Destiny 2 bringt ikonischen Raketenwerfer Gjallarhorn zurück – Wie gut ist die Legende noch?

Alte Exotics nach Destiny 2 zurückzubringen ist nicht so einfach. Auch Gjallarhorn hat für seine Rückkehr im Dezember drastische Anpassungen erhalten. Nur das Herz der Waffe ist gleichgeblieben. Trotzdem werden Spieler eine verdammt gute Zeit damit haben, wie Joe Blackburn, Bungies Game Director, verspricht.

Wenn das Gjallarhorn zu Destiny 2 zurückkehrt, schließt sich ein Kreis. Mit dem exotischen Raketenwerfer verknüpfen einige Spieler ihre besten Erinnerungen in Destiny. Jetzt ist die Zeit gekommen, diese aufleben zu lassen und damit neue Erinnerungen zu sammeln.

Was macht diese Waffe so besonders? Gjallarhorn, ein exotischer Raketenwerfer, konnte kleine zielsuchende Projektile verschießen, die sogenannten „Rudelgeschosse“. Diese wurden aber erst dann auf den Gegner losgelassen, wenn eure Rakete diesen getroffen hat. Dabei sorgten die kleineren Geschosse ebenso für Explosionsschaden. Der Effekt kommt dem des Raketenwerfer „Augen von Morgen“, recht nahe.

Wenn am 07. Dezember also das große Jubiläum mit „30-Jahre-Bungie“ startet, steht endlich auch diese Ikone aus Destiny 1 wieder zur Verfügung. Viele D1-Veteranen erwarten diesen Moment schon lange und auch neue Spieler können sich freuen.

Die Waffe ist schlichtweg eine Legende und das aus gleich mehreren Gründen:

Der Raketenwerfer war selten. Sehr selten.

Wer Gjallarhorn schließlich besaß, war quasi ein Gott unter den Hütern.

Sein Damage war so enorm, dass er Spielmechaniken umging und brechen konnte.

Die Feuerpower der „Rudelgeschosse“ pulverisierte Raid-Bosse in Sekunden.

Er war wie „Die goldene Eintrittskarte“ zu den härtesten Endgame-Aktivitäten.

Fun-Fact: Das Gjallarhorn ist die einzige Waffe in Destiny, die Das Gjallarhorn ist die einzige Waffe in Destiny, die einen eigenen Feiertag besitzt, den G-Day . Er wird jährlich am 14. August gefeiert. Zur Rückkehr des Gallarhorns bringt Bungie auch eine Nerf-Version des legendären Raketenwerfers auf den Markt. Mit dem Nerf LMTD Destiny Gjallarhorn Blaster können Spieler ihre realen Gegner dann mit Schaumstoffpfeilen beschießen.

Kann die einstige Ikone Gjallarhorn ihrem Ruf gerecht werden?

Wie gut ist das Gjallarhorn noch nach seinem Rework?

Bei einem so ikonischen und legendären Image stellen sich einige Spieler die Frage, ob das Gjallarhorn seinem einstigen Ruf überhaupt noch gerecht werden kann.

Bungie betont in diesem Zusammenhang auch, das Gjallarhorn wird auf keine Weise „untermotorisiert“ zurückkommen. Aber auch nicht das Gegenteil davon. Sie wollen die Spieler nicht eine Woche lang damit spielen lassen, damit diese dann alles im Spiel zum Schmelzen bringen. Nur um danach einen Marschflugkörper schicken zu müssen und zu sagen „Schafft das Ding hier raus!“.

Joe Blackburn, Bungies Game Director, gibt darauf in einem Interview folgende Auskunft:

Wir sind immer besorgt, wenn wir etwas von Destiny 1 zu Destiny 2 bringen. „Hey, wird das dem Hype gerecht?“ Ich bin da recht zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und ich bin zuversichtlich, dass ihr viel Freude damit haben werdet. Joe Blackburn | Game Director von Bungie

Gjallarhorn wird vom Raketenwerfer-Buff profitieren: Gjally (wie Bungie den Raketenwerfer liebevoll nennt), wurde für die Destiny-2-Sandbox deswegen sehr sorgfältig aktualisiert. Der Entwickler will den ikonischen Status der Waffe „auf die nächste Stufe heben“. Sie muss dafür zur aktuellen Sandbox und Meta passen.

Hier darf man nicht vergessen, dass Raketenwerfer dieses Jahr insgesamt einen großen Buff bekommen haben. Also kommt das Gjallarhorn gerade rechtzeitig, um noch mitzumischen.

Joe Blackburn ergänzt dann noch:

Es wird die absolute “Min-Max-Beste-Waffe” sein. [Minimum das Beste, was die Spieler haben wollen und Maximum das Beste, was die Spieler brauchen werden.] Sodass man jemandem immer sagen kann: „Hey, das ist eine der besten Waffen in Destiny und du wirst immer eine gute Zeit haben, wenn du sie benutzt.“ Wenn ich jetzt noch mehr sage, wird wahrscheinlich das Sandbox-Team kommen und mich töten! Joe Blackburn | Game Director von Bungie

Bungie verspricht den Spielern, mit der Fortsetzung seiner Ikone im Jahr 2021, also eine Version des Kult-Raketenwerfers, die den Erwartungen gerecht werden sollte.

Wann kehrt das Kult-Exotic zu Destiny 2 zurück? Nicht mehr lange und die Spieler können das Gjallarhorn selbst an den Bossen in Destiny 2 ausprobieren und sich ihre eigene Meinung bilden, wie gut Bungie diese Aufgabe erledigt hat. Am 07. Dezember 2021 ist es so weit. Destiny-2-Spieler müssen hierfür allerdings das “30-Jahre-Bungie”-Paket besitzen.

Wird das Gjallarhorn seinem einstigen Ruf noch gerecht werden können? Mit der Vex-Mythoclast ist Bungie schließlich auch, wenn auch sehr holprige Rückkehr einer Kult-Waffe gelungen. Oder denkt ihr das Gjallarhorn lässt sich nicht zügeln und wird als Telesto 3.0 das Spiel zum Schmelzen bringen?