Vorsicht! In Destiny 2 habt ihr Nachteile, wenn eure Hardware zu gut ist

In Destiny 2 kommen immer mehr kuriose Bugs ans Licht, die Bungie offenbar nicht beheben kann. Erst der Min/Max Glitch und jetzt ein derber FPS-Fehler. Der bestraft alle Spieler, die leistungsstarke PCs oder Konsolen haben, mit einer extra Portion Damage.

Destiny 2 hat sich seit seinem ersten Release sehr verändert. Viele Details im Spiel sind mittlerweile optisch überarbeitet. Sound und Grafik wurden nach und nach ansehnlich verbessert. Mit dem Content Vault ist Bungie zudem bei der Behebung von Spielfehlern schneller geworden.

Doch momentan hapert es vor allem bei der längerfristigen Fehlerbehebung:

Spieler nutzten monatelang ungestört den sogenannten Min/Max Glitch aus

Bungie sperrt Telesto, vergisst jedoch einen essenziellen Trials-Modus

Überladungs-Champions spielen weiterhin verrückt und lassen sich nicht stören

Für die Spieler wirkt es als wäre Bungie momentan nicht ganz bei der Sache. Das zeigt auch der neueste FPS-Fehler. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist keiner.

In Destiny 2 ist es schlecht eine gute Hardware zu haben

Eigentlich sind mehr FPS eine coole Sache. Außer man zockt aktuell Destiny 2. Dort sorgen die Spieler nun absichtlich dafür, dass sie so wenig FPS wie möglich haben.

Was versteht man unter FPS?:

FPS steht für „Frames per seconds“ also ‚Bilder pro Sekunde‘. Der FPS-Wert gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde auf einem Bildschirm erscheinen und demnach, wie flüssig das Bild läuft. Häufig ist auch von der „Frame-Rate“ (Bildrate) die Rede. Es hängt also von eurer Hardware ab, ob ihr ein Game flüssig zocken könnt oder nicht. Im Gaming-Bereich ist es oft entscheidend, eine hohe FPS-Anzahl zu erreichen.

Wo genau liegt das Problem? Der FPS-Fehler trifft besonders hart Spieler, die leistungsstarke PCs oder Konsolen besitzen. Also all jene, die viel Wert auf eine hohe FPS-Zahl legen. Wie hart genau, zeigt der Destiny 2 Spieler anschaulich im Vorhut-Strike „Prüfgelände“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Mit weniger FPS halten Destiny 2 Spieler viel mehr aus.

Der Spieler skdKitsune beschreibt es im reddit so:

Nach meinem Verständnis richten die Projektile beim Durchdringen des Körpers “Tickschaden” an und diese Ticks werden bei höheren Bildraten häufiger registriert. […] Ich dachte, die Zeiten, in denen wir unsere Spielphysik und -mechanik an die Framerate gebunden haben, seien lange vorbei, aber leider wurde ich eines Besseren belehrt.

Was sagt Bungie dazu? Die Community hat bereits vor 7 Monaten den Bungie Support darauf hingewiesen. Bungies Community-Manager dmg04 hat auch schnell reagiert und mitgeteilt, den Fehler an den Support weitergeleitet zu haben. Doch behoben wurde er bis heute nicht.

Das Bungie sich so lange Zeit lässt hat dabei möglicherweise einen ganz bestimmten Grund. Darauf weist der reddit-User Zykeismus hin:

Die Engine wurde für ein Spiel entwickelt, dass auf Konsolen der letzten Generation mit 30 FPS begrenzt war, also musste es damals einen Sinn ergeben haben. Nur mit der PC-Portierung in Forsaken und neuen Konsolen wurde es zu einem Problem, das wahrscheinlich so tief im Fundament steckt, dass es jetzt die Hölle sein wird, das zu beheben.

Deswegen senken Spieler drastisch ihre FPS

Solange dieser FPS-Fehler von Bungie nicht behoben wird, senken die Spieler nun ihre Framerate-Obergrenze im Einstellungsmenü von Destiny 2. So können sie den eingehenden Schaden ohne weiteres reduzieren.

Fast unendlich zu überleben ist damit kein Problem mehr, solange euch eure Frame-Rate egal ist. Destiny 2 ist damit der einzige Shooter, bei dem ihr die FPS zurzeit lieber herunterschrauben solltet.

Die Spieler nehmen es gelassen: Als im Destiny 2-reddit orangpelupa fragt: „Wenn ich auf 10 FPS heruntergehe, werde ich also unbesiegbar?“, antwortet ihm OwerlordTheLord mit, „1 FPS und du bist der nächste Raid Boss!“

Bungie wird mit einem Update am 07. Dezember einige Änderungen vornehmen. Darunter verschiedene Nerfs für Stasis und Exotics. Es wäre ein guter Zeitpunkt, um auch diesen FPS-Fehler vor der neuen Erweiterung 2022 konsequent anzugehen.

Sind euch diese enormen Schwankungen beim Damage auch aufgefallen? Und würdet ihr sagen, dass dies ein paar unerklärliche Tode verständlich macht, weil sie möglicherweise auf FPS Schwankungen zurückzuführen sind? Oder spielt ihr bereits ganz bewusst mit 30-60 FPS für diesen Lebensvorteil?