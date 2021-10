Destiny 2 bringt 2022 „einen der großen Raids“ aus Destiny 1 zurück – Es gibt einen heißen Kandidaten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie war das bei der Gläsernen Kammer? Auch die Gläserne Kammer, der aktuelle Vermächtnis-Raid ist so nach Destiny 2 zurückgekommen. Er war für alle kostenlos und belohnte in der Großmeister-Schwierigkeitsstufe die Spieler mit den begehrten zeitverirreten Waffen .

Was macht den Oryx-Raid so schwer? Der Königsfall-Raid gilt als einer der schwersten Raids in Destiny 2. Er besitzt neun separate Bereiche – einige Plattformen und jede Menge Rätsel. Es muss hier nicht nur viel umgeschossen werden.

Welcher davon ist der Wahrscheinlichste? In Anbetracht der aktuellen Story wäre es natürlich sehr passend, wenn der Rest von Savathuns Familie auch wieder mitmischen würde. Es würde zumindest einen Teil der vergangenen Story in die aktuelle Handlung mit einfließen lassen.

