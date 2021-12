Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was meint ihr dazu? Ist der Schwert-Perk absichtlich so reichweitenstark oder hat sich hier ein Bug eingeschlichen? Werdet ihr die Kombi vielleicht selbst ausprobieren? Oder habt ihr andere Geheimtipps, wie man Verlorene Sektoren noch schnell und effizient abschließen kann? Lasst es uns wissen.

„Kühne Klinge“ brachte das Schwert-Surfen zurück: Dank dem Schwert-Perk „Kühne Klinge“ wird der Titan regelrecht durch den Sektor katapultiert, was ihm die meiste Zeit einspart. Ob dieser immense Vorwärtsschub jedoch so von Bungie gewollt war, ist noch nicht ganz klar. Bis jetzt gab es jedoch keinen Fix dafür.

Das spart viel Zeit beim Exotic-Farmen: Da es jedoch nicht immer ein Exotic aus der Loot-Kiste am Ende gibt oder die Werte der Rüstung einfach schlecht waren, werden die Sektoren gefarmt. Selbst erfahrene Spieler brauchen hierfür mindestens ein paar Minuten Zeit. Doch nun hat der Hüter CrispoKringle die Sache extrem effizient abgekürzt und sich in 34 Sekunden einfach zur Kiste des legendären Verlorenen Sektors “Sternenlichtkammer” in der Träumenden Stadt „durchgehämmert“.

Seit Beyond Light verstecken sich neue (und auch alte) Exotics für Destiny-2-Spieler in Verlorenen Sektoren. Je nach aktivem Sektor und der tagesaktuellen Schwierigkeitsstufe sind die Spieler solo dort regelmäßig auf der Jagd nach Exotics, welche ihnen noch fehlen oder wo sie anders verteilte Rüstungswerte haben wollen.

Verlorene Sektoren in Destiny 2 sind der einzige Ort, wo man sich gezielt Exotics verdienen kann. Ein Sonnenbezwinger-Titan hat es nun geschafft einen legendären Verlorenen Sektor in nur 34 Sekunden auf Platin abzuschließen.

