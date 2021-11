In Destiny 2 steht im Dezember das größte Balance-Update aller Zeiten an. Bereits kommende Woche werden die Spieler die umfangreichen Fähigkeiten-Änderungen in ihren Builds ausprobieren können. Doch die hohen Kosten des aktuellen Mod- und Meisterwerks-System könnten dafür sorgen, dass sich ab dann normale Spieler das Endgame nicht mehr leisten können.

Im Dezember dürfen Destiny-2-Spieler nach dem größten Balance-Update aller Zeiten, zum ersten Mal mit den neuen Abklingzeiten ihrer Fähigkeiten und Supers spielen. Zu den umfangreichen Balance-Änderungen für mehr Gunplay und höhere Build-Vielfalt gehören beispielsweise:

Unterschiedliche Abklingzeiten für Fähigkeiten und Supers in PvP und PvE

Supers erhalten eine Einordnung in Cooldown-Stufen

Der Intellekt-Wert, die passive Abklingzeit der Super, wird nicht mehr so ​​wichtig sein

Diese Art von unterschiedlichen Abklingzeiten und Power-Outputs sollte das Spiel dynamischer machen und dem Build-Crafting mehr Tiefe verleihen. Bungie dazu im TWaB vom 18.11.2021

Dass die Spieler damit mehr Freiheiten bekommen sollen, klingt gut. Es bedeutet, in Zukunft wird noch mehr bei den Builds und Mods ausprobiert. Das wird die Spieler jedoch auch mehr kosten.

In Destiny 2 blockieren spezifische Affinitäten von Mods und Rüstungen die Buildvielfalt.

Mehr Build-Freiheiten sind teuer: Die hohen Kosten für Meisterwerke oder das Ändern des Rüstungselements, könnte vor allem für Casual-Gamer in Zukunft zum Problem werden. Allein für Meisterwerke oder das reine Ändern der legendären Rüstungsaffinität auf Solar, Arkus, Leere oder Stasis sind die Kosten derzeit recht hoch.

Hier werden nicht nur Glimmer und Bruchstücke fällig, sondern auch ein wertvolles Aszendentenbruchstück und Verbesserungsprismen. Bei Exotic-Rüstung kostet es die Spieler sogar satte 3 Aszendentenbruchstücke.

Nicht alle Spieler können sich das leisten: Vor allem normale Spieler besitzen kaum Aszendentenbruchstücke und Verbesserungsprismen. Im Moment ist es noch möglich auch mit wenigen bis gar keinen Meisterwerks-Rüstungen zurechtzukommen. Nach dem Update könnte sich das allerdings ändern. Die Spieler müssten dann überlegen, ob sie es sich überhaupt leisten können, mal eben etwas Neues auszuprobieren oder ihre Builds zum Spaß hin und her zu klicken.

Es gibt zwar gute und effektive Farm-Methoden für Materialien, die brauchen jedoch auch Zeit.

So verbessert ihr mehr Ausrüstung in Destiny 2 – Spieler verrät seine effektivsten Farm-Methoden

Bungies Wunsch nach mehr Freiheit und Kreativität bei den Builds würde damit möglicherweise an den dafür zu hohen Kosten scheitern. Nicht jeder Spieler kann schließlich so viel Zeit investieren, nach Material zu farmen und dann noch das Spiel zu spielen.

Das aktuelle Kostenmodell ist viel zu umfangreich

Jede Mod in Destiny 2 kostet eine bestimmte Menge an Rüstungsenergie, die jedes Rüstungsteil je nach Aufrüstung hat. Wenn die Rüstung kein Meisterwerk ist, können nicht alle notwendigen Mods gesockelt werden, die der neue Build aber vielleicht benötigt, um effektiv zu sein.

Zudem gibt es viele Mods, die eine eigene Affinität besitzen. Solar-Mods passen nur in Solar-Rüstungen. Dazu gehören die Elementar-Quellen Mods „Geschoss-Quelle“, „Mannigfaltige-Quelle“ und „Explosiver Quellenschöpfer“.

Wer keine gute Solar-Rüstung hat, müsste also erst die Rüstungsaffinität teuer ändern und könnte erst dann sein neues Build im Gameplay testen.

Season-Mod-Wechsel und Artefakt-Zurücksetzungen sind mit hohen Kosten verbunden.

Season-Mods machen kreative Builds noch teurer: Da sich Destiny 2 zudem immer weiter entwickelt, kommt mit jeder Season auch eine Auswahl an rotierenden Mods dazu. Darunter neue Champion-Mods oder starke Effekte (Buffs/ Debuffs) die dann unverzichtbar in jedem Spieler-Build sind.

Auch hier kann es notwendig sein Builds immer wieder umzustellen, zu testen und anzupassen.

Das saisonale Artefakt bremst die Kreativität der Spieler zusätzlich aus. Dort können nicht alle Mods gleichzeitig freigeschaltet werden. Jede Zurücksetzung kostet außerdem mehr als die vorherige. Das ist selbst für langjährige Spieler irgendwann eine echt kostspielige Angelegenheit.

„Lasst uns die Rüstungsaffinität kostenlos ändern!“

In Anbetracht der Vielzahl an Kosten und Einschränkungen, die mit dem anstehenden Balance-Update ins Spiel kommen, erscheint der Wunsch der Destiny-2-Community auf reddit immer noch aktuell und verhältnismäßig simpel. Bungie soll alle Rüstungen und Mods im Spiel von ihrer Affinität, also ihrem spezifischen Versengen, befreien.

Damit wäre es egal, ob eine Rüstung Solar, Leere, Arkus oder Stasis hat. Die Mods würden überall passen. Das senkt die Kosten und gibt den Spielern mehr Freiheiten in den Build-Optionen, welche Bungie verspricht.

Es würde auch bedeuten, dass sich das System selbst nicht mehr so einschränkend für die Spieler anfühlt. Auch neue Spieler könnten ihre Builds dann wieder öfter umstellen.

Wie seht ihr das? Findet ihr Bungie sollte die Affinität der Mods überdenken? Oder stören euch die hohen Kosten nicht, weil ihr sowieso gerne Endgame farmt und damit keine Probleme habt?