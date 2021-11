Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Kann die Rüstung als Ornament genutzt werden? Die neuen Eisenbanner-Rüstungen könnt ihr, dank Transmog, auch in Ornamente umwandeln. Hierfür benötigt ihr Synthetik-Gewebe-Riemen. Ada-1 bietet im Turm entsprechende Beutezüge an, die ihr auch im Eisenbanner erledigen könnt. Pro Klasse und Season könnt ihr so bis zu 10 Rüstungsteile umwandeln.

Bungie will eure feurige Rüstung sehen: Wenn ihr auch für die neue Rüstung brennt, habt ihr die Chance im kommenden TWAB von Bungie vorgestellt zu werden. Alles, was ihr tun, müsst ist einen Screenshot mit eurer brennenden Rüstung hochzuladen und auf die Twitternachricht von dmg04 zu antworten. Bis Donnerstag habt ihr dafür Zeit.

Auch die Spieler sind begeistert: Eine Rüstung, die glüht, wie die Trials-Rüstungen oder die Sonnenwende-Rüstung , ist an sich schon cool und sehr beliebt. Doch diese Rüstung hat einen realistischen Flammeneffekt und das macht sie echt heiß. Das findet auch der Spieler metal-4-life in reddit :

In den vergangenen Seasons ist das Eisenbanner-Event für die Destiny-2-Spieler immer mehr zum Standard geworden. Bungie hatte lange nur alte, überarbeitete Rüstungen und Waffen zurückgebracht. Damit konnte man nicht an das Prestige alter Eisenbanner-Zeiten anknüpfen. Umso erfrischender war es, als die Spieler nach den ersten Runden Eisenbanner feststellen, dass ihre soeben erspielte Rüstung jetzt wortwörtlich für das Eisenbanner brennt.

