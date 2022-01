Spieler in Destiny 2 beweist, dass ihr keine legendäre Ausrüstung für den neuen Dungeon braucht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Die Jagd nach perfekten Gear macht euch nicht besser: Eines hat dieser Run gezeigt: Es ist nicht immer das Gear, was in Destiny 2 einen guten Spieler ausmacht. Je besser ein Spieler wird, umso unwichtiger wird auch seine Ausrüstung. Zudem werden Spieler immer wieder versuchen, die Grenzen zu überschreiten und sich selbst schwierigere Aufgaben zu geben. Das legt die Messlatte für beeindruckende Leistungen immer höher.

Spieler lieben besondere Herausforderungen: Dies ist übrigens nicht der erste Run, bei dem Spieler absichtlich auf schwächere Items zurückgreifen, um zu beweisen, dass die besten Hüter in Destiny 2 kein perfektes Gear brauchen, um erfolgreich zu sein. Besonders Esoterickk (via YouTube) gehört zu den Spielern, die gerne noch einen Schritt weiter gehen. Bereits 2019 spielte er eine Dämmerung vollständig mit grüner Ausrüstung.

Das Downgrade auf blaue Ausrüstung erfordert, dass man gut ist, aber die meisten Leute würden es nie mit blauer Ausrüstung spielen. Der durchschnittliche Spieler wird einige gute lila Ausrüstung und Waffen haben und ist damit zu allem in der Lage. […] Top-Meta wird überbewertet und du brauchst nicht die oberen 5 % der Godroll-Waffen plus katalysierte exotische Loadouts [um erfolgreich zu sein].

Toller Job!! Es zeigt wirklich, dass die meisten PvE-Inhalte in diesem Spiel mit jedem Loadout [spielbar sind] (und natürlich mit der richtigen Menge an Geschick!)

Außer man nimmt die Challenge seiner Frau an, investiert 8 Aszendenten-Bruchstücke in blaue Ausrüstung und nimmt sich vor, den neuen Dungeon „Sog der Habsucht“ makellos zu spielen.

Hatte er tatsächlich nicht. Normalerweise konzentriert man sich als Spieler in Destiny 2 irgendwann nur noch auf legendäre, also lila Rüstung und Waffen. Sie bieten die stärksten Werte und Optionen für die eigenen Builds. Blaue Items spielen im Endgame keine Rolle mehr.

