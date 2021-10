Destiny 2: Nach diesem Clip will jeder einen Titan im PvP-Team haben

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was ist euer bester Konter im PvP? Findet ihr die Bubble des Titans wird unterschätzt? oder ist euch ein Warlock mit Brunnen des Glanzes lieber, weil ihr so weiterfeuern könnt?

Warum ist das so cool: Stasis-Jäger haben aktuell eine der nervigsten Supers im Spiel, wenn es um PvP geht. Diese Fähigkeiten sind kaum oder nur schwer zu kontern. Wer gewinnen will hatte mit einem Eis-Jäger im Team bessere Chancen. Doch anscheinend feiert der Titan nun ein PvP-Comeback, weil er ganz lässig die Eiswut eines Stasis-Jäger stoppen kann. Das zeigt wie mächtig die Bubble gegen Stasis-Jäger ist.

In Destiny 2 gibt es verschiedene Spielmodi und Kombinationsmöglichkeiten. Die Spieler können diese frei kombinieren und so für jede Situation ein eigenes Build erstellen, wie beispielsweise für Raids, Dämmerungen oder die Trials of Osiris, das wöchentliche Endgame-PvP-Event.

