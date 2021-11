Der Dezember rückt immer näher und damit in Destiny 2 auch das „30 Jahre Bungie“-Erweiterungs-Paket. Einige Rückkehrer, wie Eyasluna, sind bestätigt. Doch nun besagen neue Gerüchte, dass zusätzlich das exotische Scharfschützengewehr Eisbrecher zurückkehren könnte.

Am 7. Dezember wird das „30 Jahre Bungie“-Paket neue und alte Inhalte zu Destiny 2 bringen. Zu den bestätigten Waffen gehören der einst berühmteste Exotic-Raketenwerfer Gjallarhorn, die legendäre Handfeuerwaffe Eyasluna (die legendäre Variante der Falkenmond) und die Sniper 1000-Yard Stare.

Dazu wird das Geburtstags-Paket weitere Inhalte bieten:

Es wird ein neuer Dungeon kommen.

Zusätzlich wird es eine neue 6-Spieler-Aktivität geben.

Plus Ornamente und Cosmetics, wie z.B. das Dorn-Rüstungsset.

Doch nun wurden Gerüchte in der Community laut, das wäre noch nicht alles.

Was wir derzeit wissen: Wir wissen zum einen, dass es zur Veröffentlichung, am 07. Dezember, auch einen riesigen Sandbox-Patch geben wird. Der beinhaltet vor allem Fähigkeits- und Waffenänderungen. Da der Raketenwerfer Gjallarhorn jedoch ebenfalls sein Debüt in Destiny 2 feiert, spekulieren die Spieler jetzt auf eine weitere, überarbeitete Exo-Waffe.

Warum gerade die Eisbrecher-Sniper? Der Reddit-Nutzer XOnslaught (via reddit) hat einen Screenshot mit dem Prozentsatz der Waffennutzung in den Trials of Osiris geteilt. Zu sehen ist darauf das exotische Scharfschützengewehr Eisbrecher zusammen mit der Eyasluna. XOnslaught spekuliert damit auf die Rückkehr der übermächtig erachteten Sniper.

Die Tatsache, dass sich Eyasluna im selben Screenshot befindet, verleiht der Quelle durchaus Glaubwürdigkeit. Zudem zeigt es, dass auch die Daten der Exo-Sniper bereits im Spiel vorhanden sind.

Was kann die Exo-Sniper Eisbrecher? Wer Destiny 1 gezockt hat, der dürfte wahrscheinlich noch gute Erinnerung an dieses Klassik-Exotic haben. Eisbrecher ist ein exotisches Solar-Scharfschützengewehr und wurde, aufgrund seiner Fähigkeit über Zeit Munition zu regenerieren, äußerst beliebt. Im ersten Teil war sie damit fast unverzichtbar. Sie hatte eine Schlüsselrolle bei PvE-Aktivitäten und war ein Kraftpaket im PvP.

Die Community glaubt an einen Zusammenhang

Das Gerücht über die Rückkehr der Exo-Sniper kam in der Community vor allem bei langjährigen Spielern gut an. Möglichkeiten für eine Rückkehr von Eisbrecher sehen die Spieler auf jeden Fall. So schreibt der reddit-User Aggressive-Pattern:

Was wäre, wenn sie die unendliche/ regenerierende Munition interessanter machen würden? Dass es nach jedem Kill mit einer anderen Waffe Munition regeneriert (nicht aus Reserven nachlädt)? Das wirkt etwas ausgewogener.

Und LK_Tempest ergänzt:

Die Anwesenheit von Eyasluna gibt mir Hoffnung, dass Eisbrecher tatsächlich zurückkehrt. Auch wenn die Waffe komplett überarbeitet ist, es war eine kranke Waffe.

Die legendäre Handfeuerwaffe Eyasluna kehrt im Dezember 2021 zu Destiny 2 zurück.

Man sollte auch nicht vergessen, dass Bungie schon viele Waffen aus der Vergangenheit neu aufgelegt hat. Ikonische Beispiele sind hier die Vex Mythoclast oder die Falkenmond.

Wie glaubwürdig ist also das Comeback? Von Bungies Seite ist diesbezüglich noch nichts durchgesickert oder bestätigt worden, vor allem keine Rückkehr der Eisbrecher. Wir können also nur spekulieren.

Doch selbst wenn es sich im Dezember bewahrheitet und Eisbrecher zurückkommt, wird es nicht mehr die Waffe sein, die Veteranen aus Destiny 1 kennen. Dies stellt auch Bungie immer wieder klar. Joe Blackburn erklärte dazu in einem Interview, dass „Destiny-Waffen niemals gleich sind, wenn sie für Destiny 2 neu aufgelegt werden“.

Destiny 2 braucht bald Ersatz für Exo-Quests

Die Sniper Eisbrecher wäre für die Spieler eine hervorragende Karotte in einer neuen Exo-Quest, ähnlich wie Omen oder Vorzeichen. Beides herausfordernde Missionen, die beliebt waren. Doch beide Missionen müssen Destiny 2 bald verlassen.

Bungie hat definitiv Ersatz für diese einzigartigen, saisonalen Aktivitäten angekündigt. Doch wann und wie die ins Spiel kommen, bleibt meist geheim. Das macht es für die Spieler natürlich auch schwer herauszufinden, ob es sich lohnt, für eine neue Erweiterung oder Saison zu bezahlen.

Glaubt ihr an die Rückkehr von Eisbrecher? Und denkt ihr Bungie hat vielleicht im Dezember bereits eine neue Exo-Quest versteckt?