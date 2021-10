Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu diesem Clip? Findet ihr das es sich hier nur um einen Glückstreffer handelt? Oder habt ihr auch so ein Vernichter-Loadout, indem ihr ganze Teams ausrotten könnt? Lasst es uns wissen!

Solche Clips oder Schlussfolgerungen, in Bezug auf Builds, bewirken krasse Situationen. Das erfordert jedoch ein gewisses Maß an Experimentierfreudigkeit, um auf solch ein simples Build zu kommen.

Was hat der Warlock angestellt? In einem Kontrolle-Match schaltete er mit seiner Kombi ein ganzes Team aus und das mit Leichtigkeit. Diese Situation nahm der Hüter auf und behauptet nun, ab sofort ein Warlock-Main zu sein.

Im Schmelztiegel lassen sich in Destiny 2 viele kuriose Momente erleben. Nun tauchte ein weiterer auf, in dem ein einzelner Warlock ein ganzes Team mit einer einfachen Kombination zerlegt. Wie er das angestellt hat, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

