hat Bungie nun reagiert und bringt mit dem Update am 07. Dezember die heiß ersehnte „Quality of Life“-Änderung.

Die anstehenden Änderungen an Fähigkeiten und Abklingzeiten haben in der Community einige Bedenken hervorgerufen. Das große Balance-Update könnte dazu führen, dass sich durchschnittliche Spieler das Endgame vielleicht nicht mehr leisten könnten. Langjährige Spieler bräuchten zudem mehr Loadouts und müssten ebenfalls viel darin investieren. Das führt zu:

Zu hohe Kosten für das Wechseln von Mods

Viele verschiedene Meisterwerks-Rüstungen kann sich nicht jeder leisten

Die Kosten für das Artefakt steigen mit jeder Zurücksetzung an

Destiny 2 hat kein eigenes Loadout-System, wo sich Builds speichern lassen

Alles Gründe, die, nach Meinung der Destiny-2-Community, Bungies Wunsch nach mehr kreativer Freiheit im Weg stehen würden. Die Spieler diskutierten vor allem über die Option, dass es in diesem Zusammenhang sinnvoll wäre, zumindest die Glimmerkosten für Mods wegfallen zu lassen.

Für das Tauschen von Mods müsst ihr bald nichts mehr bezahlen.

Bungie erfüllt den Wunsch der Community: Im TWAB (This Week at Bungie vom 02. Dezember) hat der Entwickler jetzt auf die Bedenken der Spieler reagiert und angekündigt, dass diese Kosten in Zukunft kein Problem mehr sein werden.

Ab nächster Woche könnt ihr eure Rüstungs-Mods sofort und jederzeit austauschen, ohne dass Glimmer oder andere Währungen erforderlich sind. Das Ziel des Teams ist es, die Build-Herstellung im Handumdrehen zu ermöglichen, egal ob Ihr in ein PvP-Match geht oder euch auf eine Dämmerung vorbereitet.

Eine Nachricht, die bei der Destiny-2-Community im reddit hervorragend ankam. So schreibt der Spieler Journeymaker direkt nach der Ankündigung „Fantastisch! Bungie ist definitiv auf dem richtigen Weg.“

Genau das hatten sich die Spieler erhofft und vom Entwickler gewünscht. Damit können Hüter ihre Builds in Zukunft freier bauen, ohne ständig auf die Kosten achten zu müssen.

Kosten fürs Artefakt sollen sich ebenfalls ändern: Der allgemeine Austausch von Rüstungs-Mods ist ein erster Schritt. Doch Bungie will sich in Zukunft auch mit den Kosten für Artefakt-Mod-Resets befassen. Was hier genau geplant ist, wissen wir noch nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass auch hier entsprechende Quality-of-Life Änderungen kommen werden.

Bungie plant langfristig eine eigene Loadout-Lösung

Neben den Kosten für Build-Crafting war auch die Option, verschiedene Loadouts im Spiel speichern zu können, ein weiteres wichtiges Thema. Wer schließlich aus den Aktivitäten und dem Endgame das beste rausholen wollte, hat auch verschiedene Builds für die unterschiedlichen Aktivitäten.

Builds im Spiel zu speichern ist nicht möglich: Diese Builds und Sets im Spiel abzuspeichern ist in Destiny 2 jedoch gar nicht möglich. Wer sein Build also ändern will, muss dies im Spiel umständlich von Hand immer wieder zusammen klicken. Teilweise nutzen die Spieler Excel-Tabellen, um dabei den Überblick zu behalten.

Die einzige Erleichterung hierfür sind Drittanbieter-Apps, die es den Spielern immerhin teilweise ermöglicht haben, ihre Builds zu speichern, wie beispielsweise der „Destiny Item Manager“. Dieses Tool ist für viele Spieler seit Jahren eines der hilfreichsten.

Falls ihr den Destiny Item Manager noch nicht kennt, solltet ihr diese Option spätestens jetzt in Erwägung ziehen.

Die Benutzeroberfläche des Destiny Item Managers – kurz DIM genannt.

Was ist der Destiny Item Manager (DIM)?

Über Browser und Smartphone ermöglicht die App sowohl den PC- als auch den Konsole-Spielern Zugriff auf ihren Tresor, die Sammlung und sämtliche Fortschritte. Per Drag-and-drop können alle Waffen, Rüstungen oder Items jederzeit bequem auf die Charaktere gezogen werden. Auch Loadouts für Raids, Strikes, Gambit und alle anderen Aktivitäten können in der App gespeichert und per Klick ausgerüstet werden.



Ihr findet weitere Informationen dazu auf der Webseite: Über Browser und Smartphone ermöglicht die App sowohl den PC- als auch den Konsole-Spielern Zugriff auf ihren Tresor, die Sammlung und sämtliche Fortschritte. Per Drag-and-drop können alle Waffen, Rüstungen oder Items jederzeit bequem auf die Charaktere gezogen werden. Auch Loadouts für Raids, Strikes, Gambit und alle anderen Aktivitäten können in der App gespeichert und per Klick ausgerüstet werden.Ihr findet weitere Informationen dazu auf der Webseite: https://destinyitemmanager.com/de/

Bungie plant in Zukunft jedoch anscheinend auch eine eigene Build-Crafting- und Loadout-Möglichkeiten für Destiny 2. Bis es jedoch so weit ist, erhalten die Drittanbieter-Apps erstmal mehr Freiheiten.

Mehr Möglichkeiten für Drittanbieter-Apps

Ab dem 07. Dezember dürfen alle Destiny 2-Apps von Drittanbietern „kostenlose und umkehrbare“ Socket-Aktionen nutzen. Das bedeutet sie werden dann in der Lage sein alle Armor 2.0-Mods, Waffenvorteile, Shader, Ornamente und Geisterprojektionen für eine Loadout-Zusammenstellung anzuwenden und zu speichern.

Damit bekommen Spieler noch mehr Freiheiten: Über die Apps können Spieler also zukünftig, sofern die Anbieter das umsetzen, nicht nur ihre Mods in Loadouts speichern, sondern auf Wunsch auch mit einem Klick ausrüsten. Auch das Anlegen kompletter Fashion-Outfits wird möglich.

Diese Lösung über Drittanbieter-Apps ist natürlich eine gute Option, aber kommt eben nicht direkt von Bungie. Viele Apps werden von Destiny-2-Spielern entwickelt, die gar keinen Bezug zum Entwickler haben. Sie lösen verschiedenste Probleme und das macht vielen Hütern in Destiny 2 so einiges leichter. Beispielsweise nicht immer zum Tresor zurückfliegen zu müssen, wenn man in Aktivitäten schnell andere Rüstung oder andere Waffen benötigt.

Wertschätzung für die App-Entwickler: Bungie möchte den API-Entwickler aus der Community ein kleines Zeichen der Wertschätzung entgegenbringen. Sie investieren über die Jahre viel Zeit in ihre App-Lösungen und entwickelt sie weiter.

Mit diesem Abzeichen würdigt Bungie die Entwickler von Dritt-Anbieter-Apps.

Es wird ein neues Abzeichen geben, das „Parallelprogramm- Emblem“. Bungie will es an die vielen kreativen Köpfe hinter den Apps verteilen. Wenn ihr es also im Spiel bei einem Hüter seht, sagt „Hallo“ und schickt ein kleines Dankeschön-Emote für diese ehrenamtliche Arbeit, die der Destiny-2-Community durch ihn zur Verfügung steht.

Wie findet ihr die Änderung bei den Mods und die stärkere Einbindung von Drittanbieter-Apps? Wird euch das in Zukunft das Build-Crafting erleichtern? Oder verwendet ihr nur ein Loadout für alle Aktivitäten und seid darauf nicht angewiesen?